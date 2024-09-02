https://ria.ru/20240902/krivoy_rog-1969868870.html
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.09.2024
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прозвучали в украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "5 канал". РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T00:18
2024-09-02T00:18
2024-09-02T00:18
специальная военная операция на украине
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днепропетровская область
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "5 канал". "В Кривом Роге в Днепропетровской области прозвучали звуки взрывов ", - говорится в Telegram-канале телеканала. На данный момент в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240313/povrezhdeniya-1932650193.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Кривой Рог, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ
"5 канал": в Кривом Роге в Днепропетровской области прогремели взрывы