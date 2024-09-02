https://ria.ru/20240902/mid-1969891377.html

В МИД оценили механизм обращения европейских компаний в суд из-за России

В МИД оценили механизм обращения европейских компаний в суд из-за России - РИА Новости, 02.09.2024

В МИД оценили механизм обращения европейских компаний в суд из-за России

Обращения европейских компаний в суд за компенсацией понесенного в России ущерба вряд ли будут массовыми, этот механизм неэффективен, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T08:16

2024-09-02T08:16

2024-09-02T08:27

экономика

россия

москва

брюссель

дмитрий биричевский

владимир путин

евросоюз

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Обращения европейских компаний в суд за компенсацией понесенного в России ущерба вряд ли будут массовыми, этот механизм неэффективен, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Ранее Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против РФ ввёл меры, которые позволят компаниям ЕС требовать через местные суды компенсацию за ущерб, понесённый в результате санкций, введённых Россией. "Могу предположить, что данный механизм будет востребован у отдельных европейских компаний, но вряд ли обращения приобретут массовый характер. Есть сомнения и в отношении его эффективности. Полагаю, что, в первую очередь, этот процедурный инструмент может заинтересовать те есовские коммерческие структуры, чье имущество на территории России было передано во временное управление российским компаниям. В этом случае непонятно, из чего будет складываться компенсация, поскольку у таких российских юрлиц, скорее всего, нет никаких активов в Европе", - сказал он в интервью агентству. По сути, указал дипломат, механизм, разработанный ЕС, был "своего рода неуклюжей реакцией" Брюсселя на обоснованные меры правительства Москвы в ответ на незаконные действия Запада в отношении России. "Здесь важно отметить, что основанием для такого обращения в европейский суд выступает факт "незаконного" перехода актива в России во временное управление, а также отсутствие у истца доступа к эффективным средствам правовой защиты. При этом наша страна не ограничивает европейцев в отстаивании своих прав в российской юрисдикции, равно как и в рамках инструментов, предусмотренных в соответствующих двусторонних соглашениях о защите инвестиций", - подчеркнул Биричевский. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

https://ria.ru/20240825/kitay-1968313045.html

https://ria.ru/20240830/ekonomika-1969597948.html

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экономика, россия, москва, брюссель, дмитрий биричевский, владимир путин, евросоюз