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В Раде высказались о значении Красноармейска
В Раде высказались о значении Красноармейска - РИА Новости, 02.09.2024
В Раде высказались о значении Красноармейска
Если ВСУ потеряют Красноармейск (украинское название — Покровск), это якобы не будет означать однозначный обвал фронта, заявил секретарь комитета Верховной рады РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T17:18
2024-09-02T17:18
2024-09-02T23:38
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
покровск
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Если ВСУ потеряют Красноармейск (украинское название — Покровск), это якобы не будет означать однозначный обвал фронта, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, оговорившись, что за этим может последовать "серия катастроф" и поражений украинской армии."Никакой катастрофы (при потере Красноармейска — Прим. ред.) 100% не случится. Главное, чтобы затем это не привело к серии катастроф, которые повлекут дальнейшие поражения. Сейчас важнее всего остановить этот каток", — заявил депутат в интервью NV.Ранее в Раде ситуацию под Красноармейском называли катастрофической. На подконтрольной ВСУ части ДНР была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из населенных пунктов Красноармейского района.Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
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красноармейск, донецкая народная республика, покровск, вооруженные силы украины, верховная рада украины, оборона
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Покровск, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Оборона
В Раде высказались о значении Красноармейска
Депутат Рады: потеря Красноармейска может привести к серии катастроф для ВСУ