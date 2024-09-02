На Украине отменили аварийные отключения света в Киеве и ряде областей
На Украине отменили аварийные отключения света в Киеве и ряде областей
© AP Photo / Andrew KravchenkoМногоквартирные дома в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Многоквартирные дома в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Экстренные отключения света, которые были накануне объявлены в Киеве, а также Киевской, Днепропетровской областях и подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики, отменены, в областях продолжат использовать график почасовых отключений электричества, заявила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
Ранее в украинском энергохолдинге ДТЭК сообщали, что экстренные отключения света введены в Киевской, Днепропетровской областях и подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины.
"Новая информация: аварийные отключения отменены. Указанные в объявлении регионы возвращаются в график почасовых отключений", - говорится в Telegram-канале "Укрэнерго".
В заявлении также указаны Киев, а также ряд областей, включая подконтрольные Киеву части Донецкой и Запорожской области, где первоначально вводились аварийные отключения, и которые возвращаются к почасовому графику отключений.
Украинские власти и СМИ 26 августа сообщали о взрывах в ряде регионов. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах.
В июне Владимир Зеленский, выступая на форуме в Берлине, заявил, что на Украине уничтожены 9 гигаватт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. В мае премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что более 800 объектов теплоснабжения в стране повреждены или уничтожены. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 15 апреля признал огромные потери генерирующих мощностей, их объем, по его словам, составлял до семи гигаватт.