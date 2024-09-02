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В НАТО предупредили о последствиях за сбитые российские ракеты над Украиной - РИА Новости, 02.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:54 02.09.2024 (обновлено: 21:23 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/nato-1970084315.html
В НАТО предупредили о последствиях за сбитые российские ракеты над Украиной
В НАТО предупредили о последствиях за сбитые российские ракеты над Украиной - РИА Новости, 02.09.2024
В НАТО предупредили о последствиях за сбитые российские ракеты над Украиной
В НАТО предупредили о возможных последствиях для альянса из-за сбития его участниками российских ракет над Украиной, передает агентство Europa Press. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T19:54
2024-09-02T21:23
специальная военная операция на украине
украина
россия
польша
радослав сикорский
владимир зеленский
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В НАТО предупредили о возможных последствиях для альянса из-за сбития его участниками российских ракет над Украиной, передает агентство Europa Press. Ранее газета Financial Times сообщила, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что граничащие с Украиной страны, несмотря на возражение НАТО, "обязаны" сбивать приближающиеся российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ после слов Сикорского напомнил, что в альянсе принято консультироваться, прежде чем ввязываться в то, что может иметь последствия для всех членов. "Хотя каждый союзник по НАТО имеет право на защиту своего воздушного пространства, представитель предупредил, что действия каждого члена в поддержку Украины "могут также повлиять на НАТО в целом", - говорится в сообщении агентства. Представитель НАТО также напомнил, альянс несет ответственность за недопущение эскалации конфликта. Он подчеркнул, что НАТО не представляет собой сторону конфликта и не станет его частью. Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страны НАТО скептически относятся к идее Владимира Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной. Ранее Зеленский обиделся на Польшу за то, что она боится сбивать ракеты над Украиной без поддержки такого решения со стороны других стран НАТО. Официальный Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт. А советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что Украина должна сама отвечать за работу ПВО и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение сил третьих стран. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240831/udary-1969567824.html
https://ria.ru/20240902/sikorskiy-1969892697.html
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украина, россия, польша, радослав сикорский, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Польша, Радослав Сикорский, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, НАТО, Вооруженные силы Украины
В НАТО предупредили о последствиях за сбитые российские ракеты над Украиной

Europa Press: сбивание российских ракет чревато последствиями для НАТО

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В НАТО предупредили о возможных последствиях для альянса из-за сбития его участниками российских ракет над Украиной, передает агентство Europa Press.
Ранее газета Financial Times сообщила, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что граничащие с Украиной страны, несмотря на возражение НАТО, "обязаны" сбивать приближающиеся российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ после слов Сикорского напомнил, что в альянсе принято консультироваться, прежде чем ввязываться в то, что может иметь последствия для всех членов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
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31 августа, 08:00
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"Хотя каждый союзник по НАТО имеет право на защиту своего воздушного пространства, представитель предупредил, что действия каждого члена в поддержку Украины "могут также повлиять на НАТО в целом", - говорится в сообщении агентства.
Представитель НАТО также напомнил, альянс несет ответственность за недопущение эскалации конфликта. Он подчеркнул, что НАТО не представляет собой сторону конфликта и не станет его частью.
Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страны НАТО скептически относятся к идее Владимира Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной. Ранее Зеленский обиделся на Польшу за то, что она боится сбивать ракеты над Украиной без поддержки такого решения со стороны других стран НАТО.
Официальный Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт. А советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что Украина должна сама отвечать за работу ПВО и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение сил третьих стран.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
"Наш долг". В Польше предложили дерзкий план против России
Вчера, 08:22
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
"Уничтожение мира". В США забили тревогу из-за плана Украины
Вчера, 14:42
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияПольшаРадослав СикорскийВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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