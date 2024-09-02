https://ria.ru/20240902/ushakov-1970004080.html
Ушаков рассказал о российском участии в ВЭФ-2024
Ушаков рассказал о российском участии в ВЭФ-2024 - РИА Новости, 02.09.2024
Ушаков рассказал о российском участии в ВЭФ-2024
Шесть российских вице-премьеров, генпрокурор РФ Игорь Краснов, 11 министров, девять руководителей федеральных агентств и 23 главы региона примут участие в... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:16
2024-09-02T15:16
2024-09-02T15:25
россия
владивосток
юрий ушаков
игорь краснов
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969924708_0:230:3110:1979_1920x0_80_0_0_ed47b0b5fd798f6ac7a70760a3b667fa.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Шесть российских вице-премьеров, генпрокурор РФ Игорь Краснов, 11 министров, девять руководителей федеральных агентств и 23 главы региона примут участие в Восточном экономическом форуме с российской стороны, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков во время общения с прессой. "Что касается российского участия, то оно как всегда весьма и весьма представительно. Шесть зампредов правительства, генеральный прокурор, 11 министров, девять руководителей федеральных агентств, 23 главы субъектов", - сказал Ушаков. ВЭФ пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240829/putin-1969198352.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969924708_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_dce52657508096aa3c704806bdf5d9b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владивосток, юрий ушаков, игорь краснов, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Владивосток, Юрий Ушаков, Игорь Краснов, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Ушаков рассказал о российском участии в ВЭФ-2024
Ушаков: 6 вице-премьеров, 11 министров и 23 главы регионов примут участие в ВЭФ