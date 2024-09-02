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Школу на 1000 учеников открыли в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 02.09.2024
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Карачаево-Черкесская Республика
 
16:47 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/shkola-1970038595.html
Школу на 1000 учеников открыли в Карачаево-Черкесии
Школу на 1000 учеников открыли в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 02.09.2024
Школу на 1000 учеников открыли в Карачаево-Черкесии
Новое здание для СОШ №7 им. Б.Д. Узденова открыли в понедельник в Учкекене, учебное учреждение рассчитано на 1000 мест, сообщил в своем телеграм-канале глава... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:47
2024-09-02T16:47
карачаево-черкесская республика
малокарачаевский район
рашид темрезов
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Новое здание для СОШ №7 им. Б.Д. Узденова открыли в понедельник в Учкекене, учебное учреждение рассчитано на 1000 мест, сообщил в своем телеграм-канале глава КЧР Рашид Темрезов. В пресс-службе регионального правительства добавили, что решение о строительстве школы было принято по итогам встречи главы Карачаево-Черкесии с жителями Малокарачаевского муниципального района. Объект построен в рамках нацпроекта "Образование". Школа оснащена по всем современным стандартам. "Для наших юных земляков новая школа — это не просто 46 учебных кабинетов, современное оборудование и креативное пространство площадью больше 16 тысяч квадратных метров. Это еще и возможность всесторонне развиваться, успешно осваивать программы по различным профилям и расширять свои таланты и способности", - написал Темрезов. Он добавил, что ввод в эксплуатацию новой школы позволит снизить в районе количество детей, обучающихся во вторую смену. "Хочу еще раз поздравить с Днем знаний и открытием новой школы педагогов, учащихся и их родителей! Особенно первоклашек! Пусть учеба в этом красивом, современном здании будет наполнена знаниями, открытиями и перспективами! Успехов во всем!" - отметил Темрезов. Модернизация системы образования в Карачаево-Черкесии продолжится. В том числе и в Малокарачаевском районе, где за короткие сроки произошло кардинальное улучшение материально-технической базы образовательных учреждений: построены две школы, проведен капитальный ремонт пяти зданий школ, еще два находятся в работе. Кроме того, построены три детсада почти на 700 мест. Это позволило полностью решить проблему очередности в дошкольных образовательных учреждениях района, отметил Темрезов.
https://ria.ru/20240620/temrezov-1954161287.html
https://ria.ru/20231208/temrezov-1914686657.html
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малокарачаевский район, рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский район, Рашид Темрезов

Школу на 1000 учеников открыли в Карачаево-Черкесии

© Фото : Рашид Темрезов/TelegramГлава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов во время урока в рамках "Разговоров о важном" в новой школе №7 в Учкекене
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов во время урока в рамках Разговоров о важном в новой школе №7 в Учкекене - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : Рашид Темрезов/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Новое здание для СОШ №7 им. Б.Д. Узденова открыли в понедельник в Учкекене, учебное учреждение рассчитано на 1000 мест, сообщил в своем телеграм-канале глава КЧР Рашид Темрезов.
В пресс-службе регионального правительства добавили, что решение о строительстве школы было принято по итогам встречи главы Карачаево-Черкесии с жителями Малокарачаевского муниципального района. Объект построен в рамках нацпроекта "Образование". Школа оснащена по всем современным стандартам.
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"Для наших юных земляков новая школа — это не просто 46 учебных кабинетов, современное оборудование и креативное пространство площадью больше 16 тысяч квадратных метров. Это еще и возможность всесторонне развиваться, успешно осваивать программы по различным профилям и расширять свои таланты и способности", - написал Темрезов.
Он добавил, что ввод в эксплуатацию новой школы позволит снизить в районе количество детей, обучающихся во вторую смену.
"Хочу еще раз поздравить с Днем знаний и открытием новой школы педагогов, учащихся и их родителей! Особенно первоклашек! Пусть учеба в этом красивом, современном здании будет наполнена знаниями, открытиями и перспективами! Успехов во всем!" - отметил Темрезов.
Модернизация системы образования в Карачаево-Черкесии продолжится. В том числе и в Малокарачаевском районе, где за короткие сроки произошло кардинальное улучшение материально-технической базы образовательных учреждений: построены две школы, проведен капитальный ремонт пяти зданий школ, еще два находятся в работе. Кроме того, построены три детсада почти на 700 мест. Это позволило полностью решить проблему очередности в дошкольных образовательных учреждениях района, отметил Темрезов.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаМалокарачаевский районРашид Темрезов
 
 
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