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Электронные студенческие билеты и зачетки появились на "Госуслугах" - РИА Новости, 02.09.2024
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15:38 02.09.2024 (обновлено: 16:06 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/mintsifry-1970011831.html
Электронные студенческие билеты и зачетки появились на "Госуслугах"
Электронные студенческие билеты и зачетки появились на "Госуслугах" - РИА Новости, 02.09.2024
Электронные студенческие билеты и зачетки появились на "Госуслугах"
Электронные студенческие билеты и зачетки стали доступны на "Госуслугах" для учащихся 76 российских вузов с 1 сентября, еще более 90 высших учебных заведений... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:38
2024-09-02T16:06
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Электронные студенческие билеты и зачетки стали доступны на "Госуслугах" для учащихся 76 российских вузов с 1 сентября, еще более 90 высших учебных заведений планируют подключить эту функцию до конца года, сообщило Минцифры. "Главные документы студента теперь доступны в приложении и на портале госуслуг. Электронные студенческие и зачетки - всегда под рукой, их нельзя забыть или потерять. Предъявить студенческий можно, показав QR-код на экране смартфона. Более 640 тысяч студентов из 76 вузов могут воспользоваться новым сервисом уже сейчас. Еще более 90 вузов планируют подключить эту возможность до конца года", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Электронный студенческий билет можно будет использовать, например, для покупки проездного со скидкой - если авторизоваться через "Госуслуги" при онлайн-покупке проездного, скидка применится автоматически. Также электронный студенческий можно будет предъявить при посещении музеев, спектаклей и концертов, для прохода на территорию колледжа или университета, а также для отслеживания успеваемости. Студенты могут загрузить документы в разделе "Образование" на "Госуслугах", студенческий билет появится в приложении в виде QR-кода. "Электронные документы действуют наравне с бумажными и не заменяют их. Студенты могут использовать их по желанию", - уточнили в Минцифры. Минцифры в мае сообщало, что электронные студенческие билеты и зачетные книжки появятся на "Госуслугах", их можно будет использовать наравне с бумажными. Постановление об этом выпустило правительство. На данном этапе это эксперимент, который продлится с 25 апреля 2024 года до 31 декабря 2025 года.
https://ria.ru/20240901/gosuslugi-1969754709.html
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общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Электронные студенческие билеты и зачетки появились на "Госуслугах"

Минцифры: электронные студенческие билеты и зачетки стали доступны в 76 вузах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Электронные студенческие билеты и зачетки стали доступны на "Госуслугах" для учащихся 76 российских вузов с 1 сентября, еще более 90 высших учебных заведений планируют подключить эту функцию до конца года, сообщило Минцифры.
"Главные документы студента теперь доступны в приложении и на портале госуслуг. Электронные студенческие и зачетки - всегда под рукой, их нельзя забыть или потерять. Предъявить студенческий можно, показав QR-код на экране смартфона. Более 640 тысяч студентов из 76 вузов могут воспользоваться новым сервисом уже сейчас. Еще более 90 вузов планируют подключить эту возможность до конца года", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
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Электронный студенческий билет можно будет использовать, например, для покупки проездного со скидкой - если авторизоваться через "Госуслуги" при онлайн-покупке проездного, скидка применится автоматически. Также электронный студенческий можно будет предъявить при посещении музеев, спектаклей и концертов, для прохода на территорию колледжа или университета, а также для отслеживания успеваемости.
Студенты могут загрузить документы в разделе "Образование" на "Госуслугах", студенческий билет появится в приложении в виде QR-кода.
"Электронные документы действуют наравне с бумажными и не заменяют их. Студенты могут использовать их по желанию", - уточнили в Минцифры.
Минцифры в мае сообщало, что электронные студенческие билеты и зачетные книжки появятся на "Госуслугах", их можно будет использовать наравне с бумажными. Постановление об этом выпустило правительство. На данном этапе это эксперимент, который продлится с 25 апреля 2024 года до 31 декабря 2025 года.
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