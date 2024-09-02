https://ria.ru/20240902/ushakov-1970005952.html
Ушаков рассказал об участниках ВЭФ-2024
Ушаков рассказал об участниках ВЭФ-2024 - РИА Новости, 02.09.2024
Ушаков рассказал об участниках ВЭФ-2024
Участие 6 тысяч гостей из 76 стран ожидается в этом году в Восточном экономическом форуме, свое участие на данный момент подтвердили свыше 650 глав российских и РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:20
2024-09-02T15:20
2024-09-02T15:20
экономика
россия
китай
малайзия
юрий ушаков
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Участие 6 тысяч гостей из 76 стран ожидается в этом году в Восточном экономическом форуме, свое участие на данный момент подтвердили свыше 650 глав российских и 44 иностранных компаний, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "В этом году ожидается участие в форуме шести тысяч гостей из 76 стран, свое участие на данный момент подтвердили свыше 650 глав российских и 44 иностранных компаний", - сказал Ушаков журналистам. Он добавил, что среди иностранных компаний будут представители Китая, Малайзии, Мьянмы, кроме того, форум посетят руководители ряда международных организаций. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240902/ushakov-1970004080.html
https://ria.ru/20240829/putin-1969198352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, китай, малайзия, юрий ушаков, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Китай, Малайзия, Юрий Ушаков, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Ушаков рассказал об участниках ВЭФ-2024
Ушаков: в ВЭФ-2024 примут участие шесть тысяч гостей из 76 стран