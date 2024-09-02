https://ria.ru/20240902/putin-1969963246.html

Путин пообещал обсудить с Кравцовым дефицит логопедов в Туве

Путин пообещал обсудить с Кравцовым дефицит логопедов в Туве - РИА Новости, 02.09.2024

Путин пообещал обсудить с Кравцовым дефицит логопедов в Туве

Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой Минпросвещения РФ Сергеем Кравцовым вопрос дефицита в Республике Тува специалистов... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T12:52

2024-09-02T12:52

2024-09-02T12:55

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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой Минпросвещения РФ Сергеем Кравцовым вопрос дефицита в Республике Тува специалистов логопедов-дефектологов. Один из участников открытого урока "Разговор о важном", который проходит в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла, рассказал президенту о проблемах с речью у своей младшей сестры и предложил Путину направить в Туву логопедов-дефектологов по аналогии с программой "Земский доктор" и "Земский учитель". "Я посмотрю, что можно сделать конкретно... И в целом это работа очень важная. В первые годы жизни, когда ребенок начинает говорить, это очень важно, потому что из этого складывается будущее человека... Я обязательно переговорю с профильным министром, мы подумаем, что можно для этого сделать... Я с Кравцовым переговорю", - заявил Путин во время открытого урока.

https://ria.ru/20240902/putin-1969919476.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование