https://ria.ru/20240902/traur-1969876034.html
На Камчатке объявили день траура по погибшим при крушении Ми-8
На Камчатке объявили день траура по погибшим при крушении Ми-8 - РИА Новости, 02.09.2024
На Камчатке объявили день траура по погибшим при крушении Ми-8
День траура по погибшим при крушении вертолета Ми-8 объявлен на Камчатке 3 сентября, заявил в ходе оперативного совещания губернатор региона Владимир Солодов. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T03:19
2024-09-02T03:19
2024-09-02T11:17
камчатка
россия
камчатский край
владимир солодов
межгосударственный авиационный комитет
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894987526_0:340:3036:2048_1920x0_80_0_0_ea0d30e33caae98b46eb38ba5326bbc3.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 сен — РИА Новости. День траура по погибшим при крушении вертолета Ми-8 объявлен на Камчатке 3 сентября, заявил в ходе оперативного совещания губернатор региона Владимир Солодов."Крушение вертолета Ми-8 — ужасная трагедия для всех нас. Поэтому 3 сентября объявляю на Камчатке днем траура. Сегодня на территорию региона прибывают представители комиссии российского Межгосударственного авиационного комитета, которые проведут расследование причин крушения вертолета. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших", — сказал он.На борту находились жители Камчатского края, Москвы, Пермского края, Липецкой, Амурской областей, Бурятии, Удмуртии.Вертолет Ми-8, который следовал с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района, 31 августа не прибыл в пункт назначения. По предварительным сведениям, на борту могли находиться 19 пассажиров и три члена экипажа. Спасатели обнаружили на месте крушения тела 18 человек.Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по статье 263 УК "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
https://ria.ru/20240901/krushenie-1969865106.html
камчатка
россия
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894987526_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_d23f2a26f91e692c3d7f81d90a28dd60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, россия, камчатский край, владимир солодов, межгосударственный авиационный комитет, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш
Камчатка, Россия, Камчатский край, Владимир Солодов, Межгосударственный авиационный комитет, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ
На Камчатке объявили день траура по погибшим при крушении Ми-8
На Камчатке объявили 3 сентября днем траура по погибшим при крушении Ми-8