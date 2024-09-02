https://ria.ru/20240902/ushakov-1970004080.html

Ушаков рассказал о российском участии в ВЭФ-2024

Ушаков рассказал о российском участии в ВЭФ-2024 - РИА Новости, 02.09.2024

Ушаков рассказал о российском участии в ВЭФ-2024

Шесть российских вице-премьеров, генпрокурор РФ Игорь Краснов, 11 министров, девять руководителей федеральных агентств и 23 главы региона примут участие в... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:16

2024-09-02T15:16

2024-09-02T15:25

россия

владивосток

юрий ушаков

игорь краснов

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Шесть российских вице-премьеров, генпрокурор РФ Игорь Краснов, 11 министров, девять руководителей федеральных агентств и 23 главы региона примут участие в Восточном экономическом форуме с российской стороны, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков во время общения с прессой. "Что касается российского участия, то оно как всегда весьма и весьма представительно. Шесть зампредов правительства, генеральный прокурор, 11 министров, девять руководителей федеральных агентств, 23 главы субъектов", - сказал Ушаков. ВЭФ пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240829/putin-1969198352.html

россия

владивосток

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Наталья Макарова

россия, владивосток, юрий ушаков, игорь краснов, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)