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Бренд Dreame выпустил новые пылесосы для комфортной и тщательной уборки - РИА Новости, 02.09.2024
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Наука
 
17:53 02.09.2024 (обновлено: 17:59 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/pylesos-1970017648.html
Бренд Dreame выпустил новые пылесосы для комфортной и тщательной уборки
Бренд Dreame выпустил новые пылесосы для комфортной и тщательной уборки - РИА Новости, 02.09.2024
Бренд Dreame выпустил новые пылесосы для комфортной и тщательной уборки
Бренд бытовой техники Dreame выпустил сразу несколько новинок: Dreame Z30 (з30) - мощный беспроводной вертикальный пылесос и универсальный вертикальный пылесос... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T17:53
2024-09-02T17:59
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Бренд бытовой техники Dreame выпустил сразу несколько новинок: Dreame Z30 (з30) - мощный беспроводной вертикальный пылесос и универсальный вертикальный пылесос Dreame Z20 (з20), который подходит для уборки всех видов поверхностей.Одной из основных новинок Dreame, представленных на мероприятии 14 августа в банкетном зале "Орион холл" в Москве, стал беспроводной вертикальный пылесос Dreame Z30. Мощность всасывания 310 аэроватт делает новую модель очень мощным беспроводным вертикальным пылесосом. Dreame Z30 c легкостью распознает и эффективно устраняет различные частицы пыли в повседневной домашней обстановке, значительно повышая тщательность уборки, обеспечивая ее высокое качество за счет мощности всасывания.Кроме того, в пылесос встроена система фильтрации с эффективностью 99,9%, которая предотвращает повторное загрязнение воздуха, а также способствует улавливанию не только мельчайшие частицы пыли, но и некоторых типов вирусов и бактерий. Благодаря чему вместе с очищением полов Dreame Z30 будет делать домашнюю среду более гигиеничной и безопасной. Для еще более тщательной и эффективной уборки Dreame Z30 оснащен подсветкой двойных щеток, благодаря которой становится заметной даже мельчайшая пыль и подсвечиваются темные участки комнаты. Также эта модель предлагает систему интеллектуального реагирования, которая обнаруживает различные типы загрязнений и автоматически меняет мощность всасывания, параллельно помогая отслеживать процесс уборки, проецируя всю информацию на жидкокристаллический дисплей.Другими преимуществами Dreame Z30 являются его универсальность и удобство в использовании. Благодаря мощному аккумулятору пылесос можно беспрерывно использовать до 90 минут и убирать с его помощью площади до 300 квадратных метров.В комплект Dreame Z30 входят восемь насадок, которые можно использовать для уборки не только твердых поверхностей, но и мягкой мебели, а также удаления пыли. Для владельцев домашних животных есть специальные насадки для вычесывания шерсти, с помощью которых процесс груминга будет менее нервным для питомцев и более быстрым и комфортным для человека. А конструкция пылесоса сделана так, чтобы очистка и промывка фильтров и деталей пылесоса была максимально доступной и удобной.Еще одна новинка Dreame - вертикальный пылесос Dreame Z20. Технологии и системы, используемые в этой модели, делают его универсальным помощником по дому. Он также обладает высокой мощностью 250 аэроватт и усовершенствованным бесщеточным двигателем, который обеспечивает тщательную очистку, сводя к минимуму потерю мощности и засорение воздуха. О качестве воздуха также помогает заботиться система фильтрации с эффективностью 99,9%: хепа-фильтр отфильтровывает частицы диаметром более 0,3 микрометра, включая пыльцу, бактерии и вирусы.Dreame Z20 оснащен автоматизированной системой определения размеров частиц, интеллектуально регулирующей мощность всасывания для обеспечения адаптируемой очистки. В автоматическом режиме его внутренние инфракрасные датчики могут идентифицировать частицы размером до 10 микрометров и автоматически регулировать мощность всасывания в соответствии с размером частиц, что помогает сохранять эффективность аккумулятора пылесоса.В комплект пылесоса входит несколько щеток: две основные со светодиодной подсветкой, которые освещают тусклые участки и помогают заметить загрязнения, а также дополнительные насадки для различных поверхностей.Мягкая роликовая щетка отлично подходит для твердых поверхностей, а щетка Multi-Surface Brush (многоповерхностная щетка) c защитой от спутывания подходит для ковров, она оснащена регулируемой частью, которая справляется с длинным ворсом и крупными частицами мусора. Также в комплекте идут две мини-щетки, подходящие для чистки мебели или для удаления загрязнения с поверхностей, требующих бережного отношения, например, дисплей автомобиля и компьютерная клавиатура. Все комплектующие Dreame Z20 крепятся к специальной напольной подставке для пылесоса, которая в отличие от традиционной подвесной, исключает необходимость поиска крепежа и сверления стен.Приобрести обе новинки можно на официальном сайте, а также в магазинах "М.Видео", "ДНС", "Ситилинк", "Технопарк" и "Всесмарт". Стоимость вертикального пылесоса Dreame Z30 - 74 990 рублей.Стоимость вертикального пылесоса Dreame Z20 - 59 990 рублей.Информация о продавце:ООО "МКТ", 107061, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, пл Преображенская, д. 8, этаж 27 - ПОМ. LXXXVI, ИНН 7811365157, ОГРН 1079847067046, КПП 771801001Реклама, DREAME TRADING (TIANJIN) CO.,LTD , erid: F7NfYUJCUneLu1tGtEjR
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технологии, гаджеты, техника, наука, россия, пылесос
Технологии, Гаджеты, Техника, Наука, Россия, пылесос, Наука

Бренд Dreame выпустил новые пылесосы для комфортной и тщательной уборки

© Фото : DREAME TRADING(TIANJIN)CO.,LTDБренд Dreame выпустил новые пылесосы для комфортной и тщательной уборки
Бренд Dreame выпустил новые пылесосы для комфортной и тщательной уборки - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : DREAME TRADING(TIANJIN)CO.,LTD
Бренд Dreame выпустил новые пылесосы для комфортной и тщательной уборки
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Бренд бытовой техники Dreame выпустил сразу несколько новинок: Dreame Z30 (з30) - мощный беспроводной вертикальный пылесос и универсальный вертикальный пылесос Dreame Z20 (з20), который подходит для уборки всех видов поверхностей.
Одной из основных новинок Dreame, представленных на мероприятии 14 августа в банкетном зале "Орион холл" в Москве, стал беспроводной вертикальный пылесос Dreame Z30. Мощность всасывания 310 аэроватт делает новую модель очень мощным беспроводным вертикальным пылесосом. Dreame Z30 c легкостью распознает и эффективно устраняет различные частицы пыли в повседневной домашней обстановке, значительно повышая тщательность уборки, обеспечивая ее высокое качество за счет мощности всасывания.
© Фото : DREAME TRADING(TIANJIN)CO.,LTDБренд Dreame выпустил новые пылесосы для комфортной и тщательной уборки
Бренд Dreame выпустил новые пылесосы для комфортной и тщательной уборки - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : DREAME TRADING(TIANJIN)CO.,LTD
Бренд Dreame выпустил новые пылесосы для комфортной и тщательной уборки
Кроме того, в пылесос встроена система фильтрации с эффективностью 99,9%, которая предотвращает повторное загрязнение воздуха, а также способствует улавливанию не только мельчайшие частицы пыли, но и некоторых типов вирусов и бактерий. Благодаря чему вместе с очищением полов Dreame Z30 будет делать домашнюю среду более гигиеничной и безопасной.
Для еще более тщательной и эффективной уборки Dreame Z30 оснащен подсветкой двойных щеток, благодаря которой становится заметной даже мельчайшая пыль и подсвечиваются темные участки комнаты. Также эта модель предлагает систему интеллектуального реагирования, которая обнаруживает различные типы загрязнений и автоматически меняет мощность всасывания, параллельно помогая отслеживать процесс уборки, проецируя всю информацию на жидкокристаллический дисплей.
© Фото : DREAME TRADING(TIANJIN)CO.,LTDБренд Dreame выпустил новые пылесосы для комфортной и тщательной уборки
Бренд Dreame выпустил новые пылесосы для комфортной и тщательной уборки - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : DREAME TRADING(TIANJIN)CO.,LTD
Бренд Dreame выпустил новые пылесосы для комфортной и тщательной уборки
Другими преимуществами Dreame Z30 являются его универсальность и удобство в использовании. Благодаря мощному аккумулятору пылесос можно беспрерывно использовать до 90 минут и убирать с его помощью площади до 300 квадратных метров.
