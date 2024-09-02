https://ria.ru/20240902/peskov-1970008828.html

В графике Путина пока нет встречи с Турчаком

В графике Путина пока нет встречи с Турчаком - РИА Новости, 02.09.2024

В графике Путина пока нет встречи с Турчаком

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует проводить встречу с временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Андреем Турчаком, сообщил журналистам... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:28

2024-09-02T15:28

2024-09-02T15:40

политика

владимир путин

дмитрий песков

россия

республика алтай

псковская область

андрей турчак

совет федерации рф

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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует проводить встречу с временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Андреем Турчаком, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока в настоящий момент нет", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, планируется ли у президента РФ встреча с Турчаком.Турчак стал врио главы Республики Алтай в начале июня, а до этого занимал пост первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря генсовета партии "Единая Россия". Он был губернатором Псковской области в 2009-2017 годах.Выборы главы Республики Алтай состоятся в единый день голосования 8 сентября.

https://ria.ru/20240725/mishustin-1961856028.html

россия

республика алтай

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, владимир путин, дмитрий песков, россия, республика алтай, псковская область, андрей турчак, совет федерации рф, единая россия