Суд отложил рассмотрение дела об убийстве рэпера Энди Картрайта
Рассмотрение дела об убийстве рэпера Энди Картрайта отложено на 18 сентября
© Фото : @kkkartraitРэпер Энди Картрайт
© Фото : @kkkartrait
Рэпер Энди Картрайт. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Рассмотрение дела об убийстве и расчленении рэпера Картрайта Смольнинским районным судом Петербурга отложено на 18 сентября, следует из электронной картотеки дел на сайте суда.
«
"Заседание отложено. Следующее заседание - 18.09.2024", - говорится в карточке дела.
Рэпер P. Diddy вернул мэрии Нью-Йорка ключ от города
16 июня, 17:45
Сообщалось, что Смольнинский районный суд начал вновь рассматривать дело об убийстве Картрайта из-за смены судьи в августе 2024 года.
В начале мая 2022 года Смольнинский райсуд Петербурга зарегистрировал уголовное дело об убийстве и расчленении рэпера Энди Картрайта. Его супруга Марина Кохал обвиняется по статьям "убийство" и "надругательство над телом умершего". Ее задержали 31 июля 2020 года после того, как в их с мужем квартире на Невском проспекте нашли фрагменты тела Картрайта, расфасованные по пяти пакетам. Обвинение полагает, что Кохал решила убить мужа "из личных неприязненных отношений", для чего приобрела препарат "НовоРапид ФлексПен" и обманом ввела лекарство рэперу, "умышленно не оказала ему помощь", и тот скончался.
Согласно фабуле обвинения, с 24 июля по 29 июля 2020 года Кохал, желая скрыть преступление, при помощи ножа и пилы-ножовки расчленила тело Юшко на 15 частей. При этом женщина, по мнению следствия, надругалась над телом, "причинив Юшко посмертные повреждения в виде фрагментации внутренних органов и мягких тканей".
Сама Кохал утверждает, что Юшко умер своей смертью - якобы от передозировки наркотиков, а она хотела представить все так, будто рэпер пропал. Свой вины она не признает. В октябре 2021 года Санкт-Петербургский городской суд перевел Марину Кохал под домашний арест. А августе 2024 года мера пресечения была изменена на запрет определенных действий.