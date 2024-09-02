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Путин и глава Монголии обсудят международную и региональную проблематику - РИА Новости, 02.09.2024
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15:11 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/putin-1970002015.html
Путин и глава Монголии обсудят международную и региональную проблематику
Путин и глава Монголии обсудят международную и региональную проблематику - РИА Новости, 02.09.2024
Путин и глава Монголии обсудят международную и региональную проблематику
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсуха в ходе переговоров затронут международную и региональную проблематику, заявил помощник... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:11
2024-09-02T15:11
россия
монголия
владимир путин
юрий ушаков
ухнагийн хурэлсух
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсуха в ходе переговоров затронут международную и региональную проблематику, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Естественно, будет затронута международная и региональная проблематика", - сказал Ушаков журналистам. Президент России Владимир Путин 3 сентября посетит Монголию для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе.
https://ria.ru/20240902/ushakov-1970001866.html
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россия, монголия, владимир путин, юрий ушаков, ухнагийн хурэлсух
Россия, Монголия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Ухнагийн Хурэлсух
Путин и глава Монголии обсудят международную и региональную проблематику

Ушаков: Путин и Хурэлсух обсудят международную и региональную проблематику

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсуха в ходе переговоров затронут международную и региональную проблематику, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Естественно, будет затронута международная и региональная проблематика", - сказал Ушаков журналистам.
Президент России Владимир Путин 3 сентября посетит Монголию для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе.
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