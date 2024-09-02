https://ria.ru/20240902/ushakov-1970003716.html

Ушаков оценил поездки Путина на празднование победы на реке Халхин-Гол

Ушаков оценил поездки Путина на празднование победы на реке Халхин-Гол - РИА Новости, 02.09.2024

Ушаков оценил поездки Путина на празднование победы на реке Халхин-Гол

Поездки президента России Владимира Путина в Монголию на празднование победы на реке Халхин-Гол стали доброй традицией, заявил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:16

2024-09-02T15:16

2024-09-02T15:16

монголия

россия

владимир путин

юрий ушаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_5ffd0184d94f9db8bae364f3cd471d4e.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Поездки президента России Владимира Путина в Монголию на празднование победы на реке Халхин-Гол стали доброй традицией, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Этот визит приурочен к 85-летию победы советской и монгольской армий над японскими агрессорами в сражениях у реки Халхин-Гол на востоке Монголии. В Монголии на государственном уровне весьма широко, каждые пять лет отмечается юбилей победы на Халхин-Голе и поездки нашего президента в Монголию по этому поводу стали доброй традицией", - сказал Ушаков журналистам. Путин во вторник посетит Монголию для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе.

https://ria.ru/20240902/putin-1970003114.html

монголия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

монголия, россия, владимир путин, юрий ушаков