https://ria.ru/20240902/putin-1969907384.html

Россия думает о школьниках в приграничье, заявил Путин

Россия думает о школьниках в приграничье, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2024

Россия думает о школьниках в приграничье, заявил Путин

Россия думает о школьниках в приграничье, которые вынуждены заниматься онлайн, военные сделают все, чтобы их нормальная жизнь восстановилась, заявил президент... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T10:14

2024-09-02T10:14

2024-09-02T11:32

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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сн_образование

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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Россия думает о школьниках в приграничье, которые вынуждены заниматься онлайн, военные сделают все, чтобы их нормальная жизнь восстановилась, заявил президент РФ Владимир Путин."Разумеется, мы сейчас думаем и о ваших сверстниках, о ребятах из Курской, Брянской, Белгородской областей, которые вынуждены в силу известных обстоятельств заниматься онлайн, либо учиться в других коллективах. Безусловно, страна, наши вооруженные силы сделают всё для того, чтобы нормальная жизнь в этих регионах, нормальная жизнь у этих детей, у этих ребят восстановилась. Уверен, так и будет, не может быть никаких сомнений", - сказал глава государства на открытом уроке "Разговор о важном", который прошел в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла".

https://ria.ru/20240902/obrazovanie-1969895118.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, общество, день знаний, социальный навигатор, сн_образование