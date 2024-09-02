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На Камчатке объявили день траура по погибшим при крушении Ми-8 - РИА Новости, 02.09.2024
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03:19 02.09.2024 (обновлено: 11:17 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/traur-1969876034.html
На Камчатке объявили день траура по погибшим при крушении Ми-8
На Камчатке объявили день траура по погибшим при крушении Ми-8 - РИА Новости, 02.09.2024
На Камчатке объявили день траура по погибшим при крушении Ми-8
День траура по погибшим при крушении вертолета Ми-8 объявлен на Камчатке 3 сентября, заявил в ходе оперативного совещания губернатор региона Владимир Солодов. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T03:19
2024-09-02T11:17
камчатка
россия
камчатский край
владимир солодов
межгосударственный авиационный комитет
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 сен — РИА Новости. День траура по погибшим при крушении вертолета Ми-8 объявлен на Камчатке 3 сентября, заявил в ходе оперативного совещания губернатор региона Владимир Солодов.&quot;Крушение вертолета Ми-8 — ужасная трагедия для всех нас. Поэтому 3 сентября объявляю на Камчатке днем траура. Сегодня на территорию региона прибывают представители комиссии российского Межгосударственного авиационного комитета, которые проведут расследование причин крушения вертолета. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших&quot;, — сказал он.На борту находились жители Камчатского края, Москвы, Пермского края, Липецкой, Амурской областей, Бурятии, Удмуртии.Вертолет Ми-8, который следовал с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района, 31 августа не прибыл в пункт назначения. По предварительным сведениям, на борту могли находиться 19 пассажиров и три члена экипажа. Спасатели обнаружили на месте крушения тела 18 человек.Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по статье 263 УК "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
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камчатка, россия, камчатский край, владимир солодов, межгосударственный авиационный комитет, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш
Камчатка, Россия, Камчатский край, Владимир Солодов, Межгосударственный авиационный комитет, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ
На Камчатке объявили день траура по погибшим при крушении Ми-8

На Камчатке объявили 3 сентября днем траура по погибшим при крушении Ми-8

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 сен — РИА Новости. День траура по погибшим при крушении вертолета Ми-8 объявлен на Камчатке 3 сентября, заявил в ходе оперативного совещания губернатор региона Владимир Солодов.
«

"Крушение вертолета Ми-8 — ужасная трагедия для всех нас. Поэтому 3 сентября объявляю на Камчатке днем траура. Сегодня на территорию региона прибывают представители комиссии российского Межгосударственного авиационного комитета, которые проведут расследование причин крушения вертолета. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших", — сказал он.

На борту находились жители Камчатского края, Москвы, Пермского края, Липецкой, Амурской областей, Бурятии, Удмуртии.
Вертолет Ми-8, который следовал с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района, 31 августа не прибыл в пункт назначения. По предварительным сведениям, на борту могли находиться 19 пассажиров и три члена экипажа. Спасатели обнаружили на месте крушения тела 18 человек.
Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по статье 263 УК "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
Спасатели поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России на месте крушения вертолета на Камчатке - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
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КамчаткаРоссияКамчатский крайВладимир СолодовМежгосударственный авиационный комитетПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Ми-8 АМТШ
 
 
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