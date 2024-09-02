https://ria.ru/20240902/putin-1970053695.html

Путин учредил медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Путин учредил медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 02.09.2024

Путин учредил медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Президент Владимир Путин учредил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, соответствующий указ разместили на сайте официального... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T17:24

2024-09-02T17:24

2024-09-02T17:58

общество

россия

владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин учредил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. "В ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, постановляю: учредить юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", — указано в документе.Награду вручат ветеранам войны, в том числе иностранцам, партизанам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. Кроме того, медалью наградят лиц, проработавших во время Великой Отечественной войны не менее полугода, кроме работы на временно оккупированных территориях СССР.Юбилейная медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" носится на левой стороне груди и располагается после медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

https://ria.ru/20240502/sadykov-1943543098.html

россия

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Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945)