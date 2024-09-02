https://ria.ru/20240902/krivoy_rog-1969868870.html

В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.09.2024

В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прозвучали в украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "5 канал". РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T00:18

2024-09-02T00:18

2024-09-02T00:18

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

кривой рог

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "5 канал". "В Кривом Роге в Днепропетровской области прозвучали звуки взрывов ", - говорится в Telegram-канале телеканала. На данный момент в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240313/povrezhdeniya-1932650193.html

днепропетровская область

кривой рог

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в мире, днепропетровская область, кривой рог, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины