https://ria.ru/20240902/putin-1969909716.html
Путин рассказал о важности русского языка
Путин рассказал о важности русского языка - РИА Новости, 02.09.2024
Путин рассказал о важности русского языка
Русский язык объединяет все народы России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T10:30
2024-09-02T10:30
2024-09-02T10:48
россия
владимир путин
общество
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Русский язык объединяет все народы России, заявил президент РФ Владимир Путин."Без знания родного языка, а это язык еще межнационального общения для нашей многонациональной страны, что очень важно, потому что он объединяет все народы России в единый общий организм, в общий единый народ... Это очень-очень важно, поэтому знание русского языка – это одна из самых важных задач для преподавателей в школе", - сказал глава государства на открытом уроке "Разговор о важном", который прошел в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла".
https://ria.ru/20240822/yampolskaya-1967898136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Владимир Путин, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин рассказал о важности русского языка
Путин: русский язык объединяет все народы России
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Русский язык объединяет все народы России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Без знания родного языка, а это язык еще межнационального общения для нашей многонациональной страны, что очень важно, потому что он объединяет все народы России в единый общий организм, в общий единый народ... Это очень-очень важно, поэтому знание русского языка – это одна из самых важных задач для преподавателей в школе", - сказал глава государства на открытом уроке "Разговор о важном", который прошел в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла".