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Монголия проведет торжественный прием в честь визита Путина - РИА Новости, 02.09.2024
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15:11 02.09.2024 (обновлено: 15:12 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/mongolija-1970002155.html
Монголия проведет торжественный прием в честь визита Путина
Монголия проведет торжественный прием в честь визита Путина - РИА Новости, 02.09.2024
Монголия проведет торжественный прием в честь визита Путина
Монголия проведет торжественный прием в честь визита президента России Владимира Путина в страну, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:11
2024-09-02T15:12
россия
монголия
владимир путин
юрий ушаков
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Монголия проведет торжественный прием в честь визита президента России Владимира Путина в страну, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Завершит программу торжественный прием", - сказал Ушаков журналистам. Президент России Владимир Путин 3 сентября посетит Монголию для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе.
https://ria.ru/20240830/kreml-1969441279.html
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россия, монголия, владимир путин, юрий ушаков
Россия, Монголия, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Монголия проведет торжественный прием в честь визита Путина

Ушаков: Монголия проведет торжественный прием в честь визита президента Путина

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный визит президента РФ Владимира Путина в Монголию
Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Монголию - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Монголию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Монголия проведет торжественный прием в честь визита президента России Владимира Путина в страну, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Завершит программу торжественный прием", - сказал Ушаков журналистам.
Президент России Владимир Путин 3 сентября посетит Монголию для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе.
Президент России Владимир Путин проводит в ситуационном центре правительства Тывы в режиме видеоконференции совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Тыва - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Монголию
30 августа, 12:48
 
РоссияМонголияВладимир ПутинЮрий Ушаков
 
 
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