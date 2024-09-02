https://ria.ru/20240902/mishustin-1970033445.html
Мишустин рассказал о развитии школьного образования
Мишустин рассказал о развитии школьного образования - РИА Новости, 02.09.2024
Мишустин рассказал о развитии школьного образования
ЛОБНЯ (Московская обл.) - РИА Новости. В России создана серьезная база для развития школьного образования, чтобы дети получали все возможное, смогли выбрать... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:30
2024-09-02T16:30
2024-09-02T16:46
общество
россия
лобня
михаил мишустин
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1970027737_0:203:2881:1824_1920x0_80_0_0_46653669ec68662568bae98c3fc5ff60.jpg
ЛОБНЯ (Московская обл.) - РИА Новости. В России создана серьезная база для развития школьного образования, чтобы дети получали все возможное, смогли выбрать свой путь и учиться дальше, считает председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Премьер в первый день нового учебного года приехал в новый инженерно-технический лицей "Авиатика" в подмосковной Лобне. Во время осмотра учебного заведения он отметил, что на примере этой школы можно увидеть все элементы государственных программ в сфере образования. Мишустин добавил, что всего в этот день в стране открылось 132 новых школы. "Это серьезная такая база для того, чтобы мы дали все возможное нашим детям, чтобы они потом выбрали свой путь, учились в том числе и в колледжах, в профессионалитете, потом поступали в институты, университеты, шли на производство, на работу. И все это очень важно для выполнения национальных целей развития", - сказал премьер. Он отдельно остановился на вопросах обеспечения учеников 1-4 классов бесплатным горячим питанием. Эта президентская инициатива реализуется в России с 2020 года, упомянул глава кабмина. "У нас с 2020 по 2023 год 200 миллиардов рублей была субсидия региональным властям, чтобы это сделать. А в 2024 году это 72 миллиарда рублей, чтобы накормить 7 миллионов 100 тысяч учеников с 1 по 4 класс. Это серьезнейшая работа, которая была всеми проведена. И мы знаем, что это на сегодняшний день стало просто. Ребята с удовольствием кушают первое, второе, очень многим нравится компот, как сегодня выяснилось в школе", - отметил Мишустин.
https://ria.ru/20240902/mishustin-1970008433.html
https://ria.ru/20240902/mishustin-1969992249.html
россия
лобня
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1970027737_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_c8cb290236d90fad37c8c68185851f17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, лобня, михаил мишустин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Лобня, Михаил Мишустин, Социальный навигатор, СН_Образование
Мишустин рассказал о развитии школьного образования
Мишустин: в России создана серьезная база для развития школьного образования
ЛОБНЯ (Московская обл.) - РИА Новости. В России создана серьезная база для развития школьного образования, чтобы дети получали все возможное, смогли выбрать свой путь и учиться дальше, считает председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Премьер в первый день нового учебного года приехал в новый инженерно-технический лицей "Авиатика" в подмосковной Лобне
. Во время осмотра учебного заведения он отметил, что на примере этой школы можно увидеть все элементы государственных программ в сфере образования. Мишустин добавил, что всего в этот день в стране открылось 132 новых школы.
"Это серьезная такая база для того, чтобы мы дали все возможное нашим детям, чтобы они потом выбрали свой путь, учились в том числе и в колледжах, в профессионалитете, потом поступали в институты, университеты, шли на производство, на работу. И все это очень важно для выполнения национальных целей развития", - сказал премьер.
Он отдельно остановился на вопросах обеспечения учеников 1-4 классов бесплатным горячим питанием. Эта президентская инициатива реализуется в России с 2020 года, упомянул глава кабмина.
"У нас с 2020 по 2023 год 200 миллиардов рублей была субсидия региональным властям, чтобы это сделать. А в 2024 году это 72 миллиарда рублей, чтобы накормить 7 миллионов 100 тысяч учеников с 1 по 4 класс. Это серьезнейшая работа, которая была всеми проведена. И мы знаем, что это на сегодняшний день стало просто. Ребята с удовольствием кушают первое, второе, очень многим нравится компот, как сегодня выяснилось в школе", - отметил Мишустин.