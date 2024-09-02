https://ria.ru/20240902/malchik-1970035913.html

В Приамурье ребенок погиб во время игры в песчаном карьере

В Приамурье ребенок погиб во время игры в песчаном карьере - РИА Новости, 02.09.2024

В Приамурье ребенок погиб во время игры в песчаном карьере

Восьмилетнего ребёнка засыпало насмерть песком во время игры в песчаном карьере возле села Березовка Амурской области, прокуратура и СУСК региона проводят... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T16:36

2024-09-02T16:36

2024-09-02T16:36

происшествия

ивановский район

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сен – РИА Новости. Восьмилетнего ребёнка засыпало насмерть песком во время игры в песчаном карьере возле села Березовка Амурской области, прокуратура и СУСК региона проводят проверку, сообщают ведомства. По данным СУСК региона, происшествие случилось в понедельник днём во время игры детей на песчаных насыпях в карьере, мальчика 2015 года рождения засыпало песком. "По данному факту следственным отделом по Ивановскому району следственного управления Следственного комитета по Амурской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении СУСК. Следователь осмотрел место происшествия. На объекте оценят обеспечение мер безопасности. Также на месте работал и.о. прокурора Ивановского района Кирилл Попов. "Сегодня, 2 сентября в дневное время, во время игры детей на насыпях из песка возле села Березовки песком засыпало 8-летнего ребенка. Прокуратура Ивановского района организовала проверку в связи с гибелью несовершеннолетнего", - говорится в сообщении прокуратуры. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

https://ria.ru/20240705/devochka-1957775301.html

https://ria.ru/20240804/delo--1964002704.html

ивановский район

амурская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ивановский район, амурская область