Нацбанк Украины решил переименовать копейки из-за России
Forbes: Нацбанк Украины предложил изменить название наименьшей денежной единицы
Монеты Нацбанка Украины. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Национальный банк Украины предложил заменить название наименьшей денежной единицы в стране с копейки на "шаги" в рамках "дерусификации", сообщил глава регулятора Андрей Пышный, его слова приводит агентство РБК-Украина.
«
"Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к неопровержимому выводу, что такое название для разменной монеты, как "копейка", фактически является символом московской оккупации", — заявил он.
На Украине начали выпуск банкнот с бандеровским лозунгом
9 августа, 15:47
Как уточнила украинская версия журнала Forbes, замена копеек другой монетой требует изменений в статье 32 закона "О Национальном банке Украины", в которой указано, что денежная единица Украины — гривна — равна 100 копейкам.
По информации журнала, Нацбанк сначала разработает дизайн и изготовит монеты номиналом 50 шагов. В обращении они появятся постепенно, заменяя старые образцы.
Копейки и шаги будут находиться в обращении параллельно, и украинцам не нужно будет обменивать старые монеты на новые.
«
"Наименование мелкой монеты "шаг" имеет украинское происхождение. Название использовалось на территории Украины и в украинском денежном счете в XVI-XVII веках", — утверждает регулятор.
Копейкой разменная монета называется также в России, Белоруссии и непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.
На Украине ввели лимиты на банковские переводы для физических лиц
27 августа, 15:41