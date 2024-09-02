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Семьи курских школьников из отселенных районов получат по три тысячи рублей - РИА Новости, 02.09.2024
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14:39 02.09.2024 (обновлено: 14:41 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/shkolniki-1969990427.html
Семьи курских школьников из отселенных районов получат по три тысячи рублей
Семьи курских школьников из отселенных районов получат по три тысячи рублей - РИА Новости, 02.09.2024
Семьи курских школьников из отселенных районов получат по три тысячи рублей
Семьи школьников из отселенных районов Курской области получат по 3 тысячи рублей для покупки канцелярии и школьных принадлежностей, сообщил губернатор Алексей... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:39
2024-09-02T14:41
россия
курская область
брянская область
алексей смирнов (политик)
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
общество
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ВОРОНЕЖ, 2 сен - РИА Новости. Семьи школьников из отселенных районов Курской области получат по 3 тысячи рублей для покупки канцелярии и школьных принадлежностей, сообщил губернатор Алексей Смирнов. "Принял решение о поддержке семей с детьми-школьниками, которые временно выехали из отселённых районов. На каждого ребёнка в возрасте от 6 до 18 лет включительно выплатим по 3 тысячи рублей для покупки канцелярских товаров и школьных принадлежностей", — сообщил Смирнов в своём Telegram-канале. Деньги получат родители 18 855 детей, их выделили из фонда благотворительного марафона "Мир детства". Родителям не нужно писать заявление — деньги поступят на карты в беззаявительном порядке. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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россия, курская область, брянская область, алексей смирнов (политик) , владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Курская область, Брянская область, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Семьи курских школьников из отселенных районов получат по три тысячи рублей

Семьям курских школьников из отселенных районов помогут с покупкой канцелярии

© Fotolia / detailblick-fotoШкольница читает учебник
Школьница читает учебник - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Fotolia / detailblick-foto
Школьница читает учебник. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 2 сен - РИА Новости. Семьи школьников из отселенных районов Курской области получат по 3 тысячи рублей для покупки канцелярии и школьных принадлежностей, сообщил губернатор Алексей Смирнов.
"Принял решение о поддержке семей с детьми-школьниками, которые временно выехали из отселённых районов. На каждого ребёнка в возрасте от 6 до 18 лет включительно выплатим по 3 тысячи рублей для покупки канцелярских товаров и школьных принадлежностей", — сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.
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Деньги получат родители 18 855 детей, их выделили из фонда благотворительного марафона "Мир детства". Родителям не нужно писать заявление — деньги поступят на карты в беззаявительном порядке.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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РоссияКурская областьБрянская областьАлексей Смирнов (политик)Владимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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