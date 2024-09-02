https://ria.ru/20240902/putin-1970004252.html

Путин и глава Монголии посетят школу филиала РЭУ Плеханова в Улан-Баторе

Путин и глава Монголии посетят школу филиала РЭУ Плеханова в Улан-Баторе - РИА Новости, 02.09.2024

Путин и глава Монголии посетят школу филиала РЭУ Плеханова в Улан-Баторе

Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух посетят школу улан-баторского филиала Российского экономического университета имени... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:17

2024-09-02T15:17

2024-09-02T15:17

россия

монголия

владимир путин

юрий ушаков

ухнагийн хурэлсух

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух посетят школу улан-баторского филиала Российского экономического университета имени Плеханова в ходе визита российского лидера в Монголию, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Президенты посетят школу улан-баторского филиала Российского экономического университета имени Плеханова", - сказал Ушаков журналистам. Президент России Владимир Путин 3 сентября посетит Монголию для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе.

https://ria.ru/20240902/ushakov-1970003716.html

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россия, монголия, владимир путин, юрий ушаков, ухнагийн хурэлсух