В комплект Dreame Z30 входят восемь насадок, которые можно использовать для уборки не только твердых поверхностей, но и мягкой мебели, а также удаления пыли. Для владельцев домашних животных есть специальные насадки для вычесывания шерсти, с помощью которых процесс груминга будет менее нервным для питомцев и более быстрым и комфортным для человека. А конструкция пылесоса сделана так, чтобы очистка и промывка фильтров и деталей пылесоса была максимально доступной и удобной.
Еще одна новинка Dreame - вертикальный пылесос Dreame Z20. Технологии и системы, используемые в этой модели, делают его универсальным помощником по дому. Он также обладает высокой мощностью 250 аэроватт и усовершенствованным бесщеточным двигателем, который обеспечивает тщательную очистку, сводя к минимуму потерю мощности и засорение воздуха. О качестве воздуха также помогает заботиться система фильтрации с эффективностью 99,9%: хепа-фильтр отфильтровывает частицы диаметром более 0,3 микрометра, включая пыльцу, бактерии и вирусы.
© Фото : DREAME TRADING(TIANJIN)CO.,LTDБренд Dreame выпустил новые пылесосы для комфортной и тщательной уборки
Бренд Dreame выпустил новые пылесосы для комфортной и тщательной уборки - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : DREAME TRADING(TIANJIN)CO.,LTD
Бренд Dreame выпустил новые пылесосы для комфортной и тщательной уборки
Dreame Z20 оснащен автоматизированной системой определения размеров частиц, интеллектуально регулирующей мощность всасывания для обеспечения адаптируемой очистки. В автоматическом режиме его внутренние инфракрасные датчики могут идентифицировать частицы размером до 10 микрометров и автоматически регулировать мощность всасывания в соответствии с размером частиц, что помогает сохранять эффективность аккумулятора пылесоса.
В комплект пылесоса входит несколько щеток: две основные со светодиодной подсветкой, которые освещают тусклые участки и помогают заметить загрязнения, а также дополнительные насадки для различных поверхностей.
© Фото : DREAME TRADING(TIANJIN)CO.,LTDБренд Dreame выпустил новые пылесосы для комфортной и тщательной уборки
Бренд Dreame выпустил новые пылесосы для комфортной и тщательной уборки - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : DREAME TRADING(TIANJIN)CO.,LTD
Бренд Dreame выпустил новые пылесосы для комфортной и тщательной уборки
Мягкая роликовая щетка отлично подходит для твердых поверхностей, а щетка Multi-Surface Brush (многоповерхностная щетка) c защитой от спутывания подходит для ковров, она оснащена регулируемой частью, которая справляется с длинным ворсом и крупными частицами мусора. Также в комплекте идут две мини-щетки, подходящие для чистки мебели или для удаления загрязнения с поверхностей, требующих бережного отношения, например, дисплей автомобиля и компьютерная клавиатура. Все комплектующие Dreame Z20 крепятся к специальной напольной подставке для пылесоса, которая в отличие от традиционной подвесной, исключает необходимость поиска крепежа и сверления стен.
© Фото : DREAME TRADING(TIANJIN)CO.,LTDБренд Dreame выпустил новые пылесосы для комфортной и тщательной уборки
Бренд Dreame выпустил новые пылесосы для комфортной и тщательной уборки - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : DREAME TRADING(TIANJIN)CO.,LTD
Бренд Dreame выпустил новые пылесосы для комфортной и тщательной уборки
Приобрести обе новинки можно на официальном сайте, а также в магазинах "М.Видео", "ДНС", "Ситилинк", "Технопарк" и "Всесмарт".
Стоимость вертикального пылесоса Dreame Z30 - 74 990 рублей.
Стоимость вертикального пылесоса Dreame Z20 - 59 990 рублей.
Информация о продавце:
ООО "МКТ", 107061, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, пл Преображенская, д. 8, этаж 27 - ПОМ. LXXXVI, ИНН 7811365157, ОГРН 1079847067046, КПП 771801001
Реклама, DREAME TRADING (TIANJIN) CO.,LTD , erid: F7NfYUJCUneLu1tGtEjR
 
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