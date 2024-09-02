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Ушаков рассказал о российском участии в ВЭФ-2024 - РИА Новости, 02.09.2024
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15:16 02.09.2024 (обновлено: 15:25 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/ushakov-1970004080.html
Ушаков рассказал о российском участии в ВЭФ-2024
Ушаков рассказал о российском участии в ВЭФ-2024 - РИА Новости, 02.09.2024
Ушаков рассказал о российском участии в ВЭФ-2024
Шесть российских вице-премьеров, генпрокурор РФ Игорь Краснов, 11 министров, девять руководителей федеральных агентств и 23 главы региона примут участие в... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:16
2024-09-02T15:25
россия
владивосток
юрий ушаков
игорь краснов
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Шесть российских вице-премьеров, генпрокурор РФ Игорь Краснов, 11 министров, девять руководителей федеральных агентств и 23 главы региона примут участие в Восточном экономическом форуме с российской стороны, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков во время общения с прессой. "Что касается российского участия, то оно как всегда весьма и весьма представительно. Шесть зампредов правительства, генеральный прокурор, 11 министров, девять руководителей федеральных агентств, 23 главы субъектов", - сказал Ушаков. ВЭФ пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240829/putin-1969198352.html
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россия, владивосток, юрий ушаков, игорь краснов, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Владивосток, Юрий Ушаков, Игорь Краснов, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Ушаков рассказал о российском участии в ВЭФ-2024

Ушаков: 6 вице-премьеров, 11 министров и 23 главы регионов примут участие в ВЭФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЭмблема ВЭФ в кампусе ДВФУ в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке
Эмблема ВЭФ в кампусе ДВФУ в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Эмблема ВЭФ в кампусе ДВФУ в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Шесть российских вице-премьеров, генпрокурор РФ Игорь Краснов, 11 министров, девять руководителей федеральных агентств и 23 главы региона примут участие в Восточном экономическом форуме с российской стороны, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков во время общения с прессой.
«
"Что касается российского участия, то оно как всегда весьма и весьма представительно. Шесть зампредов правительства, генеральный прокурор, 11 министров, девять руководителей федеральных агентств, 23 главы субъектов", - сказал Ушаков.
ВЭФ пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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РоссияВладивостокЮрий УшаковИгорь КрасновДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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