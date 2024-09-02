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Премьер Дании призвала Европу меньше зависеть от китайских технологий - РИА Новости, 02.09.2024
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15:03 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/kitay-1969999862.html
Премьер Дании призвала Европу меньше зависеть от китайских технологий
Премьер Дании призвала Европу меньше зависеть от китайских технологий - РИА Новости, 02.09.2024
Премьер Дании призвала Европу меньше зависеть от китайских технологий
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что страны Европы должны в меньшей степени зависеть от китайских технологий и не повторять ошибку, которой она... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:03
2024-09-02T15:03
экономика
цены на нефть
россия
дания
китай
метте фредериксен
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что страны Европы должны в меньшей степени зависеть от китайских технологий и не повторять ошибку, которой она считает имевшуюся зависимость от поставок нефти и газа из России. "Мы были слишком зависимы от российских газа и нефти, теперь мы повторяем эту ситуацию с Китаем по множеству технологий, а это большая ошибка", - приводит слова премьера Дании газета Financial Times. Как пояснила Фредериксен, европейцы должны изменить взгляды, которые основываются на установках мирного времени. Однако она не стала говорить, нужны ли торговые ограничения, чтобы "отучить" европейскую экономику от китайских товаров. Евросоюз в марте 2022 года разработал план RePowerEU, в котором изложены меры по поэтапному снижению импорта топлива из России, повышению надежности энергоснабжения и поддержке зеленого перехода, предложив дальнейшие меры по снижению спроса на газ и электроэнергию. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьёзную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В марте 2023 года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в своей речи, посвященной отношениям Евросоюза с Китаем, заявила, что Еврокомиссия предложит ограничить европейские инвестиции в развитие технологий в третьих странах, которые в будущем могут представлять угрозу для безопасности стран союза. Она поясняла, что речь идет о разработке целевого инструмента для исходящих европейских инвестиций в чувствительные иностранные технологии, которые могут привести к развитию военного потенциала.
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экономика, цены на нефть, россия, дания, китай, метте фредериксен, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Россия, Дания, Китай, Метте Фредериксен, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Премьер Дании призвала Европу меньше зависеть от китайских технологий

Фредериксен назвала зависимость Европы от китайских технологий ошибкой

© AP Photo / Francois WalschaertsПремьер-министр Дании Метте Фредериксен
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Francois Walschaerts
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что страны Европы должны в меньшей степени зависеть от китайских технологий и не повторять ошибку, которой она считает имевшуюся зависимость от поставок нефти и газа из России.
"Мы были слишком зависимы от российских газа и нефти, теперь мы повторяем эту ситуацию с Китаем по множеству технологий, а это большая ошибка", - приводит слова премьера Дании газета Financial Times.
Как пояснила Фредериксен, европейцы должны изменить взгляды, которые основываются на установках мирного времени. Однако она не стала говорить, нужны ли торговые ограничения, чтобы "отучить" европейскую экономику от китайских товаров.
Евросоюз в марте 2022 года разработал план RePowerEU, в котором изложены меры по поэтапному снижению импорта топлива из России, повышению надежности энергоснабжения и поддержке зеленого перехода, предложив дальнейшие меры по снижению спроса на газ и электроэнергию. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьёзную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В марте 2023 года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в своей речи, посвященной отношениям Евросоюза с Китаем, заявила, что Еврокомиссия предложит ограничить европейские инвестиции в развитие технологий в третьих странах, которые в будущем могут представлять угрозу для безопасности стран союза. Она поясняла, что речь идет о разработке целевого инструмента для исходящих европейских инвестиций в чувствительные иностранные технологии, которые могут привести к развитию военного потенциала.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияДанияКитайМетте ФредериксенУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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