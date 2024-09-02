Рейтинг@Mail.ru
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:18 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/krivoy_rog-1969868870.html
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.09.2024
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прозвучали в украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "5 канал". РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T00:18
2024-09-02T00:18
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
кривой рог
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848780415_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_984036cb5c105e8e99f79834bc5fd082.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "5 канал". "В Кривом Роге в Днепропетровской области прозвучали звуки взрывов ", - говорится в Telegram-канале телеканала. На данный момент в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240313/povrezhdeniya-1932650193.html
днепропетровская область
кривой рог
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848780415_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_9daa46014479ede5f5272ffb59b6e87b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днепропетровская область, кривой рог, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Кривой Рог, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ

"5 канал": в Кривом Роге в Днепропетровской области прогремели взрывы

© AP Photo / Daniel ColeЖенщина идет по улице в городе Кривой Рог
Женщина идет по улице в городе Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Daniel Cole
Женщина идет по улице в городе Кривой Рог. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "5 канал".
"В Кривом Роге в Днепропетровской области прозвучали звуки взрывов ", - говорится в Telegram-канале телеканала.
На данный момент в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
В Кривом Роге из-за взрывов пострадали предприятие и склад
13 марта, 09:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьКривой РогРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала