https://ria.ru/20240902/shkola-1970038595.html

Школу на 1000 учеников открыли в Карачаево-Черкесии

Школу на 1000 учеников открыли в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 02.09.2024

Школу на 1000 учеников открыли в Карачаево-Черкесии

Новое здание для СОШ №7 им. Б.Д. Узденова открыли в понедельник в Учкекене, учебное учреждение рассчитано на 1000 мест, сообщил в своем телеграм-канале глава... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T16:47

2024-09-02T16:47

2024-09-02T16:47

карачаево-черкесская республика

малокарачаевский район

рашид темрезов

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Новое здание для СОШ №7 им. Б.Д. Узденова открыли в понедельник в Учкекене, учебное учреждение рассчитано на 1000 мест, сообщил в своем телеграм-канале глава КЧР Рашид Темрезов. В пресс-службе регионального правительства добавили, что решение о строительстве школы было принято по итогам встречи главы Карачаево-Черкесии с жителями Малокарачаевского муниципального района. Объект построен в рамках нацпроекта "Образование". Школа оснащена по всем современным стандартам. "Для наших юных земляков новая школа — это не просто 46 учебных кабинетов, современное оборудование и креативное пространство площадью больше 16 тысяч квадратных метров. Это еще и возможность всесторонне развиваться, успешно осваивать программы по различным профилям и расширять свои таланты и способности", - написал Темрезов. Он добавил, что ввод в эксплуатацию новой школы позволит снизить в районе количество детей, обучающихся во вторую смену. "Хочу еще раз поздравить с Днем знаний и открытием новой школы педагогов, учащихся и их родителей! Особенно первоклашек! Пусть учеба в этом красивом, современном здании будет наполнена знаниями, открытиями и перспективами! Успехов во всем!" - отметил Темрезов. Модернизация системы образования в Карачаево-Черкесии продолжится. В том числе и в Малокарачаевском районе, где за короткие сроки произошло кардинальное улучшение материально-технической базы образовательных учреждений: построены две школы, проведен капитальный ремонт пяти зданий школ, еще два находятся в работе. Кроме того, построены три детсада почти на 700 мест. Это позволило полностью решить проблему очередности в дошкольных образовательных учреждениях района, отметил Темрезов.

https://ria.ru/20240620/temrezov-1954161287.html

https://ria.ru/20231208/temrezov-1914686657.html

малокарачаевский район

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

малокарачаевский район, рашид темрезов