https://ria.ru/20240902/kongo-1969995491.html

Президент Конго прокомментировал отношения с Россией

Президент Конго прокомментировал отношения с Россией - РИА Новости, 02.09.2024

Президент Конго прокомментировал отношения с Россией

Отношения Республики Конго с Россией не являются проблемой для сотрудничества страны с государствами Запада, заявил президент Конго Дени Сассу-Нгессо в интервью РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T14:53

2024-09-02T14:53

2024-09-02T14:54

россия

москва

санкт-петербург

дени сассу-нгессо

владимир путин

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955908842_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_f9a0b8bc78b6b7c5f8a2a9f529ba7d5a.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Отношения Республики Конго с Россией не являются проблемой для сотрудничества страны с государствами Запада, заявил президент Конго Дени Сассу-Нгессо в интервью изданию Jeune Afrique. "Почему они должны быть проблемой? Конго и Россия в этом году отпраздновали 60-летие установления дипломатических отношений - по этой причине я посетил Москву и Санкт-Петербург. Это позволило провести обзор наших дружественных отношений и сотрудничества, которое идет прекрасно. Эти связи не вредят отношениям Конго с государствами Запада и не бросают на них тень", - подчеркнул президент. Он отметил, что ни одно государство Запада не разорвало дипотношений с РФ, несмотря на сложившуюся напряженность. Также, по мнению Сассу-Нгессо, игнорирование одного из пяти постоянных членов Совбеза ООН лишь усилит нестабильность в мире. Официальный визит президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в РФ, в ходе которого он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудил перспективы развития российско-конголезских отношений в различных областях, состоялся 25-29 июня.

https://ria.ru/20240627/peregovory-1955825256.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, санкт-петербург, дени сассу-нгессо, владимир путин, оон