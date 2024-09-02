https://ria.ru/20240902/sud-1969981766.html

В Петербурге будут судить перегонщика трамвая, сбившего трех пешеходов

В Петербурге будут судить перегонщика трамвая, сбившего трех пешеходов - РИА Новости, 02.09.2024

В Петербурге будут судить перегонщика трамвая, сбившего трех пешеходов

Водитель-перегонщик трамвая из Санкт-Петербурга предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил эксплуатации транспортного средства после трагического... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T14:12

2024-09-02T14:12

2024-09-02T14:12

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Водитель-перегонщик трамвая из Санкт-Петербурга предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил эксплуатации транспортного средства после трагического случая, когда он сбил трех пешеходов, один из которых скончался, сообщает пресс-служба прокуратуры города. "Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего водителя-перегонщика трамвая. Он обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим трамваем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщает пресс-служба прокуратуры. По версии следствия, днем 12 апреля обвиняемый, получив служебное задание на техническую обкатку трамвая, при выезде из депо трамвайного парка № 3 не проверил действие всех видов тормозов. "Двигаясь с превышением допустимой скорости, приближаясь к регулируемому пешеходному переходу возле д. 40, корп. 1 по ул. Наличной, обвиняемый, обнаружив, что один из способов аварийного торможения не срабатывает, не применил оставшиеся два и совершил наезд на пешехода, переходившего трамвайные пути на разрешающий сигнал светофора", - говорится в сообщении прокуратуры. Как в апреле сообщили РИА Новости в полиции, трамвай сбил трех пешеходов на Наличной улице, все они были доставлены в больницу, одна женщина позднее скончалась. В "Горэлектротрансе" уточняли, что трамвай проходил обкатку, в нем не было пассажиров. Уголовное дело рассмотрит Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20240901/dtp-1969858279.html

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происшествия, авто, санкт-петербург, россия