https://ria.ru/20240902/ukraina-1970031196.html

Нацбанк Украины решил переименовать копейки из-за России

Нацбанк Украины решил переименовать копейки из-за России - РИА Новости, 02.09.2024

Нацбанк Украины решил переименовать копейки из-за России

Национальный банк Украины предложил заменить название наименьшей денежной единицы в стране с копейки на "шаги" в рамках "дерусификации", сообщил глава... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T16:25

2024-09-02T16:25

2024-09-02T17:05

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национальный банк украины

рбк (медиагруппа)

forbes

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Национальный банк Украины предложил заменить название наименьшей денежной единицы в стране с копейки на "шаги" в рамках "дерусификации", сообщил глава регулятора Андрей Пышный, его слова приводит агентство РБК-Украина. "Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к неопровержимому выводу, что такое название для разменной монеты, как "копейка", фактически является символом московской оккупации", — заявил он.Как уточнила украинская версия журнала Forbes, замена копеек другой монетой требует изменений в статье 32 закона "О Национальном банке Украины", в которой указано, что денежная единица Украины — гривна — равна 100 копейкам. По информации журнала, Нацбанк сначала разработает дизайн и изготовит монеты номиналом 50 шагов. В обращении они появятся постепенно, заменяя старые образцы.Копейки и шаги будут находиться в обращении параллельно, и украинцам не нужно будет обменивать старые монеты на новые."Наименование мелкой монеты "шаг" имеет украинское происхождение. Название использовалось на территории Украины и в украинском денежном счете в XVI-XVII веках", — утверждает регулятор.Копейкой разменная монета называется также в России, Белоруссии и непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.

https://ria.ru/20240809/banknoty-1965224413.html

https://ria.ru/20240827/ukraina-1968773123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, белоруссия, андрей пышный, национальный банк украины, рбк (медиагруппа), forbes