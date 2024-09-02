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Суд в Петербурге взыскал с киллера полученные за убийство деньги - РИА Новости, 02.09.2024
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20:10 02.09.2024 (обновлено: 20:28 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/sud-1970086310.html
Суд в Петербурге взыскал с киллера полученные за убийство деньги
Суд в Петербурге взыскал с киллера полученные за убийство деньги - РИА Новости, 02.09.2024
Суд в Петербурге взыскал с киллера полученные за убийство деньги
Невский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокурора к осужденному за убийство по найму Евгению Попову о взыскании полученных им от заказчика денег... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T20:10
2024-09-02T20:28
происшествия
россия
санкт-петербург
евгений попов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен — РИА Новости. Невский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокурора к осужденному за убийство по найму Евгению Попову о взыскании полученных им от заказчика денег в доход государства, сообщила объединенная пресс-служба судов города. &quot;Суд сказал, что по смыслу ст.169 ГК РФ сделки между Кайдановым и Поповым по избиению и убийству были заключены с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, а соответственно, они ничтожны. Таким образом, денежные средства подлежат взысканию в доход государства&quot;, — подчеркнули в пресс-службе.Суд взыскал с Попова 628 516 рублей 50 копеек, применив последствия недействительности ничтожных сделок. Госпошлину в 9485 рублей осужденный также должен уплатить.В 2019-м Попова приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима за совершение преступлений в составе группы, в том числе за убийства в 2010-2011 годах. Александр Кайданов в 2021 году получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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происшествия, россия, санкт-петербург, евгений попов
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Евгений Попов
Суд в Петербурге взыскал с киллера полученные за убийство деньги

В Петербурге суд взыскал с осужденного за убийство по найму Попова 628 516 руб.

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен — РИА Новости. Невский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокурора к осужденному за убийство по найму Евгению Попову о взыскании полученных им от заказчика денег в доход государства, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
«

"Суд сказал, что по смыслу ст.169 ГК РФ сделки между Кайдановым и Поповым по избиению и убийству были заключены с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, а соответственно, они ничтожны. Таким образом, денежные средства подлежат взысканию в доход государства", — подчеркнули в пресс-службе.

Суд взыскал с Попова 628 516 рублей 50 копеек, применив последствия недействительности ничтожных сделок. Госпошлину в 9485 рублей осужденный также должен уплатить.
В 2019-м Попова приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима за совершение преступлений в составе группы, в том числе за убийства в 2010-2011 годах. Александр Кайданов в 2021 году получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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