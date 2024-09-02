https://ria.ru/20240902/kitaj-1969892830.html

Си Цзиньпин высказался о перспективах сотрудничества со странами Африки

Си Цзиньпин высказался о перспективах сотрудничества со странами Африки - РИА Новости, 02.09.2024

Си Цзиньпин высказался о перспективах сотрудничества со странами Африки

Пекин готов продвигать китайско-африканское сотрудничество и совместно защищать общие интересы развивающихся стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T08:23

2024-09-02T08:23

2024-09-02T08:57

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си цзиньпин

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ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Пекин готов продвигать китайско-африканское сотрудничество и совместно защищать общие интересы развивающихся стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди в Пекине. Саммит форума китайско-африканского сотрудничества, в котором примут участие лидеры Китая и Африки, пройдет в китайской столице 4-6 сентября. Темой саммита в этом году стало "объединение усилий для продвижения модернизации и создания китайско-африканского сообщества единой судьбы". По словам Си Цзиньпина, в ходе предстоящего саммита Китай и страны Африки определят новое позиционирование китайско-африканских отношений, объявят ряд важных мер по совместному продвижению модернизации и совместно разработают новый план развития китайско-африканских отношений. "Китай готов воспользоваться исторической возможностью вместе с Демократической Республикой Конго укреплять стратегическое взаимное доверие, углублять взаимовыгодное сотрудничество, совместно продвигать китайско-африканское сотрудничество, совместно защищать общие интересы развивающихся стран и способствовать стремлению стран "Глобального Юга" к миру и развитию на фоне великих перемен в мире", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин также подчеркнул, что Китай поддерживает ДРК в деле защиты национального суверенитета и осуществлении независимого развития.

https://ria.ru/20240829/kitay-1969226237.html

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в мире, китай, пекин, африка, си цзиньпин