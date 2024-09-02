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Президент Конго прокомментировал отношения с Россией - РИА Новости, 02.09.2024
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14:53 02.09.2024 (обновлено: 14:54 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/kongo-1969995491.html
Президент Конго прокомментировал отношения с Россией
Президент Конго прокомментировал отношения с Россией - РИА Новости, 02.09.2024
Президент Конго прокомментировал отношения с Россией
Отношения Республики Конго с Россией не являются проблемой для сотрудничества страны с государствами Запада, заявил президент Конго Дени Сассу-Нгессо в интервью РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:53
2024-09-02T14:54
россия
москва
санкт-петербург
дени сассу-нгессо
владимир путин
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Отношения Республики Конго с Россией не являются проблемой для сотрудничества страны с государствами Запада, заявил президент Конго Дени Сассу-Нгессо в интервью изданию Jeune Afrique. "Почему они должны быть проблемой? Конго и Россия в этом году отпраздновали 60-летие установления дипломатических отношений - по этой причине я посетил Москву и Санкт-Петербург. Это позволило провести обзор наших дружественных отношений и сотрудничества, которое идет прекрасно. Эти связи не вредят отношениям Конго с государствами Запада и не бросают на них тень", - подчеркнул президент. Он отметил, что ни одно государство Запада не разорвало дипотношений с РФ, несмотря на сложившуюся напряженность. Также, по мнению Сассу-Нгессо, игнорирование одного из пяти постоянных членов Совбеза ООН лишь усилит нестабильность в мире. Официальный визит президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в РФ, в ходе которого он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудил перспективы развития российско-конголезских отношений в различных областях, состоялся 25-29 июня.
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Россия, Москва, Санкт-Петербург, Дени Сассу-Нгессо, Владимир Путин, ООН
Президент Конго прокомментировал отношения с Россией

Глава Конго Сассу-Нгессо: отношения с Россией не вредят сотрудничеству с Западом

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПрезидент Конго Дени Сассу-Нгессо
Президент Конго Дени Сассу-Нгессо - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Президент Конго Дени Сассу-Нгессо . Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Отношения Республики Конго с Россией не являются проблемой для сотрудничества страны с государствами Запада, заявил президент Конго Дени Сассу-Нгессо в интервью изданию Jeune Afrique.
«
"Почему они должны быть проблемой? Конго и Россия в этом году отпраздновали 60-летие установления дипломатических отношений - по этой причине я посетил Москву и Санкт-Петербург. Это позволило провести обзор наших дружественных отношений и сотрудничества, которое идет прекрасно. Эти связи не вредят отношениям Конго с государствами Запада и не бросают на них тень", - подчеркнул президент.
Он отметил, что ни одно государство Запада не разорвало дипотношений с РФ, несмотря на сложившуюся напряженность. Также, по мнению Сассу-Нгессо, игнорирование одного из пяти постоянных членов Совбеза ООН лишь усилит нестабильность в мире.
Официальный визит президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в РФ, в ходе которого он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудил перспективы развития российско-конголезских отношений в различных областях, состоялся 25-29 июня.
Встреча Путина с президентом Республики Конго в Кремле - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Путин проводит переговоры с президентом Конго
27 июня, 12:45
 
РоссияМоскваСанкт-ПетербургДени Сассу-НгессоВладимир ПутинООН
 
 
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