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В Казахстане нет притеснений по языковому признаку, заявил Токаев - РИА Новости, 02.09.2024
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10:20 02.09.2024 (обновлено: 10:34 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/tokaev-1969908662.html
В Казахстане нет притеснений по языковому признаку, заявил Токаев
В Казахстане нет притеснений по языковому признаку, заявил Токаев - РИА Новости, 02.09.2024
В Казахстане нет притеснений по языковому признаку, заявил Токаев
В Казахстане нет притеснений по языковому признаку, отдельные провокации имеют место, но они пресекаются, заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев, выступая... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T10:20
2024-09-02T10:34
казахстан
в мире
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 2 сен - РИА Новости. В Казахстане нет притеснений по языковому признаку, отдельные провокации имеют место, но они пресекаются, заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным посланием к народу."В Казахстане нет и не может быть никаких притеснений по какому-либо признаку, будь то языковому, конфессиональному, этническому или социальному. Отдельные случаи, провокации, конечно, имеют место, но они происходят из-за безответственности, невежества некоторых граждан, такие факты пресекаются и будут пресекаться правоохранительными органами по закону", - сказал Токаев.Президент добавил, что некоторые ангажированные лица, в том числе действующие из-за границы, пытаются манипулировать общественным мнением, допускают безосновательные выпады против республики. "Все эти хорошо проплаченные потуги посеять раздор в Казахстане обречены на провал, потому что у нас ни на общественном, ни на политическом уровне не было, нет и никогда не будет никаких фобий". Мы продолжим строить гармоничное, справедливое, стабильное общество", - сказал казахстанский лидер.
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казахстан, в мире, касым-жомарт токаев
Казахстан, В мире, Касым-Жомарт Токаев
В Казахстане нет притеснений по языковому признаку, заявил Токаев

Токаев: в Казахстане нет притеснений по языковому признаку, но бывают провокации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 2 сен - РИА Новости. В Казахстане нет притеснений по языковому признаку, отдельные провокации имеют место, но они пресекаются, заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным посланием к народу.
"В Казахстане нет и не может быть никаких притеснений по какому-либо признаку, будь то языковому, конфессиональному, этническому или социальному. Отдельные случаи, провокации, конечно, имеют место, но они происходят из-за безответственности, невежества некоторых граждан, такие факты пресекаются и будут пресекаться правоохранительными органами по закону", - сказал Токаев.
Президент добавил, что некоторые ангажированные лица, в том числе действующие из-за границы, пытаются манипулировать общественным мнением, допускают безосновательные выпады против республики. "Все эти хорошо проплаченные потуги посеять раздор в Казахстане обречены на провал, потому что у нас ни на общественном, ни на политическом уровне не было, нет и никогда не будет никаких фобий". Мы продолжим строить гармоничное, справедливое, стабильное общество", - сказал казахстанский лидер.
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