https://ria.ru/20240902/kartrayt-1970083538.html

Суд отложил рассмотрение дела об убийстве рэпера Энди Картрайта

Суд отложил рассмотрение дела об убийстве рэпера Энди Картрайта - РИА Новости, 02.09.2024

Суд отложил рассмотрение дела об убийстве рэпера Энди Картрайта

Рассмотрение дела об убийстве и расчленении рэпера Картрайта Смольнинским районным судом Петербурга отложено на 18 сентября, следует из электронной картотеки... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T19:48

2024-09-02T19:48

2024-09-02T19:48

происшествия

санкт-петербург

марина кохал

энди картрайт

санкт-петербургский городской суд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Рассмотрение дела об убийстве и расчленении рэпера Картрайта Смольнинским районным судом Петербурга отложено на 18 сентября, следует из электронной картотеки дел на сайте суда. "Заседание отложено. Следующее заседание - 18.09.2024", - говорится в карточке дела. Сообщалось, что Смольнинский районный суд начал вновь рассматривать дело об убийстве Картрайта из-за смены судьи в августе 2024 года. В начале мая 2022 года Смольнинский райсуд Петербурга зарегистрировал уголовное дело об убийстве и расчленении рэпера Энди Картрайта. Его супруга Марина Кохал обвиняется по статьям "убийство" и "надругательство над телом умершего". Ее задержали 31 июля 2020 года после того, как в их с мужем квартире на Невском проспекте нашли фрагменты тела Картрайта, расфасованные по пяти пакетам. Обвинение полагает, что Кохал решила убить мужа "из личных неприязненных отношений", для чего приобрела препарат "НовоРапид ФлексПен" и обманом ввела лекарство рэперу, "умышленно не оказала ему помощь", и тот скончался. Согласно фабуле обвинения, с 24 июля по 29 июля 2020 года Кохал, желая скрыть преступление, при помощи ножа и пилы-ножовки расчленила тело Юшко на 15 частей. При этом женщина, по мнению следствия, надругалась над телом, "причинив Юшко посмертные повреждения в виде фрагментации внутренних органов и мягких тканей". Сама Кохал утверждает, что Юшко умер своей смертью - якобы от передозировки наркотиков, а она хотела представить все так, будто рэпер пропал. Свой вины она не признает. В октябре 2021 года Санкт-Петербургский городской суд перевел Марину Кохал под домашний арест. А августе 2024 года мера пресечения была изменена на запрет определенных действий.

https://ria.ru/20240616/reper-1953263570.html

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происшествия, санкт-петербург, марина кохал, энди картрайт, санкт-петербургский городской суд