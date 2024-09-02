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Бывший замглавы Минцифры отказался признать вину во взяточничестве - РИА Новости, 02.09.2024
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16:51 02.09.2024 (обновлено: 16:54 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/parshin-1970040018.html
Бывший замглавы Минцифры отказался признать вину во взяточничестве
Бывший замглавы Минцифры отказался признать вину во взяточничестве - РИА Новости, 02.09.2024
Бывший замглавы Минцифры отказался признать вину во взяточничестве
Бывший замглавы Минцифры Максим Паршин отказался признать вину во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала Хамовнического суда Москвы. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:51
2024-09-02T16:54
происшествия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Бывший замглавы Минцифры Максим Паршин отказался признать вину во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала Хамовнического суда Москвы.Суд в понедельник приступил к рассмотрению дела по существу."Вину не признаю... Подробные показания дам позднее", - отметил он, назвав работу следствия "предвзятой и искаженной"."Все мои действия были направлены на исправление катастрофической ситуации в сфере отбора заявок на гранты", - пояснил бывший чиновник.По его словам, без его действий многие проекты вообще не увидели бы свет.Также на скамье подсудимых находится предприниматель Александр Моносов. Моносова ранее отпустили из-под ареста под подписку о невыезде. Он пришел в суд самостоятельно. Подсудимый также заявил, что вину не признает.Дело возбуждено по статье УК о получении должностным лицом особо крупной взятки, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.По данным следствия, Паршин курировал работу Российского фонда развития информационных технологий. Он способствовал выделению грантов фирмам Моносова, которая специализировалась на разработке IT-решений для госсектора. Взамен он получал 5-10% от этих грантов. Сумма взятки составила 3 миллиона 750 тысяч рублей, отмечает следствие.
https://ria.ru/20240901/vzyatki-1969768278.html
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происшествия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия
Происшествия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Россия
Бывший замглавы Минцифры отказался признать вину во взяточничестве

Бывший замглавы Минцифры Паршин отказался признать вину во взяточничестве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин в Хамовническом районном суде в Москве
Бывший заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин в Хамовническом районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин в Хамовническом районном суде в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Бывший замглавы Минцифры Максим Паршин отказался признать вину во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала Хамовнического суда Москвы.
Суд в понедельник приступил к рассмотрению дела по существу.
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"Вину не признаю... Подробные показания дам позднее", - отметил он, назвав работу следствия "предвзятой и искаженной".
"Все мои действия были направлены на исправление катастрофической ситуации в сфере отбора заявок на гранты", - пояснил бывший чиновник.
По его словам, без его действий многие проекты вообще не увидели бы свет.
Также на скамье подсудимых находится предприниматель Александр Моносов. Моносова ранее отпустили из-под ареста под подписку о невыезде. Он пришел в суд самостоятельно. Подсудимый также заявил, что вину не признает.
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Дело возбуждено по статье УК о получении должностным лицом особо крупной взятки, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.
По данным следствия, Паршин курировал работу Российского фонда развития информационных технологий. Он способствовал выделению грантов фирмам Моносова, которая специализировалась на разработке IT-решений для госсектора. Взамен он получал 5-10% от этих грантов. Сумма взятки составила 3 миллиона 750 тысяч рублей, отмечает следствие.
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