https://ria.ru/20240902/mid-1969895683.html

В МИД рассказали о перспективах создания единой валюты БРИКС

В МИД рассказали о перспективах создания единой валюты БРИКС - РИА Новости, 02.09.2024

В МИД рассказали о перспективах создания единой валюты БРИКС

Что касается единой валюты или расчетной единицы БРИКС, то на данном этапе сложно говорить о перспективах и возможных сроках ее появления, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T08:53

2024-09-02T08:53

2024-09-02T08:53

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бразилия

индия

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Что касается единой валюты или расчетной единицы БРИКС, то на данном этапе сложно говорить о перспективах и возможных сроках ее появления, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "Что касается единой валюты или расчетной единицы БРИКС, то на данном этапе сложно говорить о перспективах и возможных сроках ее появления. Данная инициатива находится в стадии экспертной проработки", - сказал он в интервью агентству. "В настоящее время в объединении активно обсуждаются вопросы, связанные с выстраиванием независимых и устойчивых к санкционному давлению платежно-расчетных механизмов. Рассматривается возможность запуска инфраструктуры для проведения трансграничных операций с использованием цифровых валют центральных банков и иных цифровых инструментов. Такая платформа могла бы сблизить финансовые рынки стран-участниц БРИКС и стимулировать взаимную торговлю", - указал дипломат. БРИКС - межправительственная организация, созданная в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9:00 мск.

https://ria.ru/20240901/dotkom-1969831051.html

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экономика, технологии, россия, бразилия, индия, дмитрий биричевский, брикс