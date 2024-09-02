https://ria.ru/20240902/mi-8-1969906254.html

Названы основные версии крушения Ми-8 на Камчатке

Названы основные версии крушения Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 02.09.2024

Названы основные версии крушения Ми-8 на Камчатке

Причиной крушения Ми-8 на Камчатке могли стать неисправность или ошибка пилотирования, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T10:10

2024-09-02T10:10

2024-09-02T10:35

происшествия

камчатка

россия

сергей лебедев

елизовский район

следственный комитет россии (ск рф)

ми-8 амтш

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Причиной крушения Ми-8 на Камчатке могли стать неисправность или ошибка пилотирования, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале."Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии крушения вертолета: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования", — указали в ведомстве.Там добавили, что расследование продолжается.Тридцать первого августа вертолет МИ-8, следовавший с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района, не прибыл в пункт назначения. Связь с воздушным судном пропала. По предварительным сведениям, на борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Как сообщал министр по ЧС региона Сергей Лебедев, тела всех жертв катастрофы нашли, их передали судмедэкспертам.Третье сентября объявили на Камчатке днем траура. На борту вертолета находились жители Камчатского и Пермского краев, Москвы, Липецкой и Амурской областей, Бурятии и Удмуртии.СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20240809/vertolet-1965193601.html

https://ria.ru/20240831/an-2-1969696242.html

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елизовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа следователей на месте крушения Ми-8 на Камчатке Техническая неисправность и нарушение правил пилотирования рассматриваются в качестве основных версий крушения Ми-8 на Камчатке, сообщили в СК 2024-09-02T10:10 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, камчатка, россия, сергей лебедев, елизовский район, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш