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В Приамурье ребенок погиб во время игры в песчаном карьере - РИА Новости, 02.09.2024
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16:36 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/malchik-1970035913.html
В Приамурье ребенок погиб во время игры в песчаном карьере
В Приамурье ребенок погиб во время игры в песчаном карьере - РИА Новости, 02.09.2024
В Приамурье ребенок погиб во время игры в песчаном карьере
Восьмилетнего ребёнка засыпало насмерть песком во время игры в песчаном карьере возле села Березовка Амурской области, прокуратура и СУСК региона проводят... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:36
2024-09-02T16:36
происшествия
ивановский район
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сен – РИА Новости. Восьмилетнего ребёнка засыпало насмерть песком во время игры в песчаном карьере возле села Березовка Амурской области, прокуратура и СУСК региона проводят проверку, сообщают ведомства. По данным СУСК региона, происшествие случилось в понедельник днём во время игры детей на песчаных насыпях в карьере, мальчика 2015 года рождения засыпало песком. "По данному факту следственным отделом по Ивановскому району следственного управления Следственного комитета по Амурской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении СУСК. Следователь осмотрел место происшествия. На объекте оценят обеспечение мер безопасности. Также на месте работал и.о. прокурора Ивановского района Кирилл Попов. "Сегодня, 2 сентября в дневное время, во время игры детей на насыпях из песка возле села Березовки песком засыпало 8-летнего ребенка. Прокуратура Ивановского района организовала проверку в связи с гибелью несовершеннолетнего", - говорится в сообщении прокуратуры. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
https://ria.ru/20240705/devochka-1957775301.html
https://ria.ru/20240804/delo--1964002704.html
ивановский район
амурская область
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происшествия, ивановский район, амурская область
Происшествия, Ивановский район, Амурская область
В Приамурье ребенок погиб во время игры в песчаном карьере

В Приамурье 8-летнего мальчика засыпало песком во время игры в карьере, он погиб

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сен – РИА Новости. Восьмилетнего ребёнка засыпало насмерть песком во время игры в песчаном карьере возле села Березовка Амурской области, прокуратура и СУСК региона проводят проверку, сообщают ведомства.
По данным СУСК региона, происшествие случилось в понедельник днём во время игры детей на песчаных насыпях в карьере, мальчика 2015 года рождения засыпало песком.
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"По данному факту следственным отделом по Ивановскому району следственного управления Следственного комитета по Амурской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении СУСК.
Следователь осмотрел место происшествия. На объекте оценят обеспечение мер безопасности. Также на месте работал и.о. прокурора Ивановского района Кирилл Попов.
«
"Сегодня, 2 сентября в дневное время, во время игры детей на насыпях из песка возле села Березовки песком засыпало 8-летнего ребенка. Прокуратура Ивановского района организовала проверку в связи с гибелью несовершеннолетнего", - говорится в сообщении прокуратуры.
Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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ПроисшествияИвановский районАмурская область
 
 
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