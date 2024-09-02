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В НАТО сделали замечание главе МИД Польши после его слов об Украине - РИА Новости, 02.09.2024
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10:28 02.09.2024 (обновлено: 12:17 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/nato-1969907295.html
В НАТО сделали замечание главе МИД Польши после его слов об Украине
В НАТО сделали замечание главе МИД Польши после его слов об Украине - РИА Новости, 02.09.2024
В НАТО сделали замечание главе МИД Польши после его слов об Украине
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ напомнил главе МИД Польши Радославу Сикорскому о необходимости консультаций внутри альянса, после... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T10:28
2024-09-02T12:17
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польша
россия
радослав сикорский
владимир зеленский
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ напомнил главе МИД Польши Радославу Сикорскому о необходимости консультаций внутри альянса, после предложения последнего перехватывать российские ракеты над Украиной. "Конечно, мы уважаем суверенное право каждого союзника на обеспечение национальной безопасности. Но в НАТО мы всегда консультируемся, прежде чем ввязываться в то, что может иметь последствия для всех нас", — заявил Джоанэ в интервью Financial Times. При этом Джоанэ отметил, что "польские союзники всегда были безупречны в консультациях внутри альянса". Он также указал, что члены НАТО, несмотря на "необходимость помогать Украине", должны сделать все возможное, чтобы избежать эскалации. На прошлой неделе министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страны НАТО скептически относятся к идее Владимира Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной. При этом Зеленский критиковал Варшаву за отказ от таких действий без поддержки со стороны других стран НАТО. Официальный Киев неоднократно призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт. В свою очередь, советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что Украина должна сама отвечать за работу ПВО и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение сил третьих стран.
https://ria.ru/20240715/nato-1959679859.html
https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968826378.html
https://ria.ru/20240830/ukraina-1969586470.html
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украина, польша, россия, радослав сикорский, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины
Украина, Польша, Россия, Радослав Сикорский, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, НАТО, Вооруженные силы Украины
В НАТО сделали замечание главе МИД Польши после его слов об Украине

В НАТО сделали замечание Сикорскому после его слов о перехвате российских ракет

© AP Photo / Czarek SokolowskiВоеннослужащие с флагами США, НАТО и Польши на авиабазе в Ласке
Военнослужащие с флагами США, НАТО и Польши на авиабазе в Ласке - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Военнослужащие с флагами США, НАТО и Польши на авиабазе в Ласке. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ напомнил главе МИД Польши Радославу Сикорскому о необходимости консультаций внутри альянса, после предложения последнего перехватывать российские ракеты над Украиной.
"Конечно, мы уважаем суверенное право каждого союзника на обеспечение национальной безопасности. Но в НАТО мы всегда консультируемся, прежде чем ввязываться в то, что может иметь последствия для всех нас", — заявил Джоанэ в интервью Financial Times.
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Сикорский в интервью газете Financial Times ранее заявил, что граничащие с Украиной страны, несмотря на возражение НАТО, "обязаны" сбивать приближающиеся российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство.

При этом Джоанэ отметил, что "польские союзники всегда были безупречны в консультациях внутри альянса".
Он также указал, что члены НАТО, несмотря на "необходимость помогать Украине", должны сделать все возможное, чтобы избежать эскалации.
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Официальный Киев неоднократно призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт. В свою очередь, советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что Украина должна сама отвечать за работу ПВО и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение сил третьих стран.
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УкраинаПольшаРоссияРадослав СикорскийВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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