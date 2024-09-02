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На Украине отменили аварийные отключения света в Киеве и ряде областей - РИА Новости, 02.09.2024
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04:25 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/ukraina-1969877836.html
На Украине отменили аварийные отключения света в Киеве и ряде областей
На Украине отменили аварийные отключения света в Киеве и ряде областей - РИА Новости, 02.09.2024
На Украине отменили аварийные отключения света в Киеве и ряде областей
Экстренные отключения света, которые были накануне объявлены в Киеве, а также Киевской, Днепропетровской областях и подконтрольных Киеву районах Донецкой... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T04:25
2024-09-02T04:25
украина
днепропетровская область
киев
герман галущенко
денис шмыгаль
владимир зеленский
укрэнерго
дтэк
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Экстренные отключения света, которые были накануне объявлены в Киеве, а также Киевской, Днепропетровской областях и подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики, отменены, в областях продолжат использовать график почасовых отключений электричества, заявила национальная энергетическая компания "Укрэнерго". Ранее в украинском энергохолдинге ДТЭК сообщали, что экстренные отключения света введены в Киевской, Днепропетровской областях и подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины. "Новая информация: аварийные отключения отменены. Указанные в объявлении регионы возвращаются в график почасовых отключений", - говорится в Telegram-канале "Укрэнерго". В заявлении также указаны Киев, а также ряд областей, включая подконтрольные Киеву части Донецкой и Запорожской области, где первоначально вводились аварийные отключения, и которые возвращаются к почасовому графику отключений. Украинские власти и СМИ 26 августа сообщали о взрывах в ряде регионов. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. В июне Владимир Зеленский, выступая на форуме в Берлине, заявил, что на Украине уничтожены 9 гигаватт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. В мае премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что более 800 объектов теплоснабжения в стране повреждены или уничтожены. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 15 апреля признал огромные потери генерирующих мощностей, их объем, по его словам, составлял до семи гигаватт.
https://ria.ru/20240715/svet-1959895521.html
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украина, днепропетровская область, киев, герман галущенко, денис шмыгаль, владимир зеленский, укрэнерго, дтэк, в мире
Украина, Днепропетровская область, Киев, Герман Галущенко, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Укрэнерго, ДТЭК, В мире
На Украине отменили аварийные отключения света в Киеве и ряде областей

На Украине отменили аварийные отключения света в Киеве и ряде областей

© AP Photo / Andrew KravchenkoМногоквартирные дома в Киеве
Многоквартирные дома в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Многоквартирные дома в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Экстренные отключения света, которые были накануне объявлены в Киеве, а также Киевской, Днепропетровской областях и подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики, отменены, в областях продолжат использовать график почасовых отключений электричества, заявила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
Ранее в украинском энергохолдинге ДТЭК сообщали, что экстренные отключения света введены в Киевской, Днепропетровской областях и подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины.
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"Новая информация: аварийные отключения отменены. Указанные в объявлении регионы возвращаются в график почасовых отключений", - говорится в Telegram-канале "Укрэнерго".
В заявлении также указаны Киев, а также ряд областей, включая подконтрольные Киеву части Донецкой и Запорожской области, где первоначально вводились аварийные отключения, и которые возвращаются к почасовому графику отключений.
Украинские власти и СМИ 26 августа сообщали о взрывах в ряде регионов. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах.
В июне Владимир Зеленский, выступая на форуме в Берлине, заявил, что на Украине уничтожены 9 гигаватт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. В мае премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что более 800 объектов теплоснабжения в стране повреждены или уничтожены. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 15 апреля признал огромные потери генерирующих мощностей, их объем, по его словам, составлял до семи гигаватт.
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УкраинаДнепропетровская областьКиевГерман ГалущенкоДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийУкрэнергоДТЭКВ мире
 
 
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