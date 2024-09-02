https://ria.ru/20240902/putin-1970002901.html
Ушаков рассказал о составах переговоров Путина и президента Монголии
Ушаков рассказал о составах переговоров Путина и президента Монголии - РИА Новости, 02.09.2024
Ушаков рассказал о составах переговоров Путина и президента Монголии
Президент России Владимир Путин и лидер Монголии Ухнагийн Хурэлсуха проведут переговоры в узком и расширенном составах в ходе визита Путина в Монголию, заявил... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:13
2024-09-02T15:13
2024-09-02T15:13
монголия
россия
владимир путин
юрий ушаков
ухнагийн хурэлсух
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Монголии Ухнагийн Хурэлсуха проведут переговоры в узком и расширенном составах в ходе визита Путина в Монголию, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Состоятся переговоры лидеров в узком составе и переговоры с участием делегаций", - сказал Ушаков журналистам. Путин во вторник посетит Монголию для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе.
https://ria.ru/20240902/mongolija-1970002155.html
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монголия, россия, владимир путин, юрий ушаков, ухнагийн хурэлсух
Монголия, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Ухнагийн Хурэлсух
Ушаков рассказал о составах переговоров Путина и президента Монголии
Ушаков: Путин и Хурэлсуха проведут переговоры в узком и расширенном составе