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Южная Корея рассмотрит кооперацию с Францией по делу Telegram, пишут СМИ

Южная Корея рассмотрит кооперацию с Францией по делу Telegram, пишут СМИ - РИА Новости, 02.09.2024

Южная Корея рассмотрит кооперацию с Францией по делу Telegram, пишут СМИ

Полиция Южной Кореи планирует изучить возможность сотрудничества с Францией и международными организациями в рамках расследования против Telegram, передает... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T06:54

2024-09-02T06:54

2024-09-02T06:54

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СЕУЛ, 2 сен – РИА Новости. Полиция Южной Кореи планирует изучить возможность сотрудничества с Францией и международными организациями в рамках расследования против Telegram, передает агентство Рёнхап. Ранее сообщалось, что южнокорейская полиция открыла расследование против Telegram по примеру Франции по делу о преступлениях, связанных с дипфейками сексуального характера. "Мы планируем изучить возможность проведения расследования в отношении Telegram в сотрудничестве с французскими следственными органами и различными международными организациями", - заявили в полиции. Расследование ведется по подозрениям в содействии преступлениям, в частности – распространению поддельных видеоматериалов сексуального характера и других преступлений посредством восьми чат-ботов в Telegram и ряда групповых чатов. Рассматривается возможность предъявления обвинений в соучастии и пособничестве также и создателям дипфейк-ботов. Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что он был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

https://ria.ru/20240830/telegram--1969543712.html

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франция, южная корея, париж, павел дуров, telegram, в мире