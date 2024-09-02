https://ria.ru/20240902/obrazovanie-1969895118.html

Российские школьники получат качественное образование, заявил Чернышенко

Российские школьники получат качественное образование, заявил Чернышенко - РИА Новости, 02.09.2024

Российские школьники получат качественное образование, заявил Чернышенко

Под руководством опытных педагогов российские школьники будут получать современное и качественное образование, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T08:50

2024-09-02T08:50

2024-09-02T10:36

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день знаний

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сн_образование

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Под руководством опытных педагогов российские школьники будут получать современное и качественное образование, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В понедельник школьники и студенты начинают новый учебный год, за парты сядут около 26,8 миллиона учащихся, из которых почти 1,8 миллиона – первоклассники. Свои двери откроют более 80 тысяч учебных заведений. "Под руководством опытных педагогов школьники будут получать современное качественное образование. Именно это поможет достичь национальной цели, поставленной президентом Владимиром Путиным – реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности", - сказал Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба. Уточняется, что сегодня все меры по поддержке и развитию образовательной сферы объединяются в новый национальный проект – "Молодежь и дети". По словам вице-премьера РФ, правительство продолжит создавать и обновлять учебную инфраструктуру, способствовать ранней профориентации детей, расширять программу "Профессионалитет". "С каждым годом в России становится все больше возможностей для развития и поддержки талантов на всех этапах – от начальной школы до вуза… Мы готовим квалифицированный кадровый резерв – в перспективе это более 2 миллионов специалистов для ключевых отраслей экономики", – заявил Чернышенко. Он отметил, что школа и семья не только дают образование, но и прививают традиционные духовно-нравственные ценности, воспитывают доброту и ответственность, учат честности и патриотизму.

https://ria.ru/20240512/obrazovanie-1945384809.html

https://ria.ru/20240901/ekspert-1969827364.html

https://ria.ru/20240805/obrazovanie-1964065577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, день знаний, социальный навигатор, сн_образование