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Путин учредил медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 02.09.2024
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17:24 02.09.2024 (обновлено: 17:58 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/putin-1970053695.html
Путин учредил медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Путин учредил медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 02.09.2024
Путин учредил медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Президент Владимир Путин учредил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, соответствующий указ разместили на сайте официального... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T17:24
2024-09-02T17:58
общество
россия
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин учредил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. &quot;В ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, постановляю: учредить юбилейную медаль &quot;80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов&quot;, — указано в документе.Награду вручат ветеранам войны, в том числе иностранцам, партизанам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. Кроме того, медалью наградят лиц, проработавших во время Великой Отечественной войны не менее полугода, кроме работы на временно оккупированных территориях СССР.Юбилейная медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" носится на левой стороне груди и располагается после медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
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общество, россия, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Россия, Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945)
Путин учредил медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Путин учредил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин учредил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
«

"В ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, постановляю: учредить юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", — указано в документе.

Награду вручат ветеранам войны, в том числе иностранцам, партизанам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. Кроме того, медалью наградят лиц, проработавших во время Великой Отечественной войны не менее полугода, кроме работы на временно оккупированных территориях СССР.
Юбилейная медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" носится на левой стороне груди и располагается после медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
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