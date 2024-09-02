https://ria.ru/20240902/tajvan-1969960644.html

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,5

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 02.09.2024

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в понедельник у восточного побережья острова Тайвань, сообщило Центральное бюро погоды острова. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T12:44

2024-09-02T12:44

2024-09-02T12:44

в мире

хуалянь

тайвань

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ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в понедельник у восточного побережья острова Тайвань, сообщило Центральное бюро погоды острова. По данным центра, подземные толчки были зафиксированы в 16.26 (11.26 по мск) в прибрежной зоне уезда Хуалянь, эпицентр залегал на глубине 23,9 километра. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь, расположенном в восточной части Тайваня, происходят чаще, чем в других районах острова. В феврале 2018 года разрушительное землетрясениемагнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. Третьего апреля этого года у побережья уезда Хуалянь произошло сильное землетрясение, магнитуду которого Китайский сейсмологический центр оценил в 7,3. В результате землетрясения погибли не менее 12 человек.

https://ria.ru/20240829/zemletryasenie-1969125460.html

хуалянь

тайвань

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в мире, хуалянь, тайвань