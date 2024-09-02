https://ria.ru/20240902/putin-1970002901.html

Ушаков рассказал о составах переговоров Путина и президента Монголии

Ушаков рассказал о составах переговоров Путина и президента Монголии - РИА Новости, 02.09.2024

Ушаков рассказал о составах переговоров Путина и президента Монголии

Президент России Владимир Путин и лидер Монголии Ухнагийн Хурэлсуха проведут переговоры в узком и расширенном составах в ходе визита Путина в Монголию, заявил... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:13

2024-09-02T15:13

2024-09-02T15:13

монголия

россия

владимир путин

юрий ушаков

ухнагийн хурэлсух

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Монголии Ухнагийн Хурэлсуха проведут переговоры в узком и расширенном составах в ходе визита Путина в Монголию, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Состоятся переговоры лидеров в узком составе и переговоры с участием делегаций", - сказал Ушаков журналистам. Путин во вторник посетит Монголию для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе.

https://ria.ru/20240902/mongolija-1970002155.html

монголия

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монголия, россия, владимир путин, юрий ушаков, ухнагийн хурэлсух