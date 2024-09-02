https://ria.ru/20240902/ushakov-1970000725.html

Ушаков рассказал о программе визита Путина в Монголию

Ушаков рассказал о программе визита Путина в Монголию - РИА Новости, 02.09.2024

Ушаков рассказал о программе визита Путина в Монголию

Программа визита президента России Владимира Путина в Монголию для празднования победы на реке Халхин-Гол весьма насыщенная, глава государства вечером в... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:06

2024-09-02T15:06

2024-09-02T15:06

монголия

улан-батор

россия

владимир путин

юрий ушаков

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

политика

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Программа визита президента России Владимира Путина в Монголию для празднования победы на реке Халхин-Гол весьма насыщенная, глава государства вечером в понедельник прибудет в Улан-Батор, а во вторник начнется сама программа, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Программа визита весьма насыщенная, наш президент сегодня поздно вечером прибудет в Улан-Батор, завтра начинается программа", - сказал Ушаков журналистам. Он добавил, что президент Монголии встретит Путина в государственном дворце в центре Улан-Батора, российский лидер оставит запись в книге почетных гостей. Путин во вторник посетит Монголию для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе.

https://ria.ru/20240902/putin-1969963722.html

https://ria.ru/20240902/putin-1969882384.html

монголия

улан-батор

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

монголия, улан-батор, россия, владимир путин, юрий ушаков, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , политика