https://ria.ru/20240902/putin-1970003855.html

Путин примет участие в пленарной сессии ВЭФ

Путин примет участие в пленарной сессии ВЭФ - РИА Новости, 02.09.2024

Путин примет участие в пленарной сессии ВЭФ

Президент России Владимир Путин примет участие в пленарной сессии Восточного экономического форума вместе с премьер-министром Малайзии и заместителем... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:16

2024-09-02T15:16

2024-09-02T15:49

россия

малайзия

владивосток

хань чжэн

юрий ушаков

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в пленарной сессии Восточного экономического форума вместе с премьер-министром Малайзии и заместителем председателя Китайской народной республики Хань Чжэном, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Главным из них, конечно, является пленарное заседание 5 сентября, оно начинается в 15.00, в котором примет участие наш президент и приглашенные премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель председателя Китайской народной республики Хань Чжэн", - сказал Ушаков журналистам. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240829/putin-1969198352.html

россия

малайзия

владивосток

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Дарья Буймова

россия, малайзия, владивосток, хань чжэн, юрий ушаков, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)