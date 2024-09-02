https://ria.ru/20240902/kostenko-1970048690.html

В Раде высказались о значении Красноармейска

В Раде высказались о значении Красноармейска - РИА Новости, 02.09.2024

В Раде высказались о значении Красноармейска

Если ВСУ потеряют Красноармейск (украинское название — Покровск), это якобы не будет означать однозначный обвал фронта, заявил секретарь комитета Верховной рады РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T17:18

2024-09-02T17:18

2024-09-02T23:38

специальная военная операция на украине

красноармейск

донецкая народная республика

покровск

вооруженные силы украины

верховная рада украины

оборона

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968573061_0:287:3072:2015_1920x0_80_0_0_2ed3bc1105414579d8e50d39fa36239c.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Если ВСУ потеряют Красноармейск (украинское название — Покровск), это якобы не будет означать однозначный обвал фронта, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, оговорившись, что за этим может последовать "серия катастроф" и поражений украинской армии."Никакой катастрофы (при потере Красноармейска — Прим. ред.) 100% не случится. Главное, чтобы затем это не привело к серии катастроф, которые повлекут дальнейшие поражения. Сейчас важнее всего остановить этот каток", — заявил депутат в интервью NV.Ранее в Раде ситуацию под Красноармейском называли катастрофической. На подконтрольной ВСУ части ДНР была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из населенных пунктов Красноармейского района.Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.

https://ria.ru/20240902/bouz-1970006631.html

красноармейск

донецкая народная республика

покровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красноармейск, донецкая народная республика, покровск, вооруженные силы украины, верховная рада украины, оборона