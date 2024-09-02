https://ria.ru/20240902/peterburg-1970078456.html

В Петербурге увеличат выплаты ветеранам и блокадникам к юбилеям Победы

В Петербурге увеличат выплаты ветеранам и блокадникам к юбилеям Победы - РИА Новости, 02.09.2024

В Петербурге увеличат выплаты ветеранам и блокадникам к юбилеям Победы

В Санкт-Петербурге увеличат размер выплат блокадникам и ветеранам к юбилеям Победы в Великой Отечественной войне, а также установят ежегодные выплаты ко Дню... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T19:11

2024-09-02T19:11

2024-09-02T19:12

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. В Санкт-Петербурге увеличат размер выплат блокадникам и ветеранам к юбилеям Победы в Великой Отечественной войне, а также установят ежегодные выплаты ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. На рабочем совещании губернатора с членами городского правительства были одобрены проекты законов, которыми вносятся изменения в Социальный кодекс Санкт-Петербурга. "Они касаются увеличения выплат к юбилеям Победы участникам Великой Отечественной войны, блокадникам, бывшим узникам концлагерей, труженикам тыла и детям войны, а также установления ежегодных выплат ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", - говорится в сообщении. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил предусмотреть средства на повышенные и ежегодные выплаты в бюджете 2025 года. "У нас особенный город. Город-Герой. Такого большого числа ветеранов и детей войны нет ни в одном регионе России. Сегодня у нас проживают более 225 тысяч человек, переживших войну", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Он напомнил, что в этом году был принят закон, которым установлены ежегодные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, блокадникам, бывшим узникам концлагерей, труженикам тыла и детям войны. "В следующем году мы отмечаем 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Будет правильно увеличить размер выплат к таким юбилейным датам с 10 до 15 тысяч рублей и с 5 до 10 тысяч рублей - в зависимости от льготной категории. А выплаты ко Дню нашей Ленинградской Победы сделать ежегодными вне зависимости от того, юбилей это или нет. Считаю, что эти меры должны быть согласованы с нашими соседями – Ленинградской областью. Мы должны их максимально синхронизировать", - отметил губернатор. "Вопросы выплат ветеранам, а также другие меры поддержки должны быть ключевыми. Исполнительные органы государственной власти должны обеспечить помощь и внимание каждому ветерану, а также прислушиваться к их мнениям и предложениям", - добавил Беглов. С 2025 года один раз в 5 лет к юбилеям Победы ежегодные денежные выплаты в размере 15 тысяч рублей будут выплачиваться гражданам РФ, имеющим место жительства в Санкт-Петербурге, и гражданам без определенного места жительства при условии подтверждения их последнего места жительства в Санкт-Петербурге (Ленинграде), из числа следующих категорий: инвалиды; участники и ветераны Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; лица, проживавшие (родившиеся) в Ленинграде в период его блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В размере 10 тысяч рублей из числа следующих категорий: вдовы (вдовцы) погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны; лица, родившиеся до 3 сентября 1945 года. В неюбилейные даты размер выплат останется 5 и 10 тысяч рублей в зависимости от категории. Ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады с января 2025 года установят ежегодные денежные выплаты гражданам РФ, имеющим место жительства в Санкт-Петербурге, и гражданам без определенного места жительства в размере 10 тысяч рублей из числа следующих категорий: инвалиды, участники и ветераны Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; лица, проживавшие (родившиеся) в Ленинграде в период его блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В размере 5 тысяч рублей из числа следующих категорий: вдовы (вдовцы) погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны; лица, родившиеся по 3 сентября 1945 года.

https://ria.ru/20240621/bastrykin-1954421048.html

https://ria.ru/20240902/putin-1970053695.html

https://ria.ru/20240513/poezdka-1945660125.html

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общество, санкт-петербург, ленинград, россия, александр беглов