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Ситуация по переговорам по Украине может скоро измениться, считает аналитик - РИА Новости, 02.09.2024
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07:18 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/peregovory-1969888081.html
Ситуация по переговорам по Украине может скоро измениться, считает аналитик
Ситуация по переговорам по Украине может скоро измениться, считает аналитик - РИА Новости, 02.09.2024
Ситуация по переговорам по Украине может скоро измениться, считает аналитик
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине зашли в тупик, но ситуация скоро может измениться, заявил РИА Новости турецкий аналитик по внешнеполитическим... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T07:18
2024-09-02T07:18
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сша
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АНКАРА, 2 сен – РИА Новости. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине зашли в тупик, но ситуация скоро может измениться, заявил РИА Новости турецкий аналитик по внешнеполитическим вопросам Гёкхун Гёчмен. "Учитывая нынешние обстоятельства, переговоры по Украине будут более сложными, чем раньше", - считает собеседник агентства, отмечая, что главная причина этого - нападение Украины на Курскую область. По его мнению, "Россия жёстко отреагирует на шаги, направленные против её суверенитета и территориальной целостности". По его словам, ещё одним камнем преткновения в украинских переговорах является тот факт, что, несмотря на "недавние требования Украины о переговорах с Россией, никаких реальных шагов предпринято не было". "Поскольку Украина не изменила закон, запрещающий переговоры с Россией, я думаю, что Зеленский хочет потянуть время до выборов в США. С другой стороны, хотя сегодня переговоры, похоже, зашли в тупик, потери украинской армии на поле боя и возможность победы Трампа на президентских выборах в США могут поставить на повестку дня другой сценарий", - подчеркнул аналитик. Гёчмен считает, что в случае победы экс-президента и кандидата на должность главы государства Дональда Трампа не только уменьшится поддержка Украины со стороны США, но и Россия вновь будет признана в качестве собеседника, а политика единства коллективного Запада, то есть США, Европейского союза и НАТО, закончится. "Я думаю, что Европейский союз, который не хочет, чтобы Украина была признана европейской, а не глобальной проблемой, также со временем приблизится к решению. Одним словом, хотя сейчас переговоры кажутся тупиковыми, в среднесрочной перспективе эта картина может измениться", - резюмировал он. Президент России Владимир Путин выступал с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240827/kitay-1968651833.html
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россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины, в мире
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
Ситуация по переговорам по Украине может скоро измениться, считает аналитик

Аналитик Гечмен: ситуация вокруг переговоров по Украине может скоро измениться

© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
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АНКАРА, 2 сен – РИА Новости. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине зашли в тупик, но ситуация скоро может измениться, заявил РИА Новости турецкий аналитик по внешнеполитическим вопросам Гёкхун Гёчмен.
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"Учитывая нынешние обстоятельства, переговоры по Украине будут более сложными, чем раньше", - считает собеседник агентства, отмечая, что главная причина этого - нападение Украины на Курскую область. По его мнению, "Россия жёстко отреагирует на шаги, направленные против её суверенитета и территориальной целостности".
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По его словам, ещё одним камнем преткновения в украинских переговорах является тот факт, что, несмотря на "недавние требования Украины о переговорах с Россией, никаких реальных шагов предпринято не было".
"Поскольку Украина не изменила закон, запрещающий переговоры с Россией, я думаю, что Зеленский хочет потянуть время до выборов в США. С другой стороны, хотя сегодня переговоры, похоже, зашли в тупик, потери украинской армии на поле боя и возможность победы Трампа на президентских выборах в США могут поставить на повестку дня другой сценарий", - подчеркнул аналитик.
Гёчмен считает, что в случае победы экс-президента и кандидата на должность главы государства Дональда Трампа не только уменьшится поддержка Украины со стороны США, но и Россия вновь будет признана в качестве собеседника, а политика единства коллективного Запада, то есть США, Европейского союза и НАТО, закончится.
"Я думаю, что Европейский союз, который не хочет, чтобы Украина была признана европейской, а не глобальной проблемой, также со временем приблизится к решению. Одним словом, хотя сейчас переговоры кажутся тупиковыми, в среднесрочной перспективе эта картина может измениться", - резюмировал он.
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После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
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