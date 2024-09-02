https://ria.ru/20240902/ushakov-1970001866.html
Ушаков рассказал о товарообороте России и Монголии
Ушаков рассказал о товарообороте России и Монголии - РИА Новости, 02.09.2024
Ушаков рассказал о товарообороте России и Монголии
Россия в течение длительного времени занимает второе место во внешней торговле Монголии, за январь-июль 2024 года товарооборот между странами уже превысил 1,4... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:10
2024-09-02T15:10
2024-09-02T15:10
экономика
россия
монголия
юрий ушаков
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия в течение длительного времени занимает второе место во внешней торговле Монголии, за январь-июль 2024 года товарооборот между странами уже превысил 1,4 миллиарда долларов, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Россия в течение длительного времени занимает второе место во внешней торговле Монголии после Китая. В 2023 году объем российско-монгольской торговли составил 2,2 миллиарда долларов. За январь-июль текущего года товарооборот превысил 1,4 миллиарда", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20240902/ushakov-1970000725.html
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экономика, россия, монголия, юрий ушаков
Экономика, Россия, Монголия, Юрий Ушаков
Ушаков рассказал о товарообороте России и Монголии
Ушаков: Россия занимает второе место во внешней торговле Монголии