Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал об отношениях России и Малайзии - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/ushakov-1969998977.html
Ушаков рассказал об отношениях России и Малайзии
Ушаков рассказал об отношениях России и Малайзии - РИА Новости, 02.09.2024
Ушаков рассказал об отношениях России и Малайзии
РФ и Малайзия имеют близкие позиции по большинству международных вопросов, конструктивно взаимодействуют в разных многосторонних форматах, прежде всего в ООН,... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:02
2024-09-02T15:02
россия
малайзия
владивосток
юрий ушаков
владимир путин
оон
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902079673_0:102:3200:1902_1920x0_80_0_0_296616b894bbc4234bd27ed88db0998c.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. РФ и Малайзия имеют близкие позиции по большинству международных вопросов, конструктивно взаимодействуют в разных многосторонних форматах, прежде всего в ООН, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков во время общения с прессой. "У нас достаточно близкие позиции по большинству международных проблем. Конструктивно взаимодействуем в многосторонних форматах и организациях, прежде всего в ООН", - сказал Ушаков об отношениях РФ и Малайзии. Ушаков напомнил, что в 2025 году Малайзия будет председательствовать в АСЕАН. "Сотрудничество с ассоциацией является одним из приоритетов нашей политики на азиатском направлении", - отметил Ушаков. Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях Восточного экономического форума. ВЭФ пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240626/briks-1955416389.html
https://ria.ru/20240728/malayziya-1962472057.html
россия
малайзия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902079673_469:0:3200:2048_1920x0_80_0_0_82cddbc95f2aa56a8c1f6db5d090c24f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, малайзия, владивосток, юрий ушаков, владимир путин, оон, дальневосточный федеральный университет
Россия, Малайзия, Владивосток, Юрий Ушаков, Владимир Путин, ООН, Дальневосточный федеральный университет
Ушаков рассказал об отношениях России и Малайзии

Ушаков: Россия и Малайзия конструктивно взаимодействуют в разных форматах

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. РФ и Малайзия имеют близкие позиции по большинству международных вопросов, конструктивно взаимодействуют в разных многосторонних форматах, прежде всего в ООН, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков во время общения с прессой.
«
"У нас достаточно близкие позиции по большинству международных проблем. Конструктивно взаимодействуем в многосторонних форматах и организациях, прежде всего в ООН", - сказал Ушаков об отношениях РФ и Малайзии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Пауза кончилась: мировое большинство сделало свой выбор
26 июня, 08:00
Ушаков напомнил, что в 2025 году Малайзия будет председательствовать в АСЕАН.
«
"Сотрудничество с ассоциацией является одним из приоритетов нашей политики на азиатском направлении", - отметил Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях Восточного экономического форума.
ВЭФ пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
В Малайзии заявили, что членство страны в БРИКС выгодно России
28 июля, 09:19
 
РоссияМалайзияВладивостокЮрий УшаковВладимир ПутинООНДальневосточный федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала