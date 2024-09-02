В Приамурье ребенок погиб во время игры в песчаном карьере
В Приамурье 8-летнего мальчика засыпало песком во время игры в карьере, он погиб
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сен – РИА Новости. Восьмилетнего ребёнка засыпало насмерть песком во время игры в песчаном карьере возле села Березовка Амурской области, прокуратура и СУСК региона проводят проверку, сообщают ведомства.
По данным СУСК региона, происшествие случилось в понедельник днём во время игры детей на песчаных насыпях в карьере, мальчика 2015 года рождения засыпало песком.
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"По данному факту следственным отделом по Ивановскому району следственного управления Следственного комитета по Амурской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении СУСК.
Следователь осмотрел место происшествия. На объекте оценят обеспечение мер безопасности. Также на месте работал и.о. прокурора Ивановского района Кирилл Попов.
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"Сегодня, 2 сентября в дневное время, во время игры детей на насыпях из песка возле села Березовки песком засыпало 8-летнего ребенка. Прокуратура Ивановского района организовала проверку в связи с гибелью несовершеннолетнего", - говорится в сообщении прокуратуры.
Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.