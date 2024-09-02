https://ria.ru/20240902/putin-1969907384.html
Россия думает о школьниках в приграничье, заявил Путин
Россия думает о школьниках в приграничье, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2024
Россия думает о школьниках в приграничье, заявил Путин
Россия думает о школьниках в приграничье, которые вынуждены заниматься онлайн, военные сделают все, чтобы их нормальная жизнь восстановилась, заявил президент... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T10:14
2024-09-02T10:14
2024-09-02T11:32
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Россия думает о школьниках в приграничье, которые вынуждены заниматься онлайн, военные сделают все, чтобы их нормальная жизнь восстановилась, заявил президент РФ Владимир Путин."Разумеется, мы сейчас думаем и о ваших сверстниках, о ребятах из Курской, Брянской, Белгородской областей, которые вынуждены в силу известных обстоятельств заниматься онлайн, либо учиться в других коллективах. Безусловно, страна, наши вооруженные силы сделают всё для того, чтобы нормальная жизнь в этих регионах, нормальная жизнь у этих детей, у этих ребят восстановилась. Уверен, так и будет, не может быть никаких сомнений", - сказал глава государства на открытом уроке "Разговор о важном", который прошел в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество, день знаний, социальный навигатор, сн_образование
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Общество, День знаний, Социальный навигатор, СН_Образование
Россия думает о школьниках в приграничье, заявил Путин
Путин: ВС России сделают все для восстановления нормальной жизни в приграничье