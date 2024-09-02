https://ria.ru/20240902/ushakov-1969998977.html

Ушаков рассказал об отношениях России и Малайзии

Ушаков рассказал об отношениях России и Малайзии - РИА Новости, 02.09.2024

Ушаков рассказал об отношениях России и Малайзии

РФ и Малайзия имеют близкие позиции по большинству международных вопросов, конструктивно взаимодействуют в разных многосторонних форматах, прежде всего в ООН,... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:02

2024-09-02T15:02

2024-09-02T15:02

россия

малайзия

владивосток

юрий ушаков

владимир путин

оон

дальневосточный федеральный университет

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. РФ и Малайзия имеют близкие позиции по большинству международных вопросов, конструктивно взаимодействуют в разных многосторонних форматах, прежде всего в ООН, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков во время общения с прессой. "У нас достаточно близкие позиции по большинству международных проблем. Конструктивно взаимодействуем в многосторонних форматах и организациях, прежде всего в ООН", - сказал Ушаков об отношениях РФ и Малайзии. Ушаков напомнил, что в 2025 году Малайзия будет председательствовать в АСЕАН. "Сотрудничество с ассоциацией является одним из приоритетов нашей политики на азиатском направлении", - отметил Ушаков. Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях Восточного экономического форума. ВЭФ пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240626/briks-1955416389.html

https://ria.ru/20240728/malayziya-1962472057.html

россия

малайзия

владивосток

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россия, малайзия, владивосток, юрий ушаков, владимир путин, оон, дальневосточный федеральный университет