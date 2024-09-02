https://ria.ru/20240902/putin-1969909716.html

Путин рассказал о важности русского языка

Путин рассказал о важности русского языка - РИА Новости, 02.09.2024

Путин рассказал о важности русского языка

Русский язык объединяет все народы России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T10:30

2024-09-02T10:30

2024-09-02T10:48

россия

владимир путин

общество

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969906986_0:293:3120:2048_1920x0_80_0_0_f1c5b0dd2ce56314fcf1e2dd72f56bcb.jpg

КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Русский язык объединяет все народы России, заявил президент РФ Владимир Путин."Без знания родного языка, а это язык еще межнационального общения для нашей многонациональной страны, что очень важно, потому что он объединяет все народы России в единый общий организм, в общий единый народ... Это очень-очень важно, поэтому знание русского языка – это одна из самых важных задач для преподавателей в школе", - сказал глава государства на открытом уроке "Разговор о важном", который прошел в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла".

https://ria.ru/20240822/yampolskaya-1967898136.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество, социальный навигатор, сн_образование