https://ria.ru/20240902/sud-1970086310.html

Суд в Петербурге взыскал с киллера полученные за убийство деньги

Суд в Петербурге взыскал с киллера полученные за убийство деньги - РИА Новости, 02.09.2024

Суд в Петербурге взыскал с киллера полученные за убийство деньги

Невский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокурора к осужденному за убийство по найму Евгению Попову о взыскании полученных им от заказчика денег... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T20:10

2024-09-02T20:10

2024-09-02T20:28

происшествия

россия

санкт-петербург

евгений попов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен — РИА Новости. Невский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокурора к осужденному за убийство по найму Евгению Попову о взыскании полученных им от заказчика денег в доход государства, сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Суд сказал, что по смыслу ст.169 ГК РФ сделки между Кайдановым и Поповым по избиению и убийству были заключены с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, а соответственно, они ничтожны. Таким образом, денежные средства подлежат взысканию в доход государства", — подчеркнули в пресс-службе.Суд взыскал с Попова 628 516 рублей 50 копеек, применив последствия недействительности ничтожных сделок. Госпошлину в 9485 рублей осужденный также должен уплатить.В 2019-м Попова приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима за совершение преступлений в составе группы, в том числе за убийства в 2010-2011 годах. Александр Кайданов в 2021 году получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, санкт-петербург, евгений попов