https://ria.ru/20240902/tokaev-1969908662.html

В Казахстане нет притеснений по языковому признаку, заявил Токаев

В Казахстане нет притеснений по языковому признаку, заявил Токаев - РИА Новости, 02.09.2024

В Казахстане нет притеснений по языковому признаку, заявил Токаев

В Казахстане нет притеснений по языковому признаку, отдельные провокации имеют место, но они пресекаются, заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев, выступая... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T10:20

2024-09-02T10:20

2024-09-02T10:34

казахстан

в мире

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 2 сен - РИА Новости. В Казахстане нет притеснений по языковому признаку, отдельные провокации имеют место, но они пресекаются, заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным посланием к народу."В Казахстане нет и не может быть никаких притеснений по какому-либо признаку, будь то языковому, конфессиональному, этническому или социальному. Отдельные случаи, провокации, конечно, имеют место, но они происходят из-за безответственности, невежества некоторых граждан, такие факты пресекаются и будут пресекаться правоохранительными органами по закону", - сказал Токаев.Президент добавил, что некоторые ангажированные лица, в том числе действующие из-за границы, пытаются манипулировать общественным мнением, допускают безосновательные выпады против республики. "Все эти хорошо проплаченные потуги посеять раздор в Казахстане обречены на провал, потому что у нас ни на общественном, ни на политическом уровне не было, нет и никогда не будет никаких фобий". Мы продолжим строить гармоничное, справедливое, стабильное общество", - сказал казахстанский лидер.

https://ria.ru/20240822/kazakhstan-1967711656.html

казахстан

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

казахстан, в мире, касым-жомарт токаев