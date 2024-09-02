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В графике Путина пока нет встречи с Турчаком - РИА Новости, 02.09.2024
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15:28 02.09.2024 (обновлено: 15:40 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/peskov-1970008828.html
В графике Путина пока нет встречи с Турчаком
В графике Путина пока нет встречи с Турчаком - РИА Новости, 02.09.2024
В графике Путина пока нет встречи с Турчаком
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует проводить встречу с временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Андреем Турчаком, сообщил журналистам... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:28
2024-09-02T15:40
политика
владимир путин
дмитрий песков
россия
республика алтай
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует проводить встречу с временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Андреем Турчаком, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока в настоящий момент нет", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, планируется ли у президента РФ встреча с Турчаком.Турчак стал врио главы Республики Алтай в начале июня, а до этого занимал пост первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря генсовета партии "Единая Россия". Он был губернатором Псковской области в 2009-2017 годах.Выборы главы Республики Алтай состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия, республика алтай, псковская область, андрей турчак, совет федерации рф, единая россия
Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Республика Алтай, Псковская область, Андрей Турчак, Совет Федерации РФ, Единая Россия
В графике Путина пока нет встречи с Турчаком

Песков: в графике Путина пока нет встречи с врио главы республики Алтай Турчаком

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует проводить встречу с временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Андреем Турчаком, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Пока в настоящий момент нет", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, планируется ли у президента РФ встреча с Турчаком.
Турчак стал врио главы Республики Алтай в начале июня, а до этого занимал пост первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря генсовета партии "Единая Россия". Он был губернатором Псковской области в 2009-2017 годах.
Выборы главы Республики Алтай состоятся в единый день голосования 8 сентября.
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Мишустин пожелал Турчаку успехов на предстоящих выборах
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ПолитикаВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссияРеспублика АлтайПсковская областьАндрей ТурчакСовет Федерации РФЕдиная Россия
 
 
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