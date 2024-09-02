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Названы основные версии крушения Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 02.09.2024
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10:10 02.09.2024 (обновлено: 10:35 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/mi-8-1969906254.html
Названы основные версии крушения Ми-8 на Камчатке
Названы основные версии крушения Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 02.09.2024
Названы основные версии крушения Ми-8 на Камчатке
Причиной крушения Ми-8 на Камчатке могли стать неисправность или ошибка пилотирования, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T10:10
2024-09-02T10:35
происшествия
камчатка
россия
сергей лебедев
елизовский район
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Причиной крушения Ми-8 на Камчатке могли стать неисправность или ошибка пилотирования, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале."Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии крушения вертолета: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования", — указали в ведомстве.Там добавили, что расследование продолжается.Тридцать первого августа вертолет МИ-8, следовавший с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района, не прибыл в пункт назначения. Связь с воздушным судном пропала. По предварительным сведениям, на борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Как сообщал министр по ЧС региона Сергей Лебедев, тела всех жертв катастрофы нашли, их передали судмедэкспертам.Третье сентября объявили на Камчатке днем траура. На борту вертолета находились жители Камчатского и Пермского краев, Москвы, Липецкой и Амурской областей, Бурятии и Удмуртии.СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20240809/vertolet-1965193601.html
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камчатка
россия
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Работа следователей на месте крушения Ми-8 на Камчатке
Техническая неисправность и нарушение правил пилотирования рассматриваются в качестве основных версий крушения Ми-8 на Камчатке, сообщили в СК
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происшествия, камчатка, россия, сергей лебедев, елизовский район, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш
Происшествия, Камчатка, Россия, Сергей Лебедев, Елизовский район, Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ
Названы основные версии крушения Ми-8 на Камчатке

Причиной ЧП с Ми-8 на Камчатке могли стать неисправность и ошибка пилотирования

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Причиной крушения Ми-8 на Камчатке могли стать неисправность или ошибка пилотирования, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.
«
"Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии крушения вертолета: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования", — указали в ведомстве.
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Там добавили, что расследование продолжается.
Тридцать первого августа вертолет МИ-8, следовавший с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района, не прибыл в пункт назначения. Связь с воздушным судном пропала. По предварительным сведениям, на борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Как сообщал министр по ЧС региона Сергей Лебедев, тела всех жертв катастрофы нашли, их передали судмедэкспертам.
Третье сентября объявили на Камчатке днем траура. На борту вертолета находились жители Камчатского и Пермского краев, Москвы, Липецкой и Амурской областей, Бурятии и Удмуртии.
СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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ПроисшествияКамчаткаРоссияСергей ЛебедевЕлизовский районСледственный комитет России (СК РФ)Ми-8 АМТШ
 
 
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