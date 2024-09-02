https://ria.ru/20240902/traur-1969876034.html

На Камчатке объявили день траура по погибшим при крушении Ми-8

На Камчатке объявили день траура по погибшим при крушении Ми-8 - РИА Новости, 02.09.2024

На Камчатке объявили день траура по погибшим при крушении Ми-8

День траура по погибшим при крушении вертолета Ми-8 объявлен на Камчатке 3 сентября, заявил в ходе оперативного совещания губернатор региона Владимир Солодов. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T03:19

2024-09-02T03:19

2024-09-02T11:17

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камчатский край

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межгосударственный авиационный комитет

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 сен — РИА Новости. День траура по погибшим при крушении вертолета Ми-8 объявлен на Камчатке 3 сентября, заявил в ходе оперативного совещания губернатор региона Владимир Солодов."Крушение вертолета Ми-8 — ужасная трагедия для всех нас. Поэтому 3 сентября объявляю на Камчатке днем траура. Сегодня на территорию региона прибывают представители комиссии российского Межгосударственного авиационного комитета, которые проведут расследование причин крушения вертолета. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших", — сказал он.На борту находились жители Камчатского края, Москвы, Пермского края, Липецкой, Амурской областей, Бурятии, Удмуртии.Вертолет Ми-8, который следовал с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района, 31 августа не прибыл в пункт назначения. По предварительным сведениям, на борту могли находиться 19 пассажиров и три члена экипажа. Спасатели обнаружили на месте крушения тела 18 человек.Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по статье 263 УК "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

https://ria.ru/20240901/krushenie-1969865106.html

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камчатка, россия, камчатский край, владимир солодов, межгосударственный авиационный комитет, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш