https://ria.ru/20240902/ushakov-1970005952.html

Ушаков рассказал об участниках ВЭФ-2024

Ушаков рассказал об участниках ВЭФ-2024 - РИА Новости, 02.09.2024

Ушаков рассказал об участниках ВЭФ-2024

Участие 6 тысяч гостей из 76 стран ожидается в этом году в Восточном экономическом форуме, свое участие на данный момент подтвердили свыше 650 глав российских и РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:20

2024-09-02T15:20

2024-09-02T15:20

экономика

россия

китай

малайзия

юрий ушаков

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Участие 6 тысяч гостей из 76 стран ожидается в этом году в Восточном экономическом форуме, свое участие на данный момент подтвердили свыше 650 глав российских и 44 иностранных компаний, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "В этом году ожидается участие в форуме шести тысяч гостей из 76 стран, свое участие на данный момент подтвердили свыше 650 глав российских и 44 иностранных компаний", - сказал Ушаков журналистам. Он добавил, что среди иностранных компаний будут представители Китая, Малайзии, Мьянмы, кроме того, форум посетят руководители ряда международных организаций. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240902/ushakov-1970004080.html

https://ria.ru/20240829/putin-1969198352.html

россия

китай

малайзия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, китай, малайзия, юрий ушаков, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)