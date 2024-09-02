Путин примет участие в пленарной сессии ВЭФ
Ушаков: Путин примет участие в пленарной сессии ВЭФ вместе с Анваром Ибрагимом
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в ситуационном центре правительства Тывы в режиме видеоконференции совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Тыва
Президент России Владимир Путин проводит в ситуационном центре правительства Тывы в режиме видеоконференции совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Тыва
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в пленарной сессии Восточного экономического форума вместе с премьер-министром Малайзии и заместителем председателя Китайской народной республики Хань Чжэном, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Главным из них, конечно, является пленарное заседание 5 сентября, оно начинается в 15.00, в котором примет участие наш президент и приглашенные премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель председателя Китайской народной республики Хань Чжэн", - сказал Ушаков журналистам.
Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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