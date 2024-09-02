https://ria.ru/20240902/peskov-1970008828.html
В графике Путина пока нет встречи с Турчаком
В графике Путина пока нет встречи с Турчаком - РИА Новости, 02.09.2024
В графике Путина пока нет встречи с Турчаком
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует проводить встречу с временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Андреем Турчаком, сообщил журналистам... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:28
2024-09-02T15:28
2024-09-02T15:40
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует проводить встречу с временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Андреем Турчаком, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока в настоящий момент нет", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, планируется ли у президента РФ встреча с Турчаком.Турчак стал врио главы Республики Алтай в начале июня, а до этого занимал пост первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря генсовета партии "Единая Россия". Он был губернатором Псковской области в 2009-2017 годах.Выборы главы Республики Алтай состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В графике Путина пока нет встречи с Турчаком
Песков: в графике Путина пока нет встречи с врио главы республики Алтай Турчаком