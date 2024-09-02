https://ria.ru/20240902/mongolija-1970002155.html

Монголия проведет торжественный прием в честь визита Путина

Монголия проведет торжественный прием в честь визита Путина - РИА Новости, 02.09.2024

Монголия проведет торжественный прием в честь визита Путина

Монголия проведет торжественный прием в честь визита президента России Владимира Путина в страну, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:11

2024-09-02T15:11

2024-09-02T15:12

россия

монголия

владимир путин

юрий ушаков

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Монголия проведет торжественный прием в честь визита президента России Владимира Путина в страну, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Завершит программу торжественный прием", - сказал Ушаков журналистам. Президент России Владимир Путин 3 сентября посетит Монголию для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе.

https://ria.ru/20240830/kreml-1969441279.html

россия

монголия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, монголия, владимир путин, юрий ушаков