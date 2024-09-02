https://ria.ru/20240902/putin-1970002306.html
Путин встретится с вице-премьером Сербии
Путин встретится с вице-премьером Сербии - РИА Новости, 02.09.2024
Путин встретится с вице-премьером Сербии
Президент РФ Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) 4 сентября проведет встречу с вице-премьером Сербии Александром Вулиным, сообщил... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:11
2024-09-02T15:11
2024-09-02T15:18
россия
сербия
владивосток
владимир путин
александр вулин
юрий ушаков
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) 4 сентября проведет встречу с вице-премьером Сербии Александром Вулиным, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков во время общения с прессой. "Еще одна, третья встреча запланирована. Тоже четвертого сентября. С заместителем председателя правительства Республики Сербии Александром Вулиным", - сказал Ушаков. ВЭФ пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. На полях форума Путин проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом и встретится с зампредседателя КНР Хань Чжэном. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240824/vuchich-1968246770.html
https://ria.ru/20240817/serbija-1966766270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сербия, владивосток, владимир путин, александр вулин, юрий ушаков, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире
Россия, Сербия, Владивосток, Владимир Путин, Александр Вулин, Юрий Ушаков, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , В мире
Путин встретится с вице-премьером Сербии
Ушаков: Путин 4 сентября встретится с вице-премьером Сербии Вулиным