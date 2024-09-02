https://ria.ru/20240902/kongo-1969995491.html
Президент Конго прокомментировал отношения с Россией
Президент Конго прокомментировал отношения с Россией - РИА Новости, 02.09.2024
Президент Конго прокомментировал отношения с Россией
Отношения Республики Конго с Россией не являются проблемой для сотрудничества страны с государствами Запада, заявил президент Конго Дени Сассу-Нгессо в интервью РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:53
2024-09-02T14:53
2024-09-02T14:54
россия
москва
санкт-петербург
дени сассу-нгессо
владимир путин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955908842_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_f9a0b8bc78b6b7c5f8a2a9f529ba7d5a.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Отношения Республики Конго с Россией не являются проблемой для сотрудничества страны с государствами Запада, заявил президент Конго Дени Сассу-Нгессо в интервью изданию Jeune Afrique. "Почему они должны быть проблемой? Конго и Россия в этом году отпраздновали 60-летие установления дипломатических отношений - по этой причине я посетил Москву и Санкт-Петербург. Это позволило провести обзор наших дружественных отношений и сотрудничества, которое идет прекрасно. Эти связи не вредят отношениям Конго с государствами Запада и не бросают на них тень", - подчеркнул президент. Он отметил, что ни одно государство Запада не разорвало дипотношений с РФ, несмотря на сложившуюся напряженность. Также, по мнению Сассу-Нгессо, игнорирование одного из пяти постоянных членов Совбеза ООН лишь усилит нестабильность в мире. Официальный визит президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в РФ, в ходе которого он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудил перспективы развития российско-конголезских отношений в различных областях, состоялся 25-29 июня.
https://ria.ru/20240627/peregovory-1955825256.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955908842_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_39c41303eb08a88db576b9557f4e148f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, санкт-петербург, дени сассу-нгессо, владимир путин, оон
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Дени Сассу-Нгессо, Владимир Путин, ООН
Президент Конго прокомментировал отношения с Россией
Глава Конго Сассу-Нгессо: отношения с Россией не вредят сотрудничеству с Западом