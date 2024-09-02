https://ria.ru/20240902/putin-1970002306.html

Путин встретится с вице-премьером Сербии

Путин встретится с вице-премьером Сербии - РИА Новости, 02.09.2024

Путин встретится с вице-премьером Сербии

Президент РФ Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) 4 сентября проведет встречу с вице-премьером Сербии Александром Вулиным, сообщил... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:11

2024-09-02T15:11

2024-09-02T15:18

россия

сербия

владивосток

владимир путин

александр вулин

юрий ушаков

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) 4 сентября проведет встречу с вице-премьером Сербии Александром Вулиным, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков во время общения с прессой. "Еще одна, третья встреча запланирована. Тоже четвертого сентября. С заместителем председателя правительства Республики Сербии Александром Вулиным", - сказал Ушаков. ВЭФ пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. На полях форума Путин проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом и встретится с зампредседателя КНР Хань Чжэном. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240824/vuchich-1968246770.html

https://ria.ru/20240817/serbija-1966766270.html

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сербия

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Дарья Буймова

россия, сербия, владивосток, владимир путин, александр вулин, юрий ушаков, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире