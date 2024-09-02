https://ria.ru/20240902/solntse-1970055049.html

Индекс запасенной Солнцем энергии достиг рекордных для XXI века значений

Индекс запасенной Солнцем энергии достиг рекордных для XXI века значений - РИА Новости, 02.09.2024

Индекс запасенной Солнцем энергии достиг рекордных для XXI века значений

Индекс солнечного цикла, показывающий запасённую в звезде энергию, против всех прогнозов достиг практически рекордных для XXI века значений, превысив уровни... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T17:31

2024-09-02T17:31

2024-09-02T17:32

космос - риа наука

земля

российская академия наук

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Индекс солнечного цикла, показывающий запасённую в звезде энергию, против всех прогнозов достиг практически рекордных для XXI века значений, превысив уровни двух предыдущих солнечных циклов, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв. "Поступили и внесены в мировые каталоги данные по индексу солнечного цикла за август 2024 года, которые выглядят исключительно интересными. Согласно ним, среднее значение индекса в августе составило 215.5, что стало абсолютным рекордом не только текущего 25-го, но и предыдущего 24-го солнечного цикла, максимум которого пришёлся на 2012-2014 года", - сказал Богачёв. По его словам, более высокие уровни солнечной активности в XXI веке наблюдались только в 2000-2001 годах, на пике развившегося тогда 23-го цикла активности. Причём и тогда высота цикла была ниже, чем сейчас, и составила 213. Более высокое значение, являющееся абсолютным рекордом текущего столетия – 244, было зарегистрировано в июле 2000 года. Уровень цикла измеряется по количеству солнечных пятен и их групп, видимых за месяц на обращённой к Земле стороне Солнца. Он отражает запасы магнитной и вспышечной энергии, запасённой Солнцем. Такие подсчёты ведутся с 1749 года (развивавшийся тогда солнечный цикл получил номер ноль). Богачёв подчеркнул, что происходящая сейчас ситуация на Солнце не соответствует сделанным ранее прогнозам. Ожидалось, что максимум будет почти в два раза ниже и точно уступит пикам двух предыдущих циклов. Более того, по его словам, значительная часть учёных полагают, что даже столь высокие значения являются лишь промежуточными, и максимальные активность будет достигнута в 2025 году. "Выход солнечного цикла на близкие к рекордным значения пока не привёл к синхронному росту вспышечной активности. В настоящее время значительно увеличена частота вспышек и магнитных бурь, но рекордными по силе всё ещё остаются события мая текущего года. Тем не менее риски крупных событий в сентябре очень высоки", - добавил учёный.

https://ria.ru/20240608/nauka-1951635483.html

https://ria.ru/20240601/vspyshki-1949909017.html

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космос - риа наука, земля, российская академия наук