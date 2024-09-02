https://ria.ru/20240902/mishustin-1970033445.html

Мишустин рассказал о развитии школьного образования

Мишустин рассказал о развитии школьного образования - РИА Новости, 02.09.2024

Мишустин рассказал о развитии школьного образования

ЛОБНЯ (Московская обл.) - РИА Новости. В России создана серьезная база для развития школьного образования, чтобы дети получали все возможное, смогли выбрать... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T16:30

2024-09-02T16:30

2024-09-02T16:46

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ЛОБНЯ (Московская обл.) - РИА Новости. В России создана серьезная база для развития школьного образования, чтобы дети получали все возможное, смогли выбрать свой путь и учиться дальше, считает председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Премьер в первый день нового учебного года приехал в новый инженерно-технический лицей "Авиатика" в подмосковной Лобне. Во время осмотра учебного заведения он отметил, что на примере этой школы можно увидеть все элементы государственных программ в сфере образования. Мишустин добавил, что всего в этот день в стране открылось 132 новых школы. "Это серьезная такая база для того, чтобы мы дали все возможное нашим детям, чтобы они потом выбрали свой путь, учились в том числе и в колледжах, в профессионалитете, потом поступали в институты, университеты, шли на производство, на работу. И все это очень важно для выполнения национальных целей развития", - сказал премьер. Он отдельно остановился на вопросах обеспечения учеников 1-4 классов бесплатным горячим питанием. Эта президентская инициатива реализуется в России с 2020 года, упомянул глава кабмина. "У нас с 2020 по 2023 год 200 миллиардов рублей была субсидия региональным властям, чтобы это сделать. А в 2024 году это 72 миллиарда рублей, чтобы накормить 7 миллионов 100 тысяч учеников с 1 по 4 класс. Это серьезнейшая работа, которая была всеми проведена. И мы знаем, что это на сегодняшний день стало просто. Ребята с удовольствием кушают первое, второе, очень многим нравится компот, как сегодня выяснилось в школе", - отметил Мишустин.

https://ria.ru/20240902/mishustin-1970008433.html

https://ria.ru/20240902/mishustin-1969992249.html

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общество, россия, лобня, михаил мишустин, социальный навигатор, сн_образование