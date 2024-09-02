Южная Корея рассмотрит кооперацию с Францией по делу Telegram, пишут СМИ
"Ренхап": Южная Корея может изучить сотрудничество с Францией по делу Telegram
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
СЕУЛ, 2 сен – РИА Новости. Полиция Южной Кореи планирует изучить возможность сотрудничества с Францией и международными организациями в рамках расследования против Telegram, передает агентство Рёнхап.
Ранее сообщалось, что южнокорейская полиция открыла расследование против Telegram по примеру Франции по делу о преступлениях, связанных с дипфейками сексуального характера.
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"Мы планируем изучить возможность проведения расследования в отношении Telegram в сотрудничестве с французскими следственными органами и различными международными организациями", - заявили в полиции.
Расследование ведется по подозрениям в содействии преступлениям, в частности – распространению поддельных видеоматериалов сексуального характера и других преступлений посредством восьми чат-ботов в Telegram и ряда групповых чатов. Рассматривается возможность предъявления обвинений в соучастии и пособничестве также и создателям дипфейк-ботов.
Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что он был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.
В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.