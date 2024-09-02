Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал об участниках ВЭФ-2024 - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/ushakov-1970005952.html
Ушаков рассказал об участниках ВЭФ-2024
Ушаков рассказал об участниках ВЭФ-2024 - РИА Новости, 02.09.2024
Ушаков рассказал об участниках ВЭФ-2024
Участие 6 тысяч гостей из 76 стран ожидается в этом году в Восточном экономическом форуме, свое участие на данный момент подтвердили свыше 650 глав российских и РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:20
2024-09-02T15:20
экономика
россия
китай
малайзия
юрий ушаков
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969924931_0:43:3035:1750_1920x0_80_0_0_185edb940eedb27ac2d20f40778a1afc.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Участие 6 тысяч гостей из 76 стран ожидается в этом году в Восточном экономическом форуме, свое участие на данный момент подтвердили свыше 650 глав российских и 44 иностранных компаний, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "В этом году ожидается участие в форуме шести тысяч гостей из 76 стран, свое участие на данный момент подтвердили свыше 650 глав российских и 44 иностранных компаний", - сказал Ушаков журналистам. Он добавил, что среди иностранных компаний будут представители Китая, Малайзии, Мьянмы, кроме того, форум посетят руководители ряда международных организаций. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240902/ushakov-1970004080.html
https://ria.ru/20240829/putin-1969198352.html
россия
китай
малайзия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969924931_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_bfa5f1ca0dfdeb239c10d1f0adc1ac9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, малайзия, юрий ушаков, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Китай, Малайзия, Юрий Ушаков, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Ушаков рассказал об участниках ВЭФ-2024

Ушаков: в ВЭФ-2024 примут участие шесть тысяч гостей из 76 стран

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкБаннеры с символикой Восточного экономического форума (ВЭФ) - 2024 на территории кампуса ДВФУ на острове Русский во Владивостоке
Баннеры с символикой Восточного экономического форума (ВЭФ) - 2024 на территории кампуса ДВФУ на острове Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Баннеры с символикой Восточного экономического форума (ВЭФ) - 2024 на территории кампуса ДВФУ на острове Русский во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Участие 6 тысяч гостей из 76 стран ожидается в этом году в Восточном экономическом форуме, свое участие на данный момент подтвердили свыше 650 глав российских и 44 иностранных компаний, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В этом году ожидается участие в форуме шести тысяч гостей из 76 стран, свое участие на данный момент подтвердили свыше 650 глав российских и 44 иностранных компаний", - сказал Ушаков журналистам.
Эмблема ВЭФ в кампусе ДВФУ в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Ушаков рассказал о российском участии в ВЭФ-2024
Вчера, 15:16
Он добавил, что среди иностранных компаний будут представители Китая, Малайзии, Мьянмы, кроме того, форум посетят руководители ряда международных организаций.
Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
В Кремле анонсировали обширную программу Путина на ВЭФ-2024
29 августа, 12:46
 
ЭкономикаРоссияКитайМалайзияЮрий УшаковДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала