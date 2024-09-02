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Ушаков оценил поездки Путина на празднование победы на реке Халхин-Гол - РИА Новости, 02.09.2024
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15:16 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/ushakov-1970003716.html
Ушаков оценил поездки Путина на празднование победы на реке Халхин-Гол
Ушаков оценил поездки Путина на празднование победы на реке Халхин-Гол - РИА Новости, 02.09.2024
Ушаков оценил поездки Путина на празднование победы на реке Халхин-Гол
Поездки президента России Владимира Путина в Монголию на празднование победы на реке Халхин-Гол стали доброй традицией, заявил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:16
2024-09-02T15:16
монголия
россия
владимир путин
юрий ушаков
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Поездки президента России Владимира Путина в Монголию на празднование победы на реке Халхин-Гол стали доброй традицией, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Этот визит приурочен к 85-летию победы советской и монгольской армий над японскими агрессорами в сражениях у реки Халхин-Гол на востоке Монголии. В Монголии на государственном уровне весьма широко, каждые пять лет отмечается юбилей победы на Халхин-Голе и поездки нашего президента в Монголию по этому поводу стали доброй традицией", - сказал Ушаков журналистам. Путин во вторник посетит Монголию для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе.
https://ria.ru/20240902/putin-1970003114.html
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монголия, россия, владимир путин, юрий ушаков
Монголия, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Ушаков оценил поездки Путина на празднование победы на реке Халхин-Гол

Ушаков: поездки Путина на празднование победы на реке Халхин-Гол стали традицией

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Поездки президента России Владимира Путина в Монголию на празднование победы на реке Халхин-Гол стали доброй традицией, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Этот визит приурочен к 85-летию победы советской и монгольской армий над японскими агрессорами в сражениях у реки Халхин-Гол на востоке Монголии. В Монголии на государственном уровне весьма широко, каждые пять лет отмечается юбилей победы на Халхин-Голе и поездки нашего президента в Монголию по этому поводу стали доброй традицией", - сказал Ушаков журналистам.
Путин во вторник посетит Монголию для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе.
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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