https://ria.ru/20240902/mongolija-1970002155.html
Монголия проведет торжественный прием в честь визита Путина
Монголия проведет торжественный прием в честь визита Путина - РИА Новости, 02.09.2024
Монголия проведет торжественный прием в честь визита Путина
Монголия проведет торжественный прием в честь визита президента России Владимира Путина в страну, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:11
2024-09-02T15:11
2024-09-02T15:12
россия
монголия
владимир путин
юрий ушаков
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Монголия проведет торжественный прием в честь визита президента России Владимира Путина в страну, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Завершит программу торжественный прием", - сказал Ушаков журналистам. Президент России Владимир Путин 3 сентября посетит Монголию для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе.
https://ria.ru/20240830/kreml-1969441279.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, монголия, владимир путин, юрий ушаков
Россия, Монголия, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Монголия проведет торжественный прием в честь визита Путина
Ушаков: Монголия проведет торжественный прием в честь визита президента Путина