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На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 02.09.2024
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12:44 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/tajvan-1969960644.html
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,5
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 02.09.2024
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в понедельник у восточного побережья острова Тайвань, сообщило Центральное бюро погоды острова. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T12:44
2024-09-02T12:44
в мире
хуалянь
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ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в понедельник у восточного побережья острова Тайвань, сообщило Центральное бюро погоды острова. По данным центра, подземные толчки были зафиксированы в 16.26 (11.26 по мск) в прибрежной зоне уезда Хуалянь, эпицентр залегал на глубине 23,9 километра. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь, расположенном в восточной части Тайваня, происходят чаще, чем в других районах острова. В феврале 2018 года разрушительное землетрясениемагнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. Третьего апреля этого года у побережья уезда Хуалянь произошло сильное землетрясение, магнитуду которого Китайский сейсмологический центр оценил в 7,3. В результате землетрясения погибли не менее 12 человек.
https://ria.ru/20240829/zemletryasenie-1969125460.html
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в мире, хуалянь, тайвань
В мире, Хуалянь, Тайвань
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,5

Центральное бюро погоды Тайваня сообщило о землетрясении магнитудой 5,5

© AP Photo / National Fire AgencyПоследствия землетрясения в городе Хуалянь, Тайвань
Последствия землетрясения в городе Хуалянь, Тайвань - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / National Fire Agency
Последствия землетрясения в городе Хуалянь, Тайвань . Архивное фото
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ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в понедельник у восточного побережья острова Тайвань, сообщило Центральное бюро погоды острова.
По данным центра, подземные толчки были зафиксированы в 16.26 (11.26 по мск) в прибрежной зоне уезда Хуалянь, эпицентр залегал на глубине 23,9 километра.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь, расположенном в восточной части Тайваня, происходят чаще, чем в других районах острова. В феврале 2018 года разрушительное землетрясениемагнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. Третьего апреля этого года у побережья уезда Хуалянь произошло сильное землетрясение, магнитуду которого Китайский сейсмологический центр оценил в 7,3. В результате землетрясения погибли не менее 12 человек.
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В миреХуаляньТайвань
 
 
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