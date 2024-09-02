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Нацбанк Украины решил переименовать копейки из-за России - РИА Новости, 02.09.2024
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16:25 02.09.2024 (обновлено: 17:05 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/ukraina-1970031196.html
Нацбанк Украины решил переименовать копейки из-за России
Нацбанк Украины решил переименовать копейки из-за России - РИА Новости, 02.09.2024
Нацбанк Украины решил переименовать копейки из-за России
Национальный банк Украины предложил заменить название наименьшей денежной единицы в стране с копейки на "шаги" в рамках "дерусификации", сообщил глава... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:25
2024-09-02T17:05
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Национальный банк Украины предложил заменить название наименьшей денежной единицы в стране с копейки на "шаги" в рамках "дерусификации", сообщил глава регулятора Андрей Пышный, его слова приводит агентство РБК-Украина. &quot;Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к неопровержимому выводу, что такое название для разменной монеты, как &quot;копейка&quot;, фактически является символом московской оккупации&quot;, — заявил он.Как уточнила украинская версия журнала Forbes, замена копеек другой монетой требует изменений в статье 32 закона "О Национальном банке Украины", в которой указано, что денежная единица Украины — гривна — равна 100 копейкам. По информации журнала, Нацбанк сначала разработает дизайн и изготовит монеты номиналом 50 шагов. В обращении они появятся постепенно, заменяя старые образцы.Копейки и шаги будут находиться в обращении параллельно, и украинцам не нужно будет обменивать старые монеты на новые.&quot;Наименование мелкой монеты &quot;шаг&quot; имеет украинское происхождение. Название использовалось на территории Украины и в украинском денежном счете в XVI-XVII веках&quot;, — утверждает регулятор.Копейкой разменная монета называется также в России, Белоруссии и непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.
https://ria.ru/20240809/banknoty-1965224413.html
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в мире, украина, россия, белоруссия, андрей пышный, национальный банк украины, рбк (медиагруппа), forbes
В мире, Украина, Россия, Белоруссия, Андрей Пышный, Национальный банк Украины, РБК (медиагруппа), Forbes
Нацбанк Украины решил переименовать копейки из-за России

Forbes: Нацбанк Украины предложил изменить название наименьшей денежной единицы

© Flickr / LukeBlacksМонеты Нацбанка Украины
Монеты Нацбанка Украины - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Flickr / LukeBlacks
Монеты Нацбанка Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Национальный банк Украины предложил заменить название наименьшей денежной единицы в стране с копейки на "шаги" в рамках "дерусификации", сообщил глава регулятора Андрей Пышный, его слова приводит агентство РБК-Украина.
«

"Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к неопровержимому выводу, что такое название для разменной монеты, как "копейка", фактически является символом московской оккупации", — заявил он.

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Как уточнила украинская версия журнала Forbes, замена копеек другой монетой требует изменений в статье 32 закона "О Национальном банке Украины", в которой указано, что денежная единица Украины — гривна — равна 100 копейкам.
По информации журнала, Нацбанк сначала разработает дизайн и изготовит монеты номиналом 50 шагов. В обращении они появятся постепенно, заменяя старые образцы.
Копейки и шаги будут находиться в обращении параллельно, и украинцам не нужно будет обменивать старые монеты на новые.
«

"Наименование мелкой монеты "шаг" имеет украинское происхождение. Название использовалось на территории Украины и в украинском денежном счете в XVI-XVII веках", — утверждает регулятор.

Копейкой разменная монета называется также в России, Белоруссии и непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.
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