Рейтинг@Mail.ru
В Раде высказались о значении Красноармейска - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:18 02.09.2024 (обновлено: 23:38 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/kostenko-1970048690.html
В Раде высказались о значении Красноармейска
В Раде высказались о значении Красноармейска - РИА Новости, 02.09.2024
В Раде высказались о значении Красноармейска
Если ВСУ потеряют Красноармейск (украинское название — Покровск), это якобы не будет означать однозначный обвал фронта, заявил секретарь комитета Верховной рады РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T17:18
2024-09-02T23:38
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
покровск
вооруженные силы украины
верховная рада украины
оборона
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968573061_0:287:3072:2015_1920x0_80_0_0_2ed3bc1105414579d8e50d39fa36239c.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Если ВСУ потеряют Красноармейск (украинское название — Покровск), это якобы не будет означать однозначный обвал фронта, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, оговорившись, что за этим может последовать "серия катастроф" и поражений украинской армии."Никакой катастрофы (при потере Красноармейска — Прим. ред.) 100% не случится. Главное, чтобы затем это не привело к серии катастроф, которые повлекут дальнейшие поражения. Сейчас важнее всего остановить этот каток", — заявил депутат в интервью NV.Ранее в Раде ситуацию под Красноармейском называли катастрофической. На подконтрольной ВСУ части ДНР была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из населенных пунктов Красноармейского района.Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20240902/bouz-1970006631.html
красноармейск
донецкая народная республика
покровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968573061_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_01d7d21192205a25c25df30be2f547c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноармейск, донецкая народная республика, покровск, вооруженные силы украины, верховная рада украины, оборона
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Покровск, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Оборона
В Раде высказались о значении Красноармейска

Депутат Рады: потеря Красноармейска может привести к серии катастроф для ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЭвакуация жителей Красноармейска (украинское название - Покровск)
Эвакуация жителей Красноармейска (украинское название - Покровск) - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Эвакуация жителей Красноармейска (украинское название - Покровск)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Если ВСУ потеряют Красноармейск (украинское название — Покровск), это якобы не будет означать однозначный обвал фронта, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, оговорившись, что за этим может последовать "серия катастроф" и поражений украинской армии.
"Никакой катастрофы (при потере Красноармейска — Прим. ред.) 100% не случится. Главное, чтобы затем это не привело к серии катастроф, которые повлекут дальнейшие поражения. Сейчас важнее всего остановить этот каток", — заявил депутат в интервью NV.
Ранее в Раде ситуацию под Красноармейском называли катастрофической. На подконтрольной ВСУ части ДНР была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из населенных пунктов Красноармейского района.
Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
"Зеленскому конец". На Западе сделали неожиданное заявление о ходе СВО
Вчера, 15:23
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаПокровскВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныОборона
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала