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Путин встретится с вице-премьером Сербии - РИА Новости, 02.09.2024
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15:11 02.09.2024 (обновлено: 15:18 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/putin-1970002306.html
Путин встретится с вице-премьером Сербии
Путин встретится с вице-премьером Сербии - РИА Новости, 02.09.2024
Путин встретится с вице-премьером Сербии
Президент РФ Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) 4 сентября проведет встречу с вице-премьером Сербии Александром Вулиным, сообщил... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:11
2024-09-02T15:18
россия
сербия
владивосток
владимир путин
александр вулин
юрий ушаков
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) 4 сентября проведет встречу с вице-премьером Сербии Александром Вулиным, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков во время общения с прессой. "Еще одна, третья встреча запланирована. Тоже четвертого сентября. С заместителем председателя правительства Республики Сербии Александром Вулиным", - сказал Ушаков. ВЭФ пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. На полях форума Путин проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом и встретится с зампредседателя КНР Хань Чжэном. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240824/vuchich-1968246770.html
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россия, сербия, владивосток, владимир путин, александр вулин, юрий ушаков, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире
Россия, Сербия, Владивосток, Владимир Путин, Александр Вулин, Юрий Ушаков, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , В мире
Путин встретится с вице-премьером Сербии

Ушаков: Путин 4 сентября встретится с вице-премьером Сербии Вулиным

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) 4 сентября проведет встречу с вице-премьером Сербии Александром Вулиным, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков во время общения с прессой.
"Еще одна, третья встреча запланирована. Тоже четвертого сентября. С заместителем председателя правительства Республики Сербии Александром Вулиным", - сказал Ушаков.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
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ВЭФ пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. На полях форума Путин проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом и встретится с зампредседателя КНР Хань Чжэном.
РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Вице-премьер Сербии оценил отношения с Россией
17 августа, 14:27
 
РоссияСербияВладивостокВладимир ПутинАлександр ВулинЮрий УшаковДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)В мире
 
 
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