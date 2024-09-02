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Суд отложил рассмотрение дела об убийстве рэпера Энди Картрайта - РИА Новости, 02.09.2024
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19:48 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/kartrayt-1970083538.html
Суд отложил рассмотрение дела об убийстве рэпера Энди Картрайта
Суд отложил рассмотрение дела об убийстве рэпера Энди Картрайта - РИА Новости, 02.09.2024
Суд отложил рассмотрение дела об убийстве рэпера Энди Картрайта
Рассмотрение дела об убийстве и расчленении рэпера Картрайта Смольнинским районным судом Петербурга отложено на 18 сентября, следует из электронной картотеки... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T19:48
2024-09-02T19:48
происшествия
санкт-петербург
марина кохал
энди картрайт
санкт-петербургский городской суд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Рассмотрение дела об убийстве и расчленении рэпера Картрайта Смольнинским районным судом Петербурга отложено на 18 сентября, следует из электронной картотеки дел на сайте суда. "Заседание отложено. Следующее заседание - 18.09.2024", - говорится в карточке дела. Сообщалось, что Смольнинский районный суд начал вновь рассматривать дело об убийстве Картрайта из-за смены судьи в августе 2024 года. В начале мая 2022 года Смольнинский райсуд Петербурга зарегистрировал уголовное дело об убийстве и расчленении рэпера Энди Картрайта. Его супруга Марина Кохал обвиняется по статьям "убийство" и "надругательство над телом умершего". Ее задержали 31 июля 2020 года после того, как в их с мужем квартире на Невском проспекте нашли фрагменты тела Картрайта, расфасованные по пяти пакетам. Обвинение полагает, что Кохал решила убить мужа "из личных неприязненных отношений", для чего приобрела препарат "НовоРапид ФлексПен" и обманом ввела лекарство рэперу, "умышленно не оказала ему помощь", и тот скончался. Согласно фабуле обвинения, с 24 июля по 29 июля 2020 года Кохал, желая скрыть преступление, при помощи ножа и пилы-ножовки расчленила тело Юшко на 15 частей. При этом женщина, по мнению следствия, надругалась над телом, "причинив Юшко посмертные повреждения в виде фрагментации внутренних органов и мягких тканей". Сама Кохал утверждает, что Юшко умер своей смертью - якобы от передозировки наркотиков, а она хотела представить все так, будто рэпер пропал. Свой вины она не признает. В октябре 2021 года Санкт-Петербургский городской суд перевел Марину Кохал под домашний арест. А августе 2024 года мера пресечения была изменена на запрет определенных действий.
https://ria.ru/20240616/reper-1953263570.html
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происшествия, санкт-петербург, марина кохал, энди картрайт, санкт-петербургский городской суд
Происшествия, Санкт-Петербург, Марина Кохал, Энди Картрайт, Санкт-Петербургский городской суд
Суд отложил рассмотрение дела об убийстве рэпера Энди Картрайта

Рассмотрение дела об убийстве рэпера Энди Картрайта отложено на 18 сентября

© Фото : @kkkartraitРэпер Энди Картрайт
Рэпер Энди Картрайт - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : @kkkartrait
Рэпер Энди Картрайт. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Рассмотрение дела об убийстве и расчленении рэпера Картрайта Смольнинским районным судом Петербурга отложено на 18 сентября, следует из электронной картотеки дел на сайте суда.
«
"Заседание отложено. Следующее заседание - 18.09.2024", - говорится в карточке дела.
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Сообщалось, что Смольнинский районный суд начал вновь рассматривать дело об убийстве Картрайта из-за смены судьи в августе 2024 года.
В начале мая 2022 года Смольнинский райсуд Петербурга зарегистрировал уголовное дело об убийстве и расчленении рэпера Энди Картрайта. Его супруга Марина Кохал обвиняется по статьям "убийство" и "надругательство над телом умершего". Ее задержали 31 июля 2020 года после того, как в их с мужем квартире на Невском проспекте нашли фрагменты тела Картрайта, расфасованные по пяти пакетам. Обвинение полагает, что Кохал решила убить мужа "из личных неприязненных отношений", для чего приобрела препарат "НовоРапид ФлексПен" и обманом ввела лекарство рэперу, "умышленно не оказала ему помощь", и тот скончался.
Согласно фабуле обвинения, с 24 июля по 29 июля 2020 года Кохал, желая скрыть преступление, при помощи ножа и пилы-ножовки расчленила тело Юшко на 15 частей. При этом женщина, по мнению следствия, надругалась над телом, "причинив Юшко посмертные повреждения в виде фрагментации внутренних органов и мягких тканей".
Сама Кохал утверждает, что Юшко умер своей смертью - якобы от передозировки наркотиков, а она хотела представить все так, будто рэпер пропал. Свой вины она не признает. В октябре 2021 года Санкт-Петербургский городской суд перевел Марину Кохал под домашний арест. А августе 2024 года мера пресечения была изменена на запрет определенных действий.
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