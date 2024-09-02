https://ria.ru/20240902/turtsiya-1969975239.html

Турция подала заявку на вступление в БРИКС, пишут СМИ

Турция подала заявку на вступление в БРИКС, пишут СМИ - РИА Новости, 02.09.2024

Турция подала заявку на вступление в БРИКС, пишут СМИ

Турция подала заявку на вступление в БРИКС, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T13:47

2024-09-02T13:47

2024-09-02T14:29

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Турция подала заявку на вступление в БРИКС, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники."Турция официально обратилась с просьбой о вступлении в <...> БРИКС", — указано в материале.Уточняется, что с помощью такого шага Анкара стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами своих традиционных западных союзников.В начале июля во время визита в Китай министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о желании страны вступить в БРИКС и о возможных шагах в данном направлении в этом году. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Россия приветствует такой повышенный интерес к организации.Москва с 1 января 2024-го приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Председательство Москвы в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20240725/brics-1962004665.html

https://ria.ru/20240831/turtsija-1969704192.html

https://ria.ru/20240902/briks-1969897158.html

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турция, брикс, в мире