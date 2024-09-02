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Путин пообещал обсудить с Кравцовым дефицит логопедов в Туве - РИА Новости, 02.09.2024
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12:52 02.09.2024 (обновлено: 12:55 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/putin-1969963246.html
Путин пообещал обсудить с Кравцовым дефицит логопедов в Туве
Путин пообещал обсудить с Кравцовым дефицит логопедов в Туве - РИА Новости, 02.09.2024
Путин пообещал обсудить с Кравцовым дефицит логопедов в Туве
Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой Минпросвещения РФ Сергеем Кравцовым вопрос дефицита в Республике Тува специалистов... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T12:52
2024-09-02T12:55
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой Минпросвещения РФ Сергеем Кравцовым вопрос дефицита в Республике Тува специалистов логопедов-дефектологов. Один из участников открытого урока "Разговор о важном", который проходит в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла, рассказал президенту о проблемах с речью у своей младшей сестры и предложил Путину направить в Туву логопедов-дефектологов по аналогии с программой "Земский доктор" и "Земский учитель". "Я посмотрю, что можно сделать конкретно... И в целом это работа очень важная. В первые годы жизни, когда ребенок начинает говорить, это очень важно, потому что из этого складывается будущее человека... Я обязательно переговорю с профильным министром, мы подумаем, что можно для этого сделать... Я с Кравцовым переговорю", - заявил Путин во время открытого урока.
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общество, россия, владимир путин, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин пообещал обсудить с Кравцовым дефицит логопедов в Туве

Путин пообещал обсудить с главой Минпросвещения дефицит логопедов в Туве

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок Разговоры о важном во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой Минпросвещения РФ Сергеем Кравцовым вопрос дефицита в Республике Тува специалистов логопедов-дефектологов.
Один из участников открытого урока "Разговор о важном", который проходит в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла, рассказал президенту о проблемах с речью у своей младшей сестры и предложил Путину направить в Туву логопедов-дефектологов по аналогии с программой "Земский доктор" и "Земский учитель".
"Я посмотрю, что можно сделать конкретно... И в целом это работа очень важная. В первые годы жизни, когда ребенок начинает говорить, это очень важно, потому что из этого складывается будущее человека... Я обязательно переговорю с профильным министром, мы подумаем, что можно для этого сделать... Я с Кравцовым переговорю", - заявил Путин во время открытого урока.
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