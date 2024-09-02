Рейтинг@Mail.ru
В Казахстане состоится референдум по строительству АЭС - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:39 02.09.2024 (обновлено: 10:15 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/kazakhstan-1969901219.html
В Казахстане состоится референдум по строительству АЭС
В Казахстане состоится референдум по строительству АЭС - РИА Новости, 02.09.2024
В Казахстане состоится референдум по строительству АЭС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что референдум по строительству атомной электростанции в республике состоится 6 октября. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T09:39
2024-09-02T10:15
казахстан
в мире
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957283160_0:0:1939:1091_1920x0_80_0_0_fcaaf78fc507e92f18977b4749657143.jpg
АСТАНА, 2 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что референдум по строительству атомной электростанции в республике состоится 6 октября."Общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС состоится 6 октября текущего года. Сегодня я подпишу соответствующий указ", - сказал Токаев, обращаясь к народу с посланием.Глава государства добавил, что о проведении всенародного голосования на указанную тему он высказался в прошлом году, данная тема "находится в общественной повестке уже год". "Считаю, что это достаточный срок для принятия гражданами взвешенного решения", - отметил Токаев.Он также сказал, что предстоящий референдум станет еще одним проявлением широкого общенационального диалога и ярким примером реализации концепции "слышащего государства". "С учетом нарастания глобального энергодефицита мы остро нуждаемся в надежных и экологически чистых источниках энергии", - указал президент Казахстана.
https://ria.ru/20240829/banki-1969275513.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957283160_99:0:1939:1380_1920x0_80_0_0_aa765dd1496606d77a84c9c36ca7d4b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, в мире, касым-жомарт токаев
Казахстан, В мире, Касым-Жомарт Токаев
В Казахстане состоится референдум по строительству АЭС

Референдум по строительству АЭС в Казахстане пройдет 6 октября

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев . Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 2 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что референдум по строительству атомной электростанции в республике состоится 6 октября.
"Общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС состоится 6 октября текущего года. Сегодня я подпишу соответствующий указ", - сказал Токаев, обращаясь к народу с посланием.
Глава государства добавил, что о проведении всенародного голосования на указанную тему он высказался в прошлом году, данная тема "находится в общественной повестке уже год". "Считаю, что это достаточный срок для принятия гражданами взвешенного решения", - отметил Токаев.
Он также сказал, что предстоящий референдум станет еще одним проявлением широкого общенационального диалога и ярким примером реализации концепции "слышащего государства". "С учетом нарастания глобального энергодефицита мы остро нуждаемся в надежных и экологически чистых источниках энергии", - указал президент Казахстана.
Тенге - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Казахстанские банки объяснили остановку переводов через "Золотую корону"
29 августа, 16:22
 
КазахстанВ миреКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала