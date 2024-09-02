Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин высказался о перспективах сотрудничества со странами Африки - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:23 02.09.2024 (обновлено: 08:57 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/kitaj-1969892830.html
Си Цзиньпин высказался о перспективах сотрудничества со странами Африки
Си Цзиньпин высказался о перспективах сотрудничества со странами Африки - РИА Новости, 02.09.2024
Си Цзиньпин высказался о перспективах сотрудничества со странами Африки
Пекин готов продвигать китайско-африканское сотрудничество и совместно защищать общие интересы развивающихся стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T08:23
2024-09-02T08:57
в мире
китай
пекин
африка
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916857699_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_126fa4dd2e78316217a553b7c4f32ef5.jpg
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Пекин готов продвигать китайско-африканское сотрудничество и совместно защищать общие интересы развивающихся стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди в Пекине. Саммит форума китайско-африканского сотрудничества, в котором примут участие лидеры Китая и Африки, пройдет в китайской столице 4-6 сентября. Темой саммита в этом году стало "объединение усилий для продвижения модернизации и создания китайско-африканского сообщества единой судьбы". По словам Си Цзиньпина, в ходе предстоящего саммита Китай и страны Африки определят новое позиционирование китайско-африканских отношений, объявят ряд важных мер по совместному продвижению модернизации и совместно разработают новый план развития китайско-африканских отношений. "Китай готов воспользоваться исторической возможностью вместе с Демократической Республикой Конго укреплять стратегическое взаимное доверие, углублять взаимовыгодное сотрудничество, совместно продвигать китайско-африканское сотрудничество, совместно защищать общие интересы развивающихся стран и способствовать стремлению стран "Глобального Юга" к миру и развитию на фоне великих перемен в мире", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин также подчеркнул, что Китай поддерживает ДРК в деле защиты национального суверенитета и осуществлении независимого развития.
https://ria.ru/20240829/kitay-1969226237.html
китай
пекин
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916857699_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_f8fb24bc6b66ba48d9ad6d534ca2b121.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, пекин, африка, си цзиньпин
В мире, Китай, Пекин, Африка, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин высказался о перспективах сотрудничества со странами Африки

Си Цзиньпин: Пекин готов продвигать китайско-африканское сотрудничество

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкРабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Китай
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Китай - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Пекин готов продвигать китайско-африканское сотрудничество и совместно защищать общие интересы развивающихся стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди в Пекине.
Саммит форума китайско-африканского сотрудничества, в котором примут участие лидеры Китая и Африки, пройдет в китайской столице 4-6 сентября. Темой саммита в этом году стало "объединение усилий для продвижения модернизации и создания китайско-африканского сообщества единой судьбы".
По словам Си Цзиньпина, в ходе предстоящего саммита Китай и страны Африки определят новое позиционирование китайско-африканских отношений, объявят ряд важных мер по совместному продвижению модернизации и совместно разработают новый план развития китайско-африканских отношений.
"Китай готов воспользоваться исторической возможностью вместе с Демократической Республикой Конго укреплять стратегическое взаимное доверие, углублять взаимовыгодное сотрудничество, совместно продвигать китайско-африканское сотрудничество, совместно защищать общие интересы развивающихся стран и способствовать стремлению стран "Глобального Юга" к миру и развитию на фоне великих перемен в мире", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин также подчеркнул, что Китай поддерживает ДРК в деле защиты национального суверенитета и осуществлении независимого развития.
Президент США Джо Байден и президент Китая Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Байден и Си Цзиньпин могут провести телефонный разговор в ближайшее время
29 августа, 14:12
 
В миреКитайПекинАфрикаСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала