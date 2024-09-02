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Турция подала заявку на вступление в БРИКС, пишут СМИ - РИА Новости, 02.09.2024
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13:47 02.09.2024 (обновлено: 14:29 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/turtsiya-1969975239.html
Турция подала заявку на вступление в БРИКС, пишут СМИ
Турция подала заявку на вступление в БРИКС, пишут СМИ - РИА Новости, 02.09.2024
Турция подала заявку на вступление в БРИКС, пишут СМИ
Турция подала заявку на вступление в БРИКС, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T13:47
2024-09-02T14:29
турция
брикс
в мире
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Турция подала заявку на вступление в БРИКС, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники."Турция официально обратилась с просьбой о вступлении в &lt;...&gt; БРИКС", — указано в материале.Уточняется, что с помощью такого шага Анкара стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами своих традиционных западных союзников.В начале июля во время визита в Китай министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о желании страны вступить в БРИКС и о возможных шагах в данном направлении в этом году. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Россия приветствует такой повышенный интерес к организации.Москва с 1 января 2024-го приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Председательство Москвы в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20240725/brics-1962004665.html
https://ria.ru/20240831/turtsija-1969704192.html
https://ria.ru/20240902/briks-1969897158.html
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турция, брикс, в мире
Турция, БРИКС, В мире
Турция подала заявку на вступление в БРИКС, пишут СМИ

Bloomberg: Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции в Стамбуле
Флаг Турции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаг Турции в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Турция подала заявку на вступление в БРИКС, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«
"Турция официально обратилась с просьбой о вступлении в <...> БРИКС", — указано в материале.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
СМИ раскрыли, почему одна из стран НАТО хочет в БРИКС
25 июля, 17:28
Уточняется, что с помощью такого шага Анкара стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами своих традиционных западных союзников.
В начале июля во время визита в Китай министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о желании страны вступить в БРИКС и о возможных шагах в данном направлении в этом году. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Россия приветствует такой повышенный интерес к организации.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Турция не будет выбирать между ЕС и ШОС, заявил Эрдоган
31 августа, 17:20
Москва с 1 января 2024-го приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Председательство Москвы в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Заседание контактной группы БРИКС по экономическим и торговым вопросам - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
В Турции заявили, что БРИКС может избавить мир от гегемонии доллара
Вчера, 09:11
 
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