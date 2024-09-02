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Путин рассказал о важности русского языка - РИА Новости, 02.09.2024
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10:30 02.09.2024 (обновлено: 10:48 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/putin-1969909716.html
Путин рассказал о важности русского языка
Путин рассказал о важности русского языка - РИА Новости, 02.09.2024
Путин рассказал о важности русского языка
Русский язык объединяет все народы России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T10:30
2024-09-02T10:48
россия
владимир путин
общество
социальный навигатор
сн_образование
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Русский язык объединяет все народы России, заявил президент РФ Владимир Путин."Без знания родного языка, а это язык еще межнационального общения для нашей многонациональной страны, что очень важно, потому что он объединяет все народы России в единый общий организм, в общий единый народ... Это очень-очень важно, поэтому знание русского языка – это одна из самых важных задач для преподавателей в школе", - сказал глава государства на открытом уроке "Разговор о важном", который прошел в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла".
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россия, владимир путин, общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Владимир Путин, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин рассказал о важности русского языка

Путин: русский язык объединяет все народы России

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок Разговоры о важном во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
Читать ria.ru в
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Русский язык объединяет все народы России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Без знания родного языка, а это язык еще межнационального общения для нашей многонациональной страны, что очень важно, потому что он объединяет все народы России в единый общий организм, в общий единый народ... Это очень-очень важно, поэтому знание русского языка – это одна из самых важных задач для преподавателей в школе", - сказал глава государства на открытом уроке "Разговор о важном", который прошел в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла".
Елена Ямпольская - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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22 августа, 20:49
 
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