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Си Цзиньпин высказался о перспективах сотрудничества со странами Африки
Си Цзиньпин высказался о перспективах сотрудничества со странами Африки - РИА Новости, 02.09.2024
Си Цзиньпин высказался о перспективах сотрудничества со странами Африки
Пекин готов продвигать китайско-африканское сотрудничество и совместно защищать общие интересы развивающихся стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T08:23
2024-09-02T08:23
2024-09-02T08:57
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ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Пекин готов продвигать китайско-африканское сотрудничество и совместно защищать общие интересы развивающихся стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди в Пекине. Саммит форума китайско-африканского сотрудничества, в котором примут участие лидеры Китая и Африки, пройдет в китайской столице 4-6 сентября. Темой саммита в этом году стало "объединение усилий для продвижения модернизации и создания китайско-африканского сообщества единой судьбы". По словам Си Цзиньпина, в ходе предстоящего саммита Китай и страны Африки определят новое позиционирование китайско-африканских отношений, объявят ряд важных мер по совместному продвижению модернизации и совместно разработают новый план развития китайско-африканских отношений. "Китай готов воспользоваться исторической возможностью вместе с Демократической Республикой Конго укреплять стратегическое взаимное доверие, углублять взаимовыгодное сотрудничество, совместно продвигать китайско-африканское сотрудничество, совместно защищать общие интересы развивающихся стран и способствовать стремлению стран "Глобального Юга" к миру и развитию на фоне великих перемен в мире", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин также подчеркнул, что Китай поддерживает ДРК в деле защиты национального суверенитета и осуществлении независимого развития.
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в мире, китай, пекин, африка, си цзиньпин
В мире, Китай, Пекин, Африка, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин высказался о перспективах сотрудничества со странами Африки
Си Цзиньпин: Пекин готов продвигать китайско-африканское сотрудничество
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Пекин готов продвигать китайско-африканское сотрудничество и совместно защищать общие интересы развивающихся стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди в Пекине.
Саммит форума китайско-африканского сотрудничества, в котором примут участие лидеры Китая и Африки, пройдет в китайской столице 4-6 сентября. Темой саммита в этом году стало "объединение усилий для продвижения модернизации и создания китайско-африканского сообщества единой судьбы".
По словам Си Цзиньпина, в ходе предстоящего саммита Китай и страны Африки определят новое позиционирование китайско-африканских отношений, объявят ряд важных мер по совместному продвижению модернизации и совместно разработают новый план развития китайско-африканских отношений.
"Китай готов воспользоваться исторической возможностью вместе с Демократической Республикой Конго укреплять стратегическое взаимное доверие, углублять взаимовыгодное сотрудничество, совместно продвигать китайско-африканское сотрудничество, совместно защищать общие интересы развивающихся стран и способствовать стремлению стран "Глобального Юга" к миру и развитию на фоне великих перемен в мире", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин также подчеркнул, что Китай поддерживает ДРК в деле защиты национального суверенитета и осуществлении независимого развития.