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Ушаков рассказал о программе визита Путина в Монголию - РИА Новости, 02.09.2024
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15:06 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/ushakov-1970000725.html
Ушаков рассказал о программе визита Путина в Монголию
Ушаков рассказал о программе визита Путина в Монголию - РИА Новости, 02.09.2024
Ушаков рассказал о программе визита Путина в Монголию
Программа визита президента России Владимира Путина в Монголию для празднования победы на реке Халхин-Гол весьма насыщенная, глава государства вечером в... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:06
2024-09-02T15:06
монголия
улан-батор
россия
владимир путин
юрий ушаков
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Программа визита президента России Владимира Путина в Монголию для празднования победы на реке Халхин-Гол весьма насыщенная, глава государства вечером в понедельник прибудет в Улан-Батор, а во вторник начнется сама программа, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Программа визита весьма насыщенная, наш президент сегодня поздно вечером прибудет в Улан-Батор, завтра начинается программа", - сказал Ушаков журналистам. Он добавил, что президент Монголии встретит Путина в государственном дворце в центре Улан-Батора, российский лидер оставит запись в книге почетных гостей. Путин во вторник посетит Монголию для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе.
https://ria.ru/20240902/putin-1969963722.html
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монголия, улан-батор, россия, владимир путин, юрий ушаков, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , политика
Монголия, Улан-Батор, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Политика
Ушаков рассказал о программе визита Путина в Монголию

Помощник президента Ушаков назвал программу визита Путина в Монголию насыщенной

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Программа визита президента России Владимира Путина в Монголию для празднования победы на реке Халхин-Гол весьма насыщенная, глава государства вечером в понедельник прибудет в Улан-Батор, а во вторник начнется сама программа, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Программа визита весьма насыщенная, наш президент сегодня поздно вечером прибудет в Улан-Батор, завтра начинается программа", - сказал Ушаков журналистам.
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МонголияУлан-БаторРоссияВладимир ПутинЮрий УшаковВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Политика
 
 
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