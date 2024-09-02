https://ria.ru/20240902/ukraina-1969877836.html

На Украине отменили аварийные отключения света в Киеве и ряде областей

На Украине отменили аварийные отключения света в Киеве и ряде областей - РИА Новости, 02.09.2024

На Украине отменили аварийные отключения света в Киеве и ряде областей

Экстренные отключения света, которые были накануне объявлены в Киеве, а также Киевской, Днепропетровской областях и подконтрольных Киеву районах Донецкой... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T04:25

2024-09-02T04:25

2024-09-02T04:25

украина

днепропетровская область

киев

герман галущенко

денис шмыгаль

владимир зеленский

укрэнерго

дтэк

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Экстренные отключения света, которые были накануне объявлены в Киеве, а также Киевской, Днепропетровской областях и подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики, отменены, в областях продолжат использовать график почасовых отключений электричества, заявила национальная энергетическая компания "Укрэнерго". Ранее в украинском энергохолдинге ДТЭК сообщали, что экстренные отключения света введены в Киевской, Днепропетровской областях и подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины. "Новая информация: аварийные отключения отменены. Указанные в объявлении регионы возвращаются в график почасовых отключений", - говорится в Telegram-канале "Укрэнерго". В заявлении также указаны Киев, а также ряд областей, включая подконтрольные Киеву части Донецкой и Запорожской области, где первоначально вводились аварийные отключения, и которые возвращаются к почасовому графику отключений. Украинские власти и СМИ 26 августа сообщали о взрывах в ряде регионов. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. В июне Владимир Зеленский, выступая на форуме в Берлине, заявил, что на Украине уничтожены 9 гигаватт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. В мае премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что более 800 объектов теплоснабжения в стране повреждены или уничтожены. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 15 апреля признал огромные потери генерирующих мощностей, их объем, по его словам, составлял до семи гигаватт.

https://ria.ru/20240715/svet-1959895521.html

https://ria.ru/20240701/ukraina-1956541045.html

украина

днепропетровская область

киев

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украина, днепропетровская область, киев, герман галущенко, денис шмыгаль, владимир зеленский, укрэнерго, дтэк, в мире