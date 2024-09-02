https://ria.ru/20240902/putin-1970003114.html

Путин обсудит с президентом Монголии перспективы взаимодействия

Путин обсудит с президентом Монголии перспективы взаимодействия - РИА Новости, 02.09.2024

Путин обсудит с президентом Монголии перспективы взаимодействия

Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух в ходе переговоров обсудят перспективные направления взаимодействия стран, сотрудничество РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:13

2024-09-02T15:13

2024-09-02T15:13

россия

монголия

владимир путин

юрий ушаков

ухнагийн хурэлсух

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух в ходе переговоров обсудят перспективные направления взаимодействия стран, сотрудничество в сфере промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Будут обсуждаться перспективные направления взаимодействия наших стран, в их числе сотрудничество в сфере промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, включая железнодорожный", - сказал Ушаков журналистам. Президент России Владимир Путин 3 сентября посетит Монголию для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе.

https://ria.ru/20240830/kreml-1969441279.html

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2024

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россия, монголия, владимир путин, юрий ушаков, ухнагийн хурэлсух