https://ria.ru/20240902/tokaev-1969908662.html
В Казахстане нет притеснений по языковому признаку, заявил Токаев
В Казахстане нет притеснений по языковому признаку, заявил Токаев - РИА Новости, 02.09.2024
В Казахстане нет притеснений по языковому признаку, заявил Токаев
В Казахстане нет притеснений по языковому признаку, отдельные провокации имеют место, но они пресекаются, заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев, выступая... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T10:20
2024-09-02T10:20
2024-09-02T10:34
казахстан
в мире
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957283160_0:0:1939:1091_1920x0_80_0_0_fcaaf78fc507e92f18977b4749657143.jpg
АЛМА-АТА, 2 сен - РИА Новости. В Казахстане нет притеснений по языковому признаку, отдельные провокации имеют место, но они пресекаются, заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным посланием к народу."В Казахстане нет и не может быть никаких притеснений по какому-либо признаку, будь то языковому, конфессиональному, этническому или социальному. Отдельные случаи, провокации, конечно, имеют место, но они происходят из-за безответственности, невежества некоторых граждан, такие факты пресекаются и будут пресекаться правоохранительными органами по закону", - сказал Токаев.Президент добавил, что некоторые ангажированные лица, в том числе действующие из-за границы, пытаются манипулировать общественным мнением, допускают безосновательные выпады против республики. "Все эти хорошо проплаченные потуги посеять раздор в Казахстане обречены на провал, потому что у нас ни на общественном, ни на политическом уровне не было, нет и никогда не будет никаких фобий". Мы продолжим строить гармоничное, справедливое, стабильное общество", - сказал казахстанский лидер.
https://ria.ru/20240822/kazakhstan-1967711656.html
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957283160_99:0:1939:1380_1920x0_80_0_0_aa765dd1496606d77a84c9c36ca7d4b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, в мире, касым-жомарт токаев
Казахстан, В мире, Касым-Жомарт Токаев
В Казахстане нет притеснений по языковому признаку, заявил Токаев
Токаев: в Казахстане нет притеснений по языковому признаку, но бывают провокации
АЛМА-АТА, 2 сен - РИА Новости. В Казахстане нет притеснений по языковому признаку, отдельные провокации имеют место, но они пресекаются, заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным посланием к народу.
"В Казахстане нет и не может быть никаких притеснений по какому-либо признаку, будь то языковому, конфессиональному, этническому или социальному. Отдельные случаи, провокации, конечно, имеют место, но они происходят из-за безответственности, невежества некоторых граждан, такие факты пресекаются и будут пресекаться правоохранительными органами по закону", - сказал Токаев
.
Президент добавил, что некоторые ангажированные лица, в том числе действующие из-за границы, пытаются манипулировать общественным мнением, допускают безосновательные выпады против республики. "Все эти хорошо проплаченные потуги посеять раздор в Казахстане обречены на провал, потому что у нас ни на общественном, ни на политическом уровне не было, нет и никогда не будет никаких фобий". Мы продолжим строить гармоничное, справедливое, стабильное общество", - сказал казахстанский лидер.