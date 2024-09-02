https://ria.ru/20240902/kazakhstan-1969901219.html
В Казахстане состоится референдум по строительству АЭС
В Казахстане состоится референдум по строительству АЭС - РИА Новости, 02.09.2024
В Казахстане состоится референдум по строительству АЭС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что референдум по строительству атомной электростанции в республике состоится 6 октября. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T09:39
2024-09-02T09:39
2024-09-02T10:15
казахстан
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касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 2 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что референдум по строительству атомной электростанции в республике состоится 6 октября."Общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС состоится 6 октября текущего года. Сегодня я подпишу соответствующий указ", - сказал Токаев, обращаясь к народу с посланием.Глава государства добавил, что о проведении всенародного голосования на указанную тему он высказался в прошлом году, данная тема "находится в общественной повестке уже год". "Считаю, что это достаточный срок для принятия гражданами взвешенного решения", - отметил Токаев.Он также сказал, что предстоящий референдум станет еще одним проявлением широкого общенационального диалога и ярким примером реализации концепции "слышащего государства". "С учетом нарастания глобального энергодефицита мы остро нуждаемся в надежных и экологически чистых источниках энергии", - указал президент Казахстана.
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казахстан, в мире, касым-жомарт токаев
Казахстан, В мире, Касым-Жомарт Токаев
В Казахстане состоится референдум по строительству АЭС
Референдум по строительству АЭС в Казахстане пройдет 6 октября
АСТАНА, 2 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что референдум по строительству атомной электростанции в республике состоится 6 октября.
"Общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС состоится 6 октября текущего года. Сегодня я подпишу соответствующий указ", - сказал Токаев, обращаясь к народу с посланием.
Глава государства добавил, что о проведении всенародного голосования на указанную тему он высказался в прошлом году, данная тема "находится в общественной повестке уже год". "Считаю, что это достаточный срок для принятия гражданами взвешенного решения", - отметил Токаев.
Он также сказал, что предстоящий референдум станет еще одним проявлением широкого общенационального диалога и ярким примером реализации концепции "слышащего государства". "С учетом нарастания глобального энергодефицита мы остро нуждаемся в надежных и экологически чистых источниках энергии", - указал президент Казахстана.