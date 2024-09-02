https://ria.ru/20240902/obrazovanie-1969895118.html
Российские школьники получат качественное образование, заявил Чернышенко
Российские школьники получат качественное образование, заявил Чернышенко - РИА Новости, 02.09.2024
Российские школьники получат качественное образование, заявил Чернышенко
Под руководством опытных педагогов российские школьники будут получать современное и качественное образование, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T08:50
2024-09-02T08:50
2024-09-02T10:36
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Под руководством опытных педагогов российские школьники будут получать современное и качественное образование, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В понедельник школьники и студенты начинают новый учебный год, за парты сядут около 26,8 миллиона учащихся, из которых почти 1,8 миллиона – первоклассники. Свои двери откроют более 80 тысяч учебных заведений. "Под руководством опытных педагогов школьники будут получать современное качественное образование. Именно это поможет достичь национальной цели, поставленной президентом Владимиром Путиным – реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности", - сказал Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба. Уточняется, что сегодня все меры по поддержке и развитию образовательной сферы объединяются в новый национальный проект – "Молодежь и дети". По словам вице-премьера РФ, правительство продолжит создавать и обновлять учебную инфраструктуру, способствовать ранней профориентации детей, расширять программу "Профессионалитет". "С каждым годом в России становится все больше возможностей для развития и поддержки талантов на всех этапах – от начальной школы до вуза… Мы готовим квалифицированный кадровый резерв – в перспективе это более 2 миллионов специалистов для ключевых отраслей экономики", – заявил Чернышенко. Он отметил, что школа и семья не только дают образование, но и прививают традиционные духовно-нравственные ценности, воспитывают доброту и ответственность, учат честности и патриотизму.
https://ria.ru/20240512/obrazovanie-1945384809.html
https://ria.ru/20240901/ekspert-1969827364.html
https://ria.ru/20240805/obrazovanie-1964065577.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, день знаний, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, День знаний, Социальный навигатор, СН_Образование
Российские школьники получат качественное образование, заявил Чернышенко
Чернышенко: школьники получат качественное и современное образование
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Под руководством опытных педагогов российские школьники будут получать современное и качественное образование, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В понедельник школьники и студенты начинают новый учебный год, за парты сядут около 26,8 миллиона учащихся, из которых почти 1,8 миллиона – первоклассники. Свои двери откроют более 80 тысяч учебных заведений.
"Под руководством опытных педагогов школьники будут получать современное качественное образование. Именно это поможет достичь национальной цели, поставленной президентом Владимиром Путиным – реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности", - сказал Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба.
Уточняется, что сегодня все меры по поддержке и развитию образовательной сферы объединяются в новый национальный проект – "Молодежь и дети".
По словам вице-премьера РФ, правительство продолжит создавать и обновлять учебную инфраструктуру, способствовать ранней профориентации детей, расширять программу "Профессионалитет".
"С каждым годом в России становится все больше возможностей для развития и поддержки талантов на всех этапах – от начальной школы до вуза… Мы готовим квалифицированный кадровый резерв – в перспективе это более 2 миллионов специалистов для ключевых отраслей экономики", – заявил Чернышенко.
Он отметил, что школа и семья не только дают образование, но и прививают традиционные духовно-нравственные ценности, воспитывают доброту и ответственность, учат честности и патриотизму